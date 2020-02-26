2020-02-26T16:07:28+03:00
Общество

В Кировской области умелец за два года собрал «суперниву»

Автомобиль уже прошел свое первое испытание
Мария ПЕТРОВА
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Совсем недавно Александр устроил тест-драйв своего внедорожника. Фото: предоставлено героем публикацииСовсем недавно Александр устроил тест-драйв своего внедорожника. Фото: предоставлено героем публикации
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Житель поселка Юбилейного в Кировской области собрал собственный внедорожник. Молодой человек трудился над «супернивой» почти ежедневно в течение двух лет. «Комсомолке» удалось пообщаться с умельцем.

«В ОДИН ДЕНЬ ПЕРЕБИРАЮ ДВИГАТЕЛЬ, В ДРУГОЙ - ПИЛЮ ШЕЗЛОНГ»

Александр Зубарев родился в селе Курино. В 2001 году из-за сложностей с работой семья переехала в поселок Юбилейный. Учился будущий изобретатель в Кировском сельскохозяйственном техникуме города Котельнича.

- Окончил техникум с красным дипломом, который нигде не пригодился, - с улыбкой рассказывает 25-летний житель Юбилейного. - Работаю в Котельничском РЭСе (районные электрические сети - Ред.), занимаюсь обслуживанием линий электропередач, по совместительству - водитель.

Сейчас молодой человек завершает обучение по программе «Электрические станции» в ВятГУ и мечтает переплюнуть преемника легендарной «шишиги» (ГАЗ-66 - Ред.).

- Что касается увлечений, то в один день я могу перебирать двигатель, а в другой - пилить шезлонг из поддонов, - уточняет Александр. - Вчера, к примеру, обдирал колеса.

По словам парня, первым его транспортом стал мопед. Подросток гонял на нем по деревне у бабушки. Затем был мотоцикл, а потом и первый автомобиль. Молодой человек накопил на него после армии. Кстати, именно во время службы у парня и проснулся настоящий интерес к автомобилям.

Парень почти все свободное время проводил в гараже. Фото: предоставлено героем публикации

Парень почти все свободное время проводил в гараже. Фото: предоставлено героем публикации

- Увлечение запало мне в душу, когда в армии передо мной поставили ЗИЛ-131 (грузовой автомобиль повышенной проходимости - Ред.), - уточнил Александр. - А первым изобретением стал мотор от «девятки», который мы переставили в «Оку». Тогда мы с товарищем решили освоить искусство тюнинга и свапа, то есть замены мотора. Запаслись всем необходимым и начали работать по выходным. Через полгода «зверь ожил». Все ездило и работало. Потом мы продали «Оку» и купили «Ниву».

ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОВОДИЛ В ГАРАЖЕ

Именно над «Нивой» молодой человек и поставил свой эксперимент. Александр решил создать автомобиль, чтобы покорять бездорожье.

- Помню, что в декабре 2017 года я закатил первое колесо в гараж и начал его обдирать, - пояснил умелец. - По времени на это ушел примерно месяц. К апрелю 2018 года колеса были сделаны, а я все решал, во что же это выльется. Думал, строить отдельную раму или брать за основу уже готовый автомобиль. В итоге к концу 2018 года у меня появились ходовые части от УАЗа и кузов от перевернутой «Нивы». Запчасти мне отдал житель нашего поселка. После этого все решилось само собой.

Молодой человек работал над создание авто два года. Фото: предоставлено героем публикации

Молодой человек работал над создание авто два года. Фото: предоставлено героем публикации

На изготовление внедорожника у Александра ушли два года. Каждый день в будни молодой человек проводил в гараже по четыре часа. А по выходным и вовсе пропадал на все десять. Иногда, конечно, приходилось оставлять работу над изобретением из-за командировок и сессий.

Несмотря на то, что умелец большую часть свободного времени трудился над своей «супернивой», близкие парня всегда поддерживали.

- Если бы не они, то я бы давно опустил руки, - поделился Александр. - Некоторые ведь в 20 лет уже миллионеры, а кто-то и в 25 в железках копается. Но каждому свое. Мой внедорожник всем нравится. Для нас это машина выходного дня. Мы выбираемся на ней на пикники в лесу.

Ближе к лету умелец отправится на своем внедорожнике на первую экспедицию. Фото: предоставлено героем публикации

Ближе к лету умелец отправится на своем внедорожнике на первую экспедицию. Фото: предоставлено героем публикации

Своим изобретением парень не хвастается. Но его близкие и соседи по гаражу машиной, конечно, восхищаются и по возможности стараются помочь. Ближе к лету умелец собирается отправиться на «Ниве» в первую экспедицию по бездорожью. Разумеется, молодой человек и дальше планирует «прокачивать» свое изобретение. Так, в ближайшем будущем Александр планирует сделать для «Нивы» прицеп. Также когда-нибудь изобретатель надеется создать более легкий и универсальный пневмоход или вовсе построить что-либо на гусеницах.

Нива пневмоход. Водные процедуры.Видео: Александр ЗУБАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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