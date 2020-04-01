Коронавирус в Кирове, последние новости на 1 апреля 2020 года: пятеро из двенадцати зараженных пациентов выздоровели

В Кировской области из инфекционной больницы выписали пациентку с девятилетней дочерью. Обе жительницы региона были пассажирами поезда, в котором ехала «нулевая пациентка», вернувшаяся из Германии.

Также в больницу привезли мужчину, который, будучи в Москве, контактировал с иностранцами. Тест-система показала у него положительный результат. Анализы уже отправлены в лабораторию. Вместе с мужчиной госпитализировали его жену и пятилетнюю дочь, у которых подозрения на инфекцию не выявлено. Они находятся в больнице как контактные лица, и для них будут проведены контрольные тесты.

Теперь в инфекционной больнице находятся семеро пациентов с подтвержденным диагнозом.Фото: Андрей АБРАМОВ

Таким образом, на сегодняшний день в Кировской области зарегистрировано 12 случаев заражения. Пять пациентов из них вылечились и выписались: «нулевая пациентка» с супругом, женщина с девятилетней дочерью, ехавшие с ними в одном поезде, и молодой человек, вернувшийся из Швейцарии. Сейчас в инфекционной больнице находятся семеро пациентов с подтвержденным диагнозом и девять «подозреваемых», ждущих результатов анализов. Еще 28 человек, лежащих в медучреждении - вернувшиеся из-за границы кировчане и контактные с ними лица, у которых тест-система показала отрицательный результат.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.