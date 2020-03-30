2020-03-30T19:36:38+03:00
Общество

Великий пост 2020 в Кирове: как питаться без вреда для здоровья

Узнали, какие продукты стоит добавить в рацион во время Великого поста, чтобы не навредить организму
Анна КРЮКОВА
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Великий пост длится семь недельВеликий пост длится семь недельФото: Евгения ГУСЕВА
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Начиная со 2 марта по 18 апреля христиане соблюдают Великий пост - самый продолжительный и строгий из всех православных постов. В 2020 году это время совпало с эпидемией ОРВИ и гриппа и пандемией коронавируса. «Комсомолка» обратилась к нутрициологу Ивану Рясику, чтобы узнать, как кировчанам соблюдать Великий пост и при этом не навредить своему здоровью.

ПОЛЬЗА И ВРЕД

Во время поста православные верующие отказываются от пищи животного происхождения. Так, люди исключают из своего рациона мясо, молочные продукты, яйца, а в строгие дни - даже рыбу. По словам Ивана Рясика, в отказе от пищи животного происхождения есть реальная польза.

- Уже с 90-го года известны результаты самого крупного в мире исследования о связи питания и здоровья человека - «Китайского исследования», - отметил нутрициолог. - В нем говорится о том, что человек, который не ограничивает в своем питании продукты животного происхождения, достоверно выше имеет риск атеросклероза, заболеваний сердца, сахарного диабета и онкологических заболеваний. Поэтому необходимо регулярно устраивать себе постные дни. Нужно понимать, что продукты животного происхождения ускоряют старение организма, если употреблять их в пищу каждый день. Кроме того, часто наш организм не успевает выводить продукты обмена - азотистые вещества.

Однако нужно помнить и о том, что некоторым людям исключать из своего рациона мясо, молоко и яйца нельзя. К примеру, если человек недавно перенес операцию, то для заживления ран ему обязательно нужен белок. Кроме того, белок содержит важные для сердца аминокислоты, поэтому нельзя отказываться от продуктов животного происхождения и людям с сердечной недостаточностью. Необходимо употреблять мясо также при анемии и снижении усвоения железа из растительных продуктов в желудочно-кишечном тракте.

- Если у человека есть хронические заболевания, то определить, допустимо ли для пациента ограничивать продукты животного происхождения, должен лечащий врач, - уточняет Иван Рясик. - В случае, когда человеку нельзя отказываться от мяса, это считается фактором лечебного питания. В таких случаях батюшка разрешает верующему послабления во время поста, чтобы человек не ухудшал состояние своего тела как храма духа.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ВОДОРОСЛЯХ И БОБОВЫХ

Во время поста кировчанам советуют потреблять много жидкости, питаться не менее трех раз в день и обязательно добавить в свой рацион высокобелковые продукты растительного происхождения. К таким можно отнести:

1) Орехи, а именно грецкие, кешью, миндаль, кедровый орех.

2) Бобовые: горох, соя, фасоль, бобы, чечевица, нут, маш.

3) Капусту. Подойдет и цветная, и белокочанная, и кольраби.

Также не забывайте о кашах: гречке, овсянке, перловке. Можно попробовать и более экзотические полезные крупы. К примеру, семена чиа или амаранта.

- Многие во время поста садятся на булки, макароны и картошку, - отметил нутрициолог. - Но этого слишком мало для нашего организма, и такой рацион способствует набору массы тела. Однако если в этот период правильно организовать питание, то человек не будет испытывать серьезного дефицита белка.

Кроме того, Иван Рясик напоминает жителям еще об одном источнике витаминов, минеральных веществ и ценных пищевых волокон - это различные водоросли. Такими являются, к примеру, фукус, спирулина и ламинария, известная многим как «морская капуста». Покупать водоросли не обязательно в «банке с уксусом», можно употреблять их и в сухом виде, добавляя в салаты, гарниры, супы.

Во время поста следует включать в пищу различные масла. Во-первых, напомню, что растительных масел для жарки не существует. Можно жарить только на животных жирах. Во-вторых, масло должно быть нерафинированным. В-третьих, приобретайте его только в небольших емкостях из темного стекла, иначе масло прогоркает и разрушается на свету. Рекомендую обратить внимание на льняное, рыжиковое, кедровое масла, которые богаты омега-3-жирами.

Пить синтетические витамины Иван Рясик не советует - как во время поста, так и в принципе. Лучше заменить их на мед, пергу, цветочную пыльцу, функциональные продукты на основе жмыха ядра кедрового ореха и муки из пророщенной пшеницы. Также, если успели наморозить ягод, обязательно съедайте по полстакана в день.

- Если все-таки решитесь покупать витамины в таблетках, приобретайте только те, что сделаны из натуральных источников - ламинарии, люцерны, шиповника, компонентов хвои, - рассказал нутрициолог.

Помочь своему иммунитету можно и с помощью напитков. К примеру, очень полезно в период простуд и эпидемий пить иван-чай. Этот напиток обладает противовирусным и противовоспалительным действием, улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

НЕ СТОИТ СРАЗУ НАЛЕГАТЬ НА МЯСО

После завершение поста не спешите сразу же возвращаться к привычному рациону. Это связано с тем, что человек за это время отучает свою поджелудочную железу и кишечник вырабатывать в достаточном количестве ферменты, необходимые для переработки мяса, яиц и других продуктов животного происхождения.

- Если вы внезапно включите в рацион большое количество мяса, птицы и рыбы, то это пища просто напросто может не усвоиться, - уточняет специалист. - После поста организму нужно несколько дней, чтобы вновь включить выработку ферментов, необходимых для усвоения животной пищи.

Чтобы безопасно вернуться к своему рациону, нутрициолог советует для начала добавить животную пищу только в один из приемов пищи. К примеру, можно съесть немного курицы или рыбы, а в следующий прием пищи добавить молоко или творог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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