Карантин в Кирове из-за коронавируса: как правильно делать уборку дома

Кировчанам, которые недавно вернулись из-за границы и сейчас находятся на карантине, советуют соблюдать определенные правила безопасного пребывания в квартире. Пригодятся они и тем, кто планирует во время предстоящей нерабочей недели устроить дома генеральную уборку.

ПОСУДУ ОПОЛАСКИВАЙТЕ КИПЯТКОМ

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора, советуют жителям, находящимся на карантине, проводить дома влажную уборку не менее двух раз в день. Сначала горожанам рекомендуют навести порядок в жилой комнате, затем отправиться на кухню, в ванную и туалет. Также в конце дня необходимо протереть дезинфицирующим раствором дверные ручки, краны, столы и спинки стульев. По возможности во время уборки желательно использовать ветошь и одноразовые салфетки. Если тряпку выкинуть жаль, ее следует тщательно промыть в моющем средстве и только после этого высушить.

После мытья посуды с обычными моющими средствами, нужно ополаскивать ее кипятком. Важно сушить вымытые предметы так, чтобы вода свободно с них стекала. Если у вас есть посудомоечная машина, то дополнительная обработка посуды не нужна.

Не забывайте регулярно проветривать помещения. Что касается стирки, то подойдет обычный режим при температуре воды в 60 градусов.

После завершения уборки обязательно обработайте руки кожным антисептиков. Если средство отсутствует, хорошо промойте руки с мылом.

ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПРОВОДИТЕ ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКАХ

Если вы решили самостоятельно провести дезинфекцию, то используйте средства для обеззараживания поверхностей в соответствии с инструкцией по их применению. Если таких средств дома нет, подойдут хлорные и кислородные отбеливатели для белья. Специалисты Роспотребнадзора уточняют, что на этикетках средств должно быть указано, как приготовить раствор для дезинфекции. При отсутствии информации, на одну часть отбеливателя нужно добавить десять частей воды, к примеру, столовую ложку средства на стакан теплой воды. Не забудьте, что раствор нужно будет тщательно перемешать, а проводить дезинфекцию можно только в перчатках. Не допускайте попадания раствора в глаза!

Также уточняется, что для дезинфекции на один-два дня хватит 0,5-1 литра раствора. Получившуюся жидкость нужно хранить в темном месте и в хорошо закрытой емкости. Продезинфицированные поверхности через 5-10 минут необходимо протереть салфеткой, смоченной чистой водой.

После того, как карантин завершится, режим уборки и дезинфекции дома нужно продолжить, правда периодичность можно сократить. Если у человека, который находился на домашней изоляции, обнаружили инфекционное заболевание, в помещении нужно провести дезинфекцию уже силами специализированной организации.