2020-03-11T18:35:06+03:00
Общество

Как изменились цены в феврале 2020 года: лечить зубы и ходить в кино стало дороже

В Кировстате рассказали какие товары и услуги стали дешевле, а какие - прибавили в цене
Анна КРЮКОВА
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Удаление зуба теперь стоит на 3,2% большеУдаление зуба теперь стоит на 3,2% большеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В феврале, как и в предыдущие месяцы, не обошлось без повышения цены на свежие овощи. Так, огурцы подорожали на 18,7%. Продолжает расти стоимость помидоров и чеснока. Также взлетели цены на лимоны - на 15,7%, апельсины - на 13% и виноград - на 10,4%. Наблюдается рост цен на различные виды молочной продукции. За масло теперь придется отдать на 2,9% больше, за сыр - на 2,7%, кисломолочные продукты - на 2,3%, молоко - на 2%, творог - на 1,9%.

ЗА ПРОЕЗД ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Помимо продуктов в прошлом месяце выросла стоимость целого ряда товаров и услуг. Специалисты Кировстата уточняют, что на изменение цен повлияло увеличение тарифов на услуги населению на 0,9%. К примеру, в городских автобусах и троллейбусах билет стал обходиться дороже на 18,2%. За полет в классе эконом теперь нужно заплатить на 8,4% больше. Цена проезда в электричках выросла на 4,1%, в плацкартных вагонах поездов дальнего следования - на 2,1%.

Медицинские услуги тоже обходились кировчанам дороже. За пребывания пациента в круглосуточном стационаре нужно платить больше на 3,5%, удаления зуба - на 3,2%, изготовления коронки - на 1,3%, лечения кариеса - на 1,2%.

Также на 5,7% подорожали услуги по ксерокопированию, экскурсионные поездки во Францию - 3,5%, билеты в кино на 2,2%. За ежедневные газеты, учебники и пособия тоже нужно было платить больше.

Незначительный рост цен заметили и на бензин марки АИ-92 - на 0,04% и дизельное топливо - на 0,02%.

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ И МЯСО ИНДЕЙКИ СТАЛО ДЕШЕВЛЕ

Список товаров, которые в феврале кировчане могли приобрести более выгодно, намного скромнее. Дешевле на 4,3% стала свинина, на 2,4% - куриные окорочка, 2,3% - мясо индейки, на 1,9% - куры охлажденные и мороженые. Также подешевели крупы. Цена на рис упала на 5,2%, пшено - на 4,5%, крупы овсяная и перловая - на 4,1%.

Традиционно с окончанием зимы можно со скидкой приобрести утепленную одежду и обувь. Шарфы для взрослых, женские сапоги, перчатки и шапки, детские варежки и куртки подешевели на 2,2 - 1,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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