2020-04-03T07:48:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 3 апреля 2020 года: десять «подозреваемых» пациентов и семеро «подтвержденных»

Карина Наргисова
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Напоминаем о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики.Напоминаем о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кировской области выявлен еще один случай подозрения на коронавирус. Тест-система показала положительный результат у одного из пациентов Кировской городской больницы №9. До госпитализации он находился в длительной поездке по стране. «Подозреваемого» и всех контактных лиц перевели в инфекционную больницу. Стационар закрыли на карантин, всему персоналу (76 человек) и пациентам (100 человек) сделали тесты на коронавирус; результаты отрицательные.

Таким образом, на сегодняшний день в Кировской области зарегистрировано 12 случаев заражения. Пять пациентов из них вылечились и выписались: «нулевая пациентка» с супругом, женщина с девятилетней дочерью, ехавшие с ними в одном поезде, и молодой человек, вернувшийся из Швейцарии. Сейчас в инфекционной больнице находятся семеро пациентов с подтвержденным диагнозом. Еще десять «подозреваемых» ожидают результатов анализов. На домашнем карантине под наблюдением медиков находится 1848 кировчан, из них 238 - дети.

В регионе продолжают подготавливать дополнительные корпуса для приема заразившихся коронавирусом. Первый из них будет готов к 6 апреля, остальные - до 24 апреля. В работе врачам-специалистам в них будут помогать студенты кировских медицинских университета и колледжа.

2 апреля 2020 года президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы для граждан. При этом регионы будут сами выбирать режим жизнедеятельности.

Такое решение было принято для более эффективной борьбы с коронавирусом и скорейшей победы над ним. По словам президента, главам субъектов Федерации предоставят дополнительные полномочия. Иными словами, до конца недели губернатор нашего региона должен составить набор профилактических мер с точки зрения обеспечения здоровья и безопасности населения и устойчивости экономики. И, исходя из ситуации, будет решать, какой режим ввести в Кировской области, какие организации и учреждения продолжат работу, а какие приостановят.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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