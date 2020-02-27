2020-02-27T14:13:49+03:00
На здоровье

Профилактика гриппа и ОРВИ: как не заболеть во время эпидемии

В Управлении Роспотребнадзора по Кировской области рассказали, какие правила стоит соблюдать, чтобы не слечь с температурой
Анна КРЮКОВА
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В местах массового скопления людей желательно носить маскиВ местах массового скопления людей желательно носить маскиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кировчане продолжают болеть гриппом и ОРВИ. Также их беспокоит и новый недуг - коронавирусная инфекция. «Комсомолка» узнала, как жителям региона обезопасить себя в период эпидемии.

ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ

1. Мыть руки и протирать поверхности.

Одна из самых простых, но важных мер профилактики заключается в том, чтобы часто мыть руки с мылом. Если такой возможности нет, то стоит запастись дезинфицирующими салфетками. Важно также удалять вирусы и с различных поверхностей. К примеру, протирать столы, дверные ручки, стулья, гаджеты.

2. От заболевших держитесь на расстоянии.

Если вы видите, что человек кашляет или чихает, желательно не подходить к нему ближе чем на метр. Это связано с тем, что вирусы передаются воздушно-капельным путем. Лишний раз не трогайте руками глаза, нос и рот. Также временно стоит избегать посещения многолюдных мест.

В случае, когда вы приболели сами, при кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми салфетками. После использования не забывайте их выбрасывать.

3. Заботьтесь о себе.

Болезнь «прилипает» к людям с ослабленным иммунитетом. Если вы ведете здоровый образ жизни, то сопротивляемость организма к инфекции повышается. Поэтому советуем высыпаться, питаться продуктами богатыми белками, витаминами и минеральными веществами. Кроме того, не забывайте и о физической активности.

4. Носите маску.

Маски защищают наши органы дыхания, поэтому игнорировать такой метод профилактики не стоит. Это медицинское изделие желательно носить при посещении мест массового скопления людей, при уходе за больными и общении с ними.

Стоит помнить, что маска должна плотно закрывать рот и нос. Отсыревшее изделие нужно заменять на новое. Повторно использовать одноразовую маску нельзя. При снятии лучше всего не касаться поверхности изделия. Кстати, на улице маску носить не советуют. Напротив, кировчанам рекомендуют прогуляться и подышать воздухом.

5. Если заболели - останьтесь дома.

При первых признаках болезни лучше остаться дома и обратиться к врачу. Кроме того, необходимо соблюдать постельный режим и пить много жидкости. К лечению нужно приступать незамедлительно. Это поможет избежать осложнений, среди которых лидирует вирусная пневмония.

Что касается симптомов гриппа и коронавирусной инфекции, то они могут проявиться в виде температуры, озноба, головной боли, слабости, заложенности носа, кашля, затрудненного дыхания, боли в мышцах и конъюнктивита. У некоторых может начаться рвота и диарея.

6. Если заболели близкие, часто проветривайте помещение.

В случае, если заболел кто-то из близких, стоит также вызвать врача, а для больного желательно выделить отдельную комнату. Важно, чтобы с ним временно не контактировали дети, пожилые члены семьи и люди с хроническими заболеваниями. Помещение нужно регулярно проветривать, постоянно дезинфицировать поверхности. За больным должен ухаживать только один человек. Необходимо, чтобы он носил маску и часто мыл руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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