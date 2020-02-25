Масленица 2020 в Кирове: полная программа мероприятий

Основные масленичные гуляния запланированы в Кирове на 29 февраля и 1 марта. Праздничные мероприятия пройдут сразу на 27 городских площадках.

Так, на Театральной площади кировчан будут ждать в воскресенье с 11.00 до 14.00 на праздничном гулянии «Ишь ты, масленица!».

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

В субботу жителей Ленинского района приглашают в 10.00 на площадь Дома культуры поселка Захарищевы. В это время там начнутся уличные гуляния. С 12.00 горожан будут ждать рядом с Домом культуры «Космос» на улице Пугачева, 18, где пройдет праздник «БлинОк». Желающие поучаствовать в сжигании чучела могут приезжать ко Дворцу культуры и спорта в поселке Дороничи на улице Центральной, 2а. Праздник там начнется также в 12.00.

В первый день весны уличные гуляния продолжатся в Кочуровском парке с 12.00 до 16.00. Также отдыхающим предлагают побывать на «Масленичном разгуляе» в парке отдыха микрорайона Лянгасово с 12.00 до 14.00. На обеих площадках запланировано сжигание чучела.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

В субботу жителей Октябрьского района в 11.00 ждут на двух площадках. В поселке Костино на улице Парковой, 17 пройдет массовое гуляние с традиционными конкурсами, состязаниями и плясками. Также в селе Бахта на Юбилейной, 4 всех желающих приглашают на театрализованную программу со скоморохами.

В воскресенье, 1 марта, в 11.00 праздник развернется на Октябрьском проспекте, 31 и 38, Московской, 177, в парке Победы, в поселке Ганино на Центральной, 5, в селе Русском на улице Коммуны, 60 и с 12.00 на Ленинградской,1. Горожанам обещают веселую игровую программу на всех площадках.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

На двух площадках 29 февраля кировчане смогут увидеть театрализованное представление «По щучьему веленью». С 11.00 до 12.00 - в Порошино на Боровицкой, 22. С 12.00 до 13.00 - в поселке Сидоровка на улице Космонавтов, 18а.

В первый день весны жители смогут отдохнуть на масленичных гуляниях с 11.00 на Торфяной, 11/2, с 12.00 - в переулке Крайнем, 2а. Для тех, кто желает и блинов, и зрелищ, сообщаем, что сжигание чучел пройдет в 11.30 в деревне Гнусино на Сиреневой, 20, в 13.30 в сквере «Борцам революции» на углу Московской и Казанской, в 15.00 в «Порошино», в 15.30 на стадионе на улице Павла Корчагина, 39 и в 17.00 в «Юркин парке».

НОВОВЯТСКИЙ РАЙОН

В Нововятском районе 29 февраля запланировано уличное гуляние «Душа ль ты моя, Масленица!» с лыжными гонками за призы. Праздник начнется в 10.00 в поле в районе домов № 4-10 по улице Новой в микрорайоне Радужный и завершится в 14.00 сжиганием чучела.

1 марта праздники пройдут с 12.00 до 14.00 в парке ЛПК на улице Парковой, 1а и в «Культурном дворике» Дома культуры «Россия» на Советской, 17.

ВАЖНО

В постановлении администрации города уточняется, что 1 марта будет запрещены остановка, стоянка и проезд автомобилей по улице Карла Либкнехта на участке от Преображенской до Спасской с 06.00 до 15.00. Поэтому советуем водителям заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что редакция «Комсомольской правды» в Кирове решила поделиться с читателями любимыми рецептами блинов.