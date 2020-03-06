Как правильно выбрать цветы, украшения и духи на 8 марта в Кирове

Уже совсем скоро мужчины начнут обивать пороги всех цветочных магазинов города, чтобы порадовать любимых женщин букетом цветов. Однако некоторые недобросовестные продавцы используют некоторые уловки, чтобы продать кировчанам уже не свежие растения. К примеру, они обрывают подсохшие и потемневшие лепестки, собирают увядающие цветы в букеты со свежесрезанными, декорируют бутоны красителями и блестками, а также маскируют все изъяны яркой упаковкой.

НЕ ПОКУПАЙТЕ УЖЕ СОБРАННЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Чтобы цветы как можно дольше радовали ваших близких, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

1. Лучше всего, чтобы букет собрали прямо при вас. Попросите, чтобы при составлении композиции продавец выбирал полураспустившиеся цветы.

2. Бутоны цветов должны быть без пятен, не стянутые резинкой и не закрепленные липкой лентой у основания.

3. Листья на стебле не должны быть вялыми. Срез - светлый и влажный без постороннего запаха. Чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам.

Напоминаем, чтобы цветы простояли дольше, дома нужно удалить нижние листья и обновить срез на пару сантиметров. Букет желательно поставить в прохладное место без прямых солнечных лучей и сквозняков. В воду можно добавить специальный порошок для продления свежести. Для роз подойдет растолченная таблетка аспирина, а для тюльпанов, гвоздик и хризантем - две ложки сахара.

ДАЖЕ ЕСЛИ ДУХИ УПАКОВАНЫ, ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ ИХ ПРОВЕРИТЬ

Тем, кто планирует порадовать свою даму духами с изысканным ароматом, также стоит обратить внимание на несколько моментов. В региональном Управлении Роспотребнадзора уточняют, что даже если товар находится в целлофановой упаковке или обернут фирменной лентой, продавец все равно обязан предложить покупателю проверить содержимое упаковки.

Также на этикетке, упаковке или вкладыше обязательно должна быть указана следующая информация:

1) название продукции, ее назначение, наименование изготовителя и его местонахождение;

2) наименование и местонахождение организации, которая принимает претензии от потребителя;

3) объем и масса продукции, срок годности;

4) описание условий хранения в случае (если они отличаются от стандартных);

5) особые меры предосторожности при применении духов;

6) номер партии или специальный код, который позволяет идентифицировать партию парфюмерной продукции;

7) список ингредиентов/состав продукции.

НА БРИЛЛИАНТЫ СПРАШИВАЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

Желающим потратиться на украшения, стоит быть особенно внимательными, чтобы не угодить в руки мошенников. Кировчанам напоминают, что драгоценности обязательно должны иметь оттиски, пломбы без дефектов и ярлыки. На последних как правило указана информация о виде драгоценного металла, пробе, массе, характеристиках вставок и цене изделия. Также стоит помнить:

1. Изделия с натуральными бриллиантами или изумрудами могут продавать только при наличии сертификата на каждый камень или набор.

2. Если на кассовом чеке нет наименования товара, пробы, вида и характеристики камня, то вам должны передать товарный чек с этими сведениями и подписью продавца.

3. При покупке товаров в ломбардах помимо вышеперечисленной информации, продавец обязан сообщить вам о недостатках изделий и о том, что товар уже находился в употреблении. Также эта информация должна быть указана в документах, которые вам передадут с драгоценным изделием.

4. Если изделие качественное, но не подошло вашей спутнице по размеру или просто не понравилось, вернуть его нельзя.

5. Не покупайте драгоценности с рук и в небольших торговых точках. У организации должна быть оформлена вывеска с фирменным названием, указанием юрлица или данными ИП.