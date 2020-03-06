Афиша мероприятий на 7 - 9 марта 2020 года в Кирове: Мольер, «Синяя птица», «Торба-на-Круче», весенний бал и немного романсов

ПОХОЖДЕНИЯ МНИМОГО СВЯТОГО

Драматург Жан-Батист Мольер превратил имя «Тартюф» из собственного в нарицательное, наподобие нашего Смердякова или итальянского Казановы. Появились даже производные от этого имени термины, наподобие слова «тартюфство», обозначающего совершенно определенный и узнаваемый тип поведения. Сюжет остроумной мольеровской комедии прост, как и все гениальное. Некий лицемер, ханжа и обманщик Тартюф, принявший вид смиренного и богобоязненного человека, вошел в доверие к богатому, но недалекому господину Оргону, который настолько поддался обаянию мнимого святого, что на полном серьезе был готов выдать за него замуж свою любимую дочь Мариану. Под занавес кажется, что гнусный мошенник, перешедший все нравственные границы, празднует окончательную победу, обобрав до нитки, опозорив и выставив из дома приютившую его семью, однако с помощью ловкой и остроумной горничной Дорины в самый неожиданный момент все заканчивается хорошо. Посрамление Тартюфа и торжество справедливости происходит буквально под занавес, что добавляет остроты и драматизма развязке комедии.

Где: Театр на Спасской (ТЮЗ), ул. Спасская, 17

Когда: 7 марта, 18.00

Стоимость билетов: 350 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

РОМАНСЫ О ЛЮБВИ

В преддверии Международного женского дня для прекрасных дам споет Константин Юдичев - солист Вятской филармонии, автор-исполнитель и прекрасный гитарист, которого знают и любят как в Кирове, так и за его пределами. Романсы о любви в исполнении Константина прозвучат в рамках традиционной «Музыкальной гостиной» на фоне выставки «С любовью к жизни», недавно открывшейся в Выставочном зале художественного музея Васнецовых.

Где: Выставочный зал «Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых», ул К. Либкнехта, 71

Когда: 7 марта, 16.00

Стоимость билета: 100-300 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

СИНЯЯ ПТИЦА

А 8 марта на сцене кировского ДК «Родина» выступит легендарный ВИА «Синяя птица», который подарит слушателям свои самые лучшие песни - «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход», «Ты мне не снишься», «Клен» и многие другие. Это будет незабываемый и прекрасный ностальгический вечер, который возвратит поклонников «Синей птицы» во времена их молодости. Основатель коллектива Роберт Болотный и его друзья-музыканты вернет слушателям ту атмосферу незабываемых 70-х, когда эти песни звучали буквально из каждого окна, а их исполнители не всегда могли купить в магазинах свой недавно записанный диск, так как пластинки «Синей птицы» раскупались советскими меломанами в первый же день продаж.

Где: Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева, ул. Спасская, 22

Когда: 29 февраля, 18.00

Стоимость билета: 250 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ВЕСЕННИЙ БАЛ

В Вятской филармонии в это воскресенье намечается весенний бал. В праздничном концерте примет участие Вятский оркестр русских народных инструментов имени Ф. И. Шаляпина, а солистом выступит известный российский баритон Сергей Плюснин, в репертуаре которого органично сочетаются романсы, партии из опер и оперетт, итальянские и русские народные песни, эстрадные номера и композиции современных авторов. Поклонники отмечают неповторимую манеру исполнения и уникальные вокальные данные артиста - «серебряное, хрустальное и прозрачное звучание, умение долго держать ноты в сочетании с ребячливым артистизмом, сценическим и личным обаянием». Вятская филармония приглашает вас посетить праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню, в это воскресенье.

Где: Вятская филармония, ул. Ленина, 102Б

Когда: 8 марта, 17.00

Стоимость билета: 500-900 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

ТОРБА-НА-КРУЧЕ

А 9 марта, на исходе праздничных длинных выходных, кировчан ожидает радостная встреча с известной российской рок-группой, которой по праву гордится наш город, ведь ее основатель и бессменный лидер Максим Иванов — наш земляк. К концу 2019 года «Торба-на-Круче» выпустила свой новый альбом под названием «Восток-7». Эта концептуальная работа приглашает слушателей отправиться в космическую одиссею в пространстве и времени - «от дней своего детства и юношества к новым звездам, от тех сказок, которые рассказывали тебе на ночь родители, к тем, которые теперь ты придумываешь для детей сам». Синглы с альбома «Восток-7» вышли в свет зимой и осенью прошедшего года, а сейчас у кировских фанатов «Торбы-на-Круче» появляется прекрасная возможность услышать песни с новой пластинки любимой группы в живом исполнении. А что может быть лучше этого? Концерт «Торбы» состоится в грядущий понедельник на площадке клуба Gaudi.

Где: Клуб Gaudi, ул. Володарского, 103А

Когда: 9 марта, 19.00

Стоимость билета: 800 рублей

Возрастной рейтинг: 12+