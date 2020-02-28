С 28 февраля по 1 марта в Кирове пройдут соревнования по ледолазанию и греко-римской борьбе
В эти выходные любители спорта смогут посмотреть сразу несколько довольно масштабных состязаний. В нашем городе пройдут чемпионат и первенство России по альпинизму и Всероссийский турнир по греко-римской борьбе.
АЛЬПИНИСТЫ ВЫЯСНЯТ, КТО БЫСТРЕЕ И СИЛЬНЕЕ
С 27 февраля по 1 марта на территории спорткомплекса «Трамплин» проходит чемпионат и первенство России по альпинизму. В нем участвуют 150 спортсменов из 20 российских регионов - от Санкт-Петербурга до Камчатки.
Интересно, что посмотреть на довольно зрелищные состязания к нам приезжают жители из многих регионов.
Как обычно, победители будут определяться в двух категориях: на скорость и на трудность. В этом году в соревнованиях будут участвовать как юниоры, так и взрослые альпинисты. В команде Кировской области - 50 спортсменов. Многие из них уже участвовали не только в российских, но и международных соревнованиях. И кировские болельщики уверены, что и на этих соревнованиях получат от выступлений и побед наших ледолазов много ярких эмоций.
Состязания юных альпинистов пройдут 28 февраля. Фото: https://vk.com/youthsport43
В этом году сложности организаторам и спортсменам добавляет погода. Всю неделю в областном центре тепло - температура только по ночам опускается до минусовых значений. Но руководитель федерации альпинизма и скалолазания Кировской области Павел Шабалин заверил, что уровень соревнований будет не ниже, чем в предыдущие годы.
- Мы, как и всегда, проведем эти соревнования на высшем уровне, - сказал Павел Шабалин. - Несмотря на теплую зиму, «сосулька» будет подготовлена качественно, с соблюдением всех необходимых норм. Сейчас идет ее заливка, в ночь перед первыми стартами также будет работать холодильная установка. Мы готовы к любой, даже плюсовой температуре воздуха.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
28 февраля
10.00 - старт соревнований;
10.00 - скорость у мальчиков и девочек 11 - 12 лет;
10.00 - 11.00 - трудность у девушек и юношей 16-18 лет, трасса 2, финал;
11.00 - 12.00 - трудность у девушек и юношей 13-15 лет, трасса 2, финал;
13.00 - 14.30 - скорость у девушек и юношей 16-18 лет, финал;
13.00 - старт квалификационных соревнований на трудность среди женщин и мужчин;
15.00 - 16.30 - скорость у девушек и юношей 13-15 лет, финал.
29 февраля
9:20 - старт полуфинальных соревнований на трудность среди женщин и мужчин;
14:30 - старт квалификационных соревнований на скорость среди женщин и мужчин (парная гонка).
1 марта
9:20 - старт соревнований на трудность среди женщин и мужчин;
14:00 - старт соревнований на скорость среди женщин, финал (парная гонка);
15:00 - старт соревнований на скорость среди мужчин, финал (парная гонка);
17:00 - церемония закрытия соревнований, награждение.
ЗА ЗВАНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ ПОБОРЮТСЯ 13 РЕГИОНОВ
С 28 февраля по 1 марта в спортивной школе «Юность» состоится Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Заслуженного тренера РСФСР Владимира Пушкарева.
В соревнованиях участвуют юноши до 16 лет в разных весовых категориях. Более 200 спортсменов из Кировской, Московской, Тюменской, Челябинской, Свердловской, Нижегородской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, а также Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Коми и Марий Эл поборются за звание сильнейших.
Победители получат не только грамоты и медали, но и звание «Кандидат в мастера спорта». Фото: https://vk.com/youthsport43
Старший тренер юношеской сборной команды Кировской области по спортивной борьбе Александр Морозов сообщил, что в прошлом году турнир внесли в Единый календарный план РФ, поэтому победителям в каждой весовой категории присвоят спортивный разряд кандидата в мастера спорта.
Один из участников, воспитанник СШ № 8 г. Кирова Дмитрий Урванцев рассказал о своих предыдущих победах на турнире, а также о своих ожиданиях от предстоящих состязаний.
- Буду участвовать в этом турнире шестой раз, - сказал Дмитрий. - Четыре раза я становился победителем этих соревнований, один раз занял второе место. Желаю всем участникам удачи. Сам иду только за победой.
«Комсомолка» желает всем участникам достойных соперников и интересных поединков, которые порадуют болельщиков. И конечно, победы кировским ребятам.
ВАЖНО
Турнир пройдет в спортшколе «Юность»: г. Киров, ул. Мира, 46.
29 февраля
11.00 - 14.00 - предварительные поединки во всех весовых категориях
14.00 - Торжественное открытие. Парад участников..
1 марта
10.00 - 14.00 - финальные поединки
14.00 - награждение победителей. Парад закрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU