Строительство и разрушение: ситуация с детсадами и школами в Кировской области

Кировскую область продолжают застраивать детсадами и школами. В среду, 4 марта, правительство региона провело встречу с родительским сообществом. На собрании коротко рассказали о результатах работы и дальнейших планах.

ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ

Так, за 2019 год в Кирове открыли 14 детсадов на 4000 мест. В районах области также возводят дошкольные учреждения. Строительство завершено в городах Кирс и Слободской, селе Бобино Слободского района и пгт Опарино. В текущем году сдадут детсады в Котельниче, Кирово-Чепецке, Советске, Оричах, Фаленках и Мурашах.

Итоги по строительству школ подвели аж за три года. В 2017 году в микрорайоне Зиновы открылась школа на 1000 мест - впервые за 20 лет. В 2018 году - в микрорайоне Урванцево, на такое же количество учащихся. В прошлом году сдали школу в Зуевке и микрорайоне Чистые Пруды. Последняя примет учеников 1 сентября текущего года.

В 2020 году также начнут строить школу на 1000 мест в микрорайоне Радужный. Кроме того, планируется капремонт городской школы на Менделеева, 1, с помощью которого количество мест увеличится на 375 единиц.

Сейчас в Кировской области прорабатывают вопрос строительства образовательных учреждений из клееного бруса. В Министерство просвещения направили заявку на строительство пяти детсадов и пяти новых школ. Одна из них в районе Зубаревского леса (который, видимо, повторит судьбу лесопарка в Пасегово), на 1500 мест.

НЕ ВПИСАЛАСЬ - ЗАКРОЕМ

А пока правительство расписывает свои далеко идущие планы, в Верхошижемском районе бьют тревогу. По данным группы «Мой Верхошижемский район | Верхошижемье», школу в селе Зониха собираются реорганизовать, так как в ней невозможно выполнить поручение президента.

Единственную школу в Зонихе, которая не может выполнить поручение президента, предлагают реорганизовать. Фото: vk.com/moyvr

Очень вкратце - принят новый закон о питании школьников. Зоновская школа не может в него попасть, так как в здании нет столовой. По словам группы, это обстоятельство является препятствием для областного правительства - ведь исполнить приказ надо к 1 сентября 2020 года. И учреждение предложили реорганизовать. А что делать с девятью учащимися, четырьмя сотрудниками и самим зданием - вопрос другой.

Заведующий школой считает: есть несколько выходов из ситуации. Первый - закрыть учреждение и каждый день возить детей в Верхошижемье, или оставлять в интернате. Второй - стать филиалом Верхошижемской либо Среднеивкинской школы. В этом случае, если учредители захотят закрыть школу, то мнение жителей их будет интересовать в последнюю очередь. Но плюс этого решения в том, что дети будут учиться в стенах Зоновской школы, получать компенсацию за питание. И, что самое главное - сохранится социальная составляющая села. Ведь именно школа отвечает за отопление, которым пользуются садик, администрация, ДК, медпункт и библиотека - то есть все ключевые объекты Зонихи.

Есть, конечно, и третий вариант - отремонтировать столовую. Но где взять деньги? Правительство региона, по словам автора поста, вряд ли будет тратить немалые средства на девятерых учащихся.

Так что остается лишь два пути. Какой из них лучше - решать жителям Зонихи. И, пока в областном центре, как грибы после дождя, вырастают новые школы и детсады, в глубинке исчезают последние из них.