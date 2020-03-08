Инспектор кирово-чепецкой полиции - красавица, спортсменка, педагог

Творческий педагог, умелый организатор, профессиональный спортсмен, и просто хороший друг - все это Ольга Кадочникова. Она работает инспектором по пропаганде Кирово-Чепецком отделении ГИБДД.

Не секрет, что женщина в форме вызывает большой интерес, не только у мужчин, но и у женщин. И глядя на красивых, привлекательных дам трудно поверить, что они работают в полиции. За хрупким обликом встречаются волевые и сильные женщины, которые наравне с мужчинами выполняют трудную работу.

В Кирово-Чепецке старшего лейтенанта полиции Ольгу Кадочникову знает почти каждый из 100 тысяч жителей. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения готовит интересные выступления на местном телеканале, радиопередачи и публикации в газетах. Благодаря профессионализму и грамотному подходу Ольга успешно организует различные мероприятия. Она привлекает специалистов из различных сфер деятельности на «круглые столы», дискуссионные площадки. А также проводит конкурсы по различным темам, связанным с безопасностью дорожного движения. Эта сделало Ольгу известным экспертом в области дорожного движения.

Но больше всего Ольгу увлекает работа с детьми. Педагог по образованию, она умеет найти общий язык с каждым ребенком и подобрать нужные слова для родителей, чтобы убедить их заботиться о безопасности своих детей. В работе с детьми нужно быть креативным человеком, и в то же время уметь быстро принимать решения, действовать по ситуации. И нужно сказать, у нее все получается. Любое начинание инспектора с энтузиазмом встречают педагоги и поддерживают детские коллективы. Возможно потому, что Ольга душой болеет за каждое дело, пропуская его через свое сердце.

Сын Ольги Кадочниковой учится в Казанском университете, и с мамой сейчас видится редко.

В департаменте образования Ольгу Леонидовну считают своей сотрудницей. Она умеет к каждому найти подходы, заинтересовать в организации любой деятельности. И в то же время инспектор может вовремя помочь, пойти на встречу пожеланиям других. Она смогла так построить работу, что проблемы в сфере безопасности дорожного движения решают в первую очередь.

До службы в Госавтоинспекции старший лейтенант полиции работала учителем физкультуры в общеобразовательной школе и тренером-преподавателем в спортшколе. Ольга имеет первый разряд по легкой атлетике. Она становилась победителем зональных и областных соревнований, а также матчевых встреч городов России по этому виду спорта. Именно спорт научил ее терпению, упорству и ответственности. Эти качества помогают ей сегодня четко выстраивать работу на службе, добиваться хороших результатов.

У Ольги много друзей, и в коллективе лейтенанта уважают и очень ценят. Уважают инспектора за то, что любое начатое дело она обязательно доводит до конца. А еще она всегда поможет и поддержит в трудную минуту. Ведь кредо ее жизни «Относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе».

Счастлива Ольга и в семейной жизни. У нее взрослый сына, который учится в Казанском университете. И когда им удается побыть вместе, мама с сыном с удовольствием катаются на лыжах, беседуют о спорте и достижениях российских спортсменов.