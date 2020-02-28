Афиша мероприятий на 29 февраля - 1 марта 2020 года в Кирове: начало «Вятской весны», Шекспир, Шолохов и черно-белый Петербург Гоголя

ДВА ВЕРОНЦА

Пьесы Вильяма Шекспира (при всей сценической органичности и благодатности материала) тема достаточно сложная и непредсказуемая. У кировского ТЮЗа получилось преодолеть все трудности воплощения и создать превосходную комедию дель-арте (а это жанр, в котором театр работает впервые) по мотивам ранних пьес великого драматурга. «Двух веронцев» редко ставят на отечественной сцене, но в ее героях наблюдательный зритель сможет угадать прототипы более поздних шекспировских персонажей, ставших всемирно известными.

Спектакль поставлен в жанре комедии дель-арте, пришедшей к нам из Италии эпохи раннего Реннесанса. Это яркое площадное действо, театр масок, корни которого лежат в традиции европейского карнавала. Отметим, что над спектаклем работал французский режиссер Ролан Бонин, представитель иной театральной культуры, много знающий о секретах народного театра масок, а также об искусстве актерской импровизации, составляющей основу этого замечательного жанра. «Два веронца» - это история двух пар молодых влюбленных, полная изощренных интриг, веселой суматохи, приключений и причудливых любовных «многоугольников». Впрочем, все завершится хэппи-эндом, ведь этого требуют законы жанра магической комедии дель-арте. Спектакль «Два веронца» будет представлен кировской публике 29 февраля в «Театре на Спасской».

Где: Театр на Спасской (ТЮЗ), ул. Спасская, 17

Когда: 29 февраля, 18.00

Стоимость билетов: 350 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в стране проводится множество патриотических мероприятий, приуроченных к этой дате. Кировский Драмтеатр в этом году радует своего зрителя прекрасной постановкой «Судьбы человека», пронзительной и честной истории, повествующей о далеком и страшном времени тяжких испытаний, коснувшихся каждой российской семьи. Монументальный рассказ Михаила Шолохова, знакомой многим из нас еще со школьной скамьи, основан на реальных событиях. «Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы… Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина». Спектакль Захара Пантелеева по мотивам рассказа Шолохова будет показан в Кировском областном драматическом театре в эти выходные.

Где: Кировский областной драматический театр, ул. Московская, 37

Когда: 29 февраля, 17.00

Стоимость билета: 350 рублей.

Возрастной рейтинг: 12+

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ГОГОЛЬ

Последний «високосный» день уходящей зимы выпадает раз в четыре года. Нынешнее 29 февраля стало днем, который изобилует театральными событиями и премьерами. 29 февраля в Кировском театре кукол ожидается новая постановка — спектакль «Гоголь. СПб» режиссера Александра Янушкевича. В основу этой инсценировки вошли пять повестей Николая Васильевича Гоголя: «Шинель», «Нос», «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего». Сумрачная и прекрасная черно-белая графика Города, который «скользит и меняет названья», вырастает из событий биографии писателя, причудливо сплетаясь с образами персонажей «Петербургских повестей». В спектакле два главных героя — Город и Гоголь, которые говорят друг с другом и бесконечно спорят о жизни и смерти, о добре и зле, обо всем самом важном и насущном. Мистическая атмосфера Северной Пальмиры подчеркивается лаконичными декорациями и материализуется в виде падающих букв-снежинок, игры света и тени, зеркал, призрака Исаакиевского собора, встающего из свинцового тумана с «болот Невы». Премьера спектакля состоится 29 февраля в 18.00 в Кировском театре кукол имени А. Н. Афанасьева.

Где: Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева, ул. Спасская, 22

Когда: 29 февраля, 18.00

Стоимость билета: 250 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ВЯТСКАЯ ВЕСНА

А в первый день марта в Вятской филармонии состоится ставшее уже традиционным открытие Международного музыкального фестиваля «Вятская весна». Это культурное событие, впервые состоявшееся в 2007 году как фестиваль камерной музыки, значительно расширило свои рамки и на протяжении многих лет неизменно остается одним из самых масштабных и интересных в области музыкального искусства в нашем регионе. Нынешнее открытие было приурочено к 250-летию со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена и ознаменуется тематическим концертом, в котором примут участие Вятский симфонический оркестр имени В. А. Раевского, а также заслуженный артист России Александр Тростянский (скрипка). В рамках фестиваля кировских ценителей прекрасного снова ожидают незабываемые встречи с музыкантами из России и зарубежья, открытие новых имен и множество интересных концертов. «Вятская весна» стартует 1 марта в 17.00 в гостеприимном зале городской филармонии.

Где: Вятская филармония, ул. Ленина, 102Б

Когда: 1 марта, 17.00

Стоимость билета: 200-450 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

Напомним, что в выходные кировчане будут праздновать Масленицу. «Комсомолка» подготовила полную программу мероприятий.