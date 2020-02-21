2020-02-21T23:51:46+03:00
Звезды

Афиша мероприятий на 22-24 февраля 2020 года в Кирове: «Дуэль», виртуоз русской балалайки и группа «Голубые береты»

О культурном досуге в предстоящие праздничные выходные
Максим ЗАВАЛКО
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«Голубые береты» исполнят для кировчан свои самые лучшие песни. Фото: Евгения РОЖКОВА, vk.com/bberets«Голубые береты» исполнят для кировчан свои самые лучшие песни. Фото: Евгения РОЖКОВА, vk.com/bberets
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ЗАПРЕЩЕННЫЙ РОМАН

Если вы читали роман Дюма «Учитель фехтования», то знаете о том, почему в николаевской России он был под запретом, а также о том, что эта книга является первоисточником приключенческо-романтической истории, придуманной Юлией Ионушайте и воплощенной на подмостках Кировского драматического театра. «1825. Запрещенный роман» - это путевые заметки иностранца, волей случая оказавшегося на заснеженных российских просторах. Помимо всего прочего, речь в произведении Дюма шла о декабристах, так что негативная реакция Николая I на книгу, в общем-то, неудивительна. Впрочем, «Учитель фехтования» пережил всех своих августейших цензоров и благополучно добрался до театральных подмостков в виде спектакля. Авантюрно-приключенческая история о похождениях француза в России с великолепно поставленными фехтовальными сценами, с необычными декорациями и неожиданными режиссерскими ходами будет представлена в Кировском драматическом театре 22 февраля.

Где: Кировский областной драматический театр, ул. Московская, 37

Когда: 22 февраля, 17.00

Стоимость билетов: 250-400 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

К БАРЬЕРУ!

От вызова «к барьеру» было невозможно уклониться ни во времена Николая I, ни в годы правления его царственного внука. В императорской России дуэльный кодекс чтили превыше уголовного. «Долг чести должен быть уплачен непременно», - именно так считали русские дворяне, нередко доводя этот тезис до абсурда и анекдотичности. Неудивительно, что дуэльная тема являлась одной из сквозных в русской литературе. Антон Павлович Чехов не обошел традицию поединков в своем творчестве, но повествует он не только и не столько о выборе оружия, поиске секундантов и самом процессе получения сатисфакции. Чехов говорит о нетерпимости, о предрассудках и предубеждениях, о том, что люди порой не хотят понять друг друга, стремясь к радикальным и необратимым решениям, - явление, которое, к сожалению, актуально и в наш высокотехнологичный век. Спектакль по мотивам чеховской «Дуэли», поставленный режиссером Егором Чернышовым, будет показан в кировском ТЮЗе 22 февраля в 18.00.

Где: Театр на Спасской (ТЮЗ), ул. Спасская, 17

Когда: 22 февраля, 18.00

Стоимость билета: 350 рублей.

Возрастной рейтинг: 16+

ПАГАНИНИ РУССКОЙ БАЛАЛАЙКИ

Любителей музыки в эту субботу ожидает встреча с виртуозным балалаечником Алексеем Архиповским. Русская балалайка 1928 года выпуска (казалось бы, незатейливый и кондовый народный инструмент) звучит в его руках настолько фантастически, что способна затмить самый «навороченный» штатовский «Fender Stratocaster». Музыкальные критики и журналисты часто сравнивают ставшего сенсацией уже после своего первого появления на широкой публике Алексея Архиповского с Джими Хендриксом, Стивом Ваем и даже с великим скрипачом Николло Паганини. Увидеть и услышать этого невероятного музыканта кировские меломаны смогут в грядущую субботу, 22 февраля на концерте в ДК «Родина».

Где: ДК Родина, ул. Гайдара, 3

Когда: 22 февраля, 19.00

Стоимость билета: 700-1800 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

РАСПЛЕСКАЛАСЬ СИНЕВА

В День защитника Отечества кировчан порадует выступление Ансамбля ВДВ «Голубые береты». Все участники этого коллектива — настоящие десантники и орденоносцы, начинавшие свой путь к всероссийской известности в годы афганской войны. Тогда, в ноябре 1985 года их самодеятельный коллектив дал свой первый концерт в солдатском клубе 350 гвардейского парашютно-десантного полка в Кабуле. Первое место в конкурсе «Когда поют солдаты», концерты в Кремлевском дворце, «Лужниках», «Олимпийском», дебютная пластинка, получившая статус «платиновой», - это все о «Голубых беретах», начинавших путь к всенародному признанию с кустарно записанных их однополчанами кассет, которые с большим трудом удалось вывезти оттуда, «из-за речки». На концерте, который состоится в кировской «Родине» коллектив представит свои самые лучшие песни, в которых раскрывается вся правда о войне и о беззаветном мужестве тех людей, которые нас защищают.

Где: ДК Родина, ул. Гайдара, 3

Когда: 23 февраля, 17.00

Стоимость билета: 600-1200 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

А в понедельник, также объявленный выходным днем, можно посетить тематический концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В программе примут участие артисты Вятской филармонии Людмила Аникеева (сопрано), Константин Юдичев (эстрадный вокал, гитара), Константин Морозов (баритон), хореографические коллективы «Империя танца», детский театр танца «Сюрприз», образцовый хореографический ансамбль «Дружба», хореографический коллектив «MODERN BOOM BALET». Для вас прозвучат известные песни советских и современных российских композиторов «Хорошие девчата», «Не плачь, девчонка», «У солдата выходной», «Так случилось мужчины ушли», «Служить России» и многие другие.

Где: Вятская филармония, ул. Ленина, 102Б

Когда: 24 февраля, 15.00

Стоимость билета: 100-150 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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