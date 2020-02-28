«На лошадку мне понадобилось две тысячи пробок»: жительница Макарья создает необычные картины

В Кировской области соцсети облетели удивительные фотографии дома с картинами из пробок. Как оказалось, жительница села Макарье Котельничского района Нина Криницына решила превратить свое жилище в сказочную избу. Необычное хобби появилось у женщины в 2011 году. О своем увлечении мастерица рассказывает скромно и, несмотря на почтенный возраст - 67 лет, просит называть себя только по имени.

- В этом селе я проживаю с 1969 года, - рассказала женщина корреспонденту «Комсомолки». - Здесь и замуж вышла, и детей родила. О необычных картинах я узнала из Интернета. Сначала делала их из гороха.

Необычное увлечение появилось у женщины в 2011 году. Фото: скриншот с видео gtrk-vyatka.ru

Чтобы создать картину, Нина Криницына приклеивала к листу бумаги горох, а затем раскрашивала его красками. Затем начала делать картины из пробок.

- Мы начали собирать пробки с моей сестрой-близняшкой, - поделилась женщина. - Она тоже делает такие картины. Большинство бутылок находили сами, но какие-то нам и приносили.

Так появились петушок, попугай и другие сказочные персонажи, которые постепенно «переместились» на фасад дома. С эскизами для будущих картин женщине помогает племянник.

У дома с удовольствием фотографируются местные жители. Фото: скриншот с видео gtrk-vyatka.ru

- Он находит рисунки в интернете и присылает их мне, - поясняет Нина. - Если мне картинка нравится, то я ее делаю. На дом крышки мы приколачиваем. Сначала рисуем ровненькую линию, дальше по ней выкладываем рядок из пробок, а затем все уже ровно идет.

По словам женщины, на создание картины уходит не так уж и много времени. При желании можно управиться и за два часа. А вот сам подбор крышек - процесс длительный.

- Нужно ведь подбирать необходимые цвета, - отметила мастерица. - К примеру, на лошадку мне понадобилось две тысячи пробок, на курочку с петушком - около тысячи. Есть, конечно, и маленькие - по 500 пробок. Смотря какая картина.

На картины из пробок с удовольствием приходят посмотреть соседи с маленькими детьми. Однако Нина Криницына планирует постепенно отказываться от своего хобби: «и пробок стало мало, и здоровье уже не то». Правда, еще одну картину она все-таки планирует создать. Женщина мечтает украсить свой забор ромашками, подсолнухами и маками из пробок.

На картинах - персонажи из сказок и мультфильмов. Фото: скриншот с видео gtrk-vyatka.ru