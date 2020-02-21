На реализацию нацпроектов в 2020 году направят почти 10 миллиардов

20 февраля состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области.

НАЦПРОЕКТЫ И ДОРОЖНЫЙ ФОНД ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Одной из важнейших тем стало обсуждение областного бюджета. С докладом выступила Лариса Маковеева, министр финансов Кировской области.Она сообщила, что доходная часть бюджета-2020 увеличивается на 323 миллиона рублей, а расходы возрастают на 1,6 миллиарда рублей.

Больше финансирование - больше и ответственности у исполнителей. Поэтому зампреды Законодательного Собрания настаивают: на заседаниях ОЗС должны присутствовать представители всех уровней власти, в том числе Кировской городской администрации.

- 120 миллионов мы по поправкам в бюджет направляем на интеллектуальные системы управления дорожным движением, а мы видим, что в прошлом году город не мог справиться даже с элементарными задачами, например, по безопасности дорог, - заявил Роман Титов.

Свои вопросы городским властям адресовал его коллега Владимир Костин.

- Расходование средств осуществляется, в том числе, муниципалитетами. Представители городской администрации игнорируют нас системно. Это началось еще с начала созыва, когда они прогуливают даже приглашения на комитеты, - высказался Владимир Костин.

Также более чем на 1 миллиард возрастает областной дорожный фонд. Запланированы масштабные ремонты дорог, строятся новые участки трасс. Однако есть и проблемы.

- Когда же мы обратим внимание на внутриобластные и внутрирайонные пассажирские перевозки и предусмотрим статью финансирования районных автотранспортных предприятий? – обратился к министру финансов депутат Александр Мельников. – Эта проблема каждый год усугубляется.

Депутат предложил найти возможность и выделить из областного бюджета субсидии районам, чтобы сохранить пассажирские перевозки. Надо сказать, что вопрос с автобусным сообщением волнует и других депутатов. Так, Сергей Мамаев возвращался к нему и на заседании бюджетного комитета, и на пленарном заседании.

В ответ на вопросы депутатов Лариса Маковеева сообщила, что в регионе активно прорабатывается вопрос о создании единого автотранспортного предприятия, которое также будет включать и муниципальные образования.

Дополнительные средства выделены на реализацию национальных проектов. В целом на нацпроекты в 2020 году выделяется 9,7 миллиарда рублей.

Председатель ОЗС Владимир Бакин подчеркнул:

- Важнейший вопрос - поправки в бюджет, которые пошли не на минус, а на плюс, в том числе и за счет увеличения собственных поступлений, что отрадно. Поддержав в двух чтениях проект бюджета, мы приняли решение об усилении контроля основных направлений финансирования по дорожному фонду. На Совете законодателей мы говорили о том, чтобы взять на особый контроль исполнение задач по национальным проектам.

СТАВКИ НАЛОГА ПО «УПРОЩЕНКЕ» МОГУТ СТАТЬ НИЖЕ

Еще один законопроект принят, правда, пока только в первом чтении, для поддержки бизнеса, который в розницу торгует обувью и лекарствами. С 2020 года такие товары подлежат обязательной маркировке.

В связи с этим налогоплательщики понесут новые затраты. Причем не только на то, чтобы обеспечить маркировку своих товаров, но и на уплату налогов. Ведь организациям и предпринимателям пришлось перейти с прежней «вмененки» на упрощенную систему налогообложения (УСН). А это, как показывают обращения, может повлечь увеличение налоговой нагрузки в 2,5 - 5 раз, рассказал вице-спикер Законодательного Собрания Роман Титов.

Чтобы поддержать бизнес, перешедший на «упрощенку», депутаты ОЗС предложили снизить налоговые ставки по УСН до 4% (для тех, кто платит налог с доходов) и до 7,5% (для тех, кто платит налог по формуле «доходы минус расходы»).

А СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА - ШИРЕ

Многие законопроекты касались социальной поддержки жителей. Так, в регионе расширили категории граждан, которые могут получить компенсацию взноса за капитальный ремонт.

Теперь компенсация положена 70- и 80-летним собственникам жилых помещений, которые живут вместе с неработающими инвалидами I и (или) II группы. Те, кто уже достиг возраста 70 лет, смогут получить 50-процентную компенсацию взноса на капремонт. А гражданам старше 80 лет взнос компенсируется полностью.

ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПОМОЖЕТ ОПЕРАТИВНЕЕ РЕШАТЬ «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ» ВОПРОСЫ

Вопрос о внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания вызвал неоднозначную реакцию депутатов. В ОЗС предложено ввести процедуру заочного голосования.

Участники заседания высказывали противоречивые мнения. Но большинством голосов инициатива получила поддержку. Теперь депутаты смогут участвовать в обсуждении значимых федеральных инициатив в перерывах между сессиями ОЗС без созыва внеочередного пленарного заседания.

- В большей степени это продиктовано тем, чтобы получить возможность активного участия в реализации федеральных законов и нормативов, которые нам направляются в порядке согласования, - пояснил Владимир Бакин. - В связи с тем, что пленарное заседание у Законодательного Собрания один раз в месяц, то в промежутках поступающие документы мы не имеем возможности обсуждать. Сегодня мы ввели возможность заочного голосования.

Спикер ОЗС добавил, что процедура заочного голосования существует в 11 регионах России, среди которых, к примеру, Пермский край.

Вопрос о внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания вызвал неоднозначную реакцию депутатов. Фото: zsko.ru

ПРОДАЖА «СНЮСОВ» БУДЕТ ПОД ЗАПРЕТОМ

Депутаты Законодательного Собрания единогласно приняли закон, который запрещает на территории Кировской области продавать несовершеннолетним никотиносодержащую продукцию. Это товары, предназначенные для потребления никотина любым способом.

- Мне кажется, закон об усилении ответственности заставит несколько вздрогнуть людей, которые этим занимаются. Они ведь, в общем-то, подрывают здоровье молодежи, и других путей, кроме усиления ответственности, в этом вопросе нет, - подчеркнул Председатель ОЗС Владимир Бакин.

Ответственность за нарушение запрета устанавливается такая же, что и за продажу несовершеннолетним «вейпов» и жидкостей к ним. Размеры административных штрафов могут возрасти до 3 – 5 тысяч рублей для должностных лиц, 40 – 80 тысяч рублей для юридических лиц. Законопроект, вносящий изменения в областной закон об административной ответственности, прошел первое чтение при единогласной поддержке.

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖЕНЫ НОВЫЕ ОМБУДСМЕНЫ

На пленарном заседании определили кандидатуры на должности Уполномоченного по правам ребенка и Уполномоченного по правам человека в Кировской области. На должность Уполномоченного по правам человека в регионе по рекомендации Губернатора Кировской области предложили председателя комитета по соцвопросам ОЗС Галину Буркову. Детским омбудсменом может остаться Владимир Шабардин. Кандидатуры будут направлены на согласование федеральным центром.