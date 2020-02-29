Как кировчанам защититься от кибермошенников?

28 февраля в Кировском УМВД России состоялась пресс-конференция по больной сегодня теме - кибермошенничество и способы борьбы с ним.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Краткую статистику по региону сообщил замначальника управления угрозыска УМВД Евгений Денисов.

- Количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных (IT) технологий за 2019 год - 4156. С января 2020 по сегодняшний день - 484;

- 148 миллионов рублей похитили за 2019 год. В 2020 за один только январь - 7,5 миллионов. Возместили всего 550 тысяч;

- на 34% стало больше преступлений в 2019 году и на 15% - в 2020 году;

- 54 преступления раскрыто за январь и февраль - на 70% больше, чем в прошлом году;

- 48 человек привлекли к уголовной ответственности;

- в 103 служебных командировки для поимки мошенников из других регионов выезжали в 2019 году. В результате 54 человека нашли и задержали;

- 26% составил прирост расследованных преступлений с направлением в суд в 2019 году;

Основная масса случаев - хищения, кражи с банковских счетов, мошенничество, вымогательство. Определенная часть мошенников - лица с территории других регионов.

Большинство преступлений остаются нераскрытыми. Но сотрудники полиции ежегодно повышают результативность работы. В текущем году раскрывается каждое пятое преступление. На фоне других регионов Кировская область достаточно эффективно работает.

КАК ОБМАНЫВАЮТ КИРОВЧАН

Способы совершения хищений с помощью технологий из года в год традиционные. Основные - мошенничество с использованием интернет-ресурсов и торговых площадок под предлогом продажи автомобилей, бытовой техники, различных услуг.

В течение двух лет стал популярным метод хищения денег с банковских счетов. Система остается прежней: людям звонят якобы сотрудники банка и сообщают о проблемах со сбережениями, которые надо срочно перевести на другой, безопасный счет. И, конечно, требуют реквизиты карты. В таких случаях разговор происходит быстро, мошенники запугивают, давят на эмоции, постоянно говорят про безопасность.

Звоня жертве, мошенник запугивает ее, давя на эмоции. Фото: pixabay.com

Еще один способ - попытка «поймать» кировчан на социальные выплаты. Мошенники предлагают пройти на ресурс по ссылке и ввести номер СНИЛС. В соцсетях такие «разводы» подкрепляются фото или видео звезд, положительными комментариями, которые сами злоумышленники же и пишут. По ссылке попадаем на фальшивый сайт фонда. При нажатии кнопки выходит уведомление, что надо заплатить комиссию, и форма для ввода данных. Она требует ввести номер карты, срок действия, код, короче, все это. Некоторые требуют также ввести паспортные данные. И, зная реквизиты СНИЛС и паспорта, мошенники могут еще и оформить займы или кредиты на потерпевшего.

Набирает обороты способ дистанционного управления смартфоном. Мошенник созванивается с жертвой и говорит, что к карте клиента подключили сторонний телефон. Якобы злоумышленники осуществили попытку перевода денег, которую заблокировали. И предлагают установить антивирус, на который присылают ссылку. Такая программа может заразить компьютер вирусом, который может действовать двумя способами: собирать данные с телефона (коды, пароли), либо передавать управление смартфоном мошенникам.

С целью противодействия руководство Кировского МВД России принимает кадровые изменения, оргштатные в органах, структуре угрозыска, создаются спецподразделения.

БАНК НЕ ДРЕМЛЕТ

Представитель отделения по Кировской области Центрального банка России Андрей Зембеков рассказал, что делать, если у кировчан украли деньги с карты, и прояснил некоторые нюансы.

Банк России передает сведения об информационных ресурсах, с которых производится распространение вредоносного кода, или на которых производятся несанкционированные действия по списанию денег со счетов. Эту информацию передают регистратору доменных имен, которые блокируют сайты.

Проводят соответствующую работу также с колл-центрами мошеннических структур. Информация передается провайдерам, и те блокируют номера, с которых шлют СМС или звонят мошенники.

Также проводятся различные мероприятия по повышению информированности населения, как лекции, мастер-классы, онлайн-уроки и квесты. В 2019 году провели более 40 мероприятий по мошенничеству и защите, которые посетило около 1500 человек.

Кроме того, с подачи Центробанка финансовые организации теперь проверяют номер и электронную почту клиента по специальной базе, в которую внесены мошенники.

Сами банки останавливают подозрительные операции или блокируют деньги. Но эта процедура будет выполнена лишь при подозрении, что средства находятся под контролем мошенников. Признаки таких операций - когда со счета оплачивают в разных точках на удаленном расстоянии в одно и то же время, или оплата со счета на большую нехарактерную сумму. Другие признаки - множество переводов на другие карты на большую сумму в одно время, либо списание средств со счета юрлица на физлицо. Банк обязан по закону приостановить операцию и сразу связаться с клиентом. Долгих разговоров не будет в таких случаях: организация должна выяснить, клиент ли совершает платеж. После того, как определится, что операция легальна, ее разблокируют и осуществят.

По закону банки могут приостановить операцию до двух рабочих дней. Если не смогли связаться с клиентом, то перевод осуществят через два рабочих дня. Чтобы не получилось, что средства не дошли, клиентам нужно предупреждать организации, где они обслуживаются, что изменились реквизиты или контакты. В случае выезда за рубеж тоже надо предупреждать.

ЕСЛИ С КАРТЫ УКРАЛИ ДЕНЬГИ

По закону банк обязан возвращать похищенные деньги клиента, если тот сам не сообщил свои персональные данные мошенникам. Обманутому человеку нужно сделать следующее:

- заблокировать карту, сообщив в банк по телефону, номер которого есть на карте или официальном сайте, либо через мобильное приложение или личный кабинет;

- сообщить о краже денег;

- написать заявление о несогласии с операцией и передать его в филиал банка.

По закону банк рассмотрит заявление и возможность возврата денег, если клиент соблюдал два условия:

- предоставил заявление в течение следующего дня после уведомления об операции;

- клиент использовал карту, соответствуя всем правилам безопасного использования, обозначенным организацией.

Согласно закону, служебное расследование может длиться в течение 30 дней, если перевод денег был по РФ, и 60 дней, если международный.

Однако те меры, которые принимают банк России и кредитные организации, могут оказаться неэффективными. К сожалению, кировчане в большинстве случаев сами сообщают мошенникам свои данные. Чтобы не оказаться жертвой, необходимо помнить простые правила:

- всегда звонить только по официальному телефону горячей линии банка или организации, набирая номер собственноручно, а не перезванивая;

- не перезванивать на незнакомые номера;

- не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать сомнительное ПО. Если же загрузка уже началась, необходимо остановить ее и удалить программу. Также не лишним будет установить антивирус;

- не сообщать персональные данные и реквизиты карты, пин-код и код подтверждения из СМС. Такую информацию не должны знать даже сотрудники банка;

- перепроверять информацию из соцсетей. Если государство назначает какие-то социальные выплаты, об этом обязательно сообщат в ведущих изданиях и интернете. Лучше найти ссылку на сам закон/документ и изучить его;

- не доверять конкурсам и опросам, которые размещ в соцсетях или интернете, особенно если они обещают большие доходы и внезапное обогащение. И уж тем более, если по правилам необходимо что-то оплатить;

- подключить СМС-уведомления, чтобы узнать сразу о списаниях с карты и в чрезвычайном случае сразу заблокировать ее.