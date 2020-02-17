В поселке Восточный прошел межрайонный фестиваль-конкурс «День рождения Снеговика»

Уже восемь лет подряд в поселке Восточный проходит фестиваль-конкурс «День рождения Снеговика». Праздник, который сегодня объединяет жителей сразу нескольких районов, решила организовать работник местного Дворца культуры Светлана Печеницына-Кузьминых. Инициативу поддержала глава Омутнинского района.

Обычно в фестивале принимают участие команды из Афанасьевского, Верхнекамского и Омутнинского районов. Иногда присоединяется к конкурсу и Слободской. В нынешнем году слепить снеговиков решились 33 команды.

Для участников устроили театрализованное представление. Фото: предоставлено Культурно-спортивным центром пгт. Восточный

- Это разные организации, частные предприниматели, учреждения культуры и просто неравнодушные жители, - рассказала заведующая культурно-массовым отделом Культурно-спортивного центра пгт. Восточный Екатерина Семина. - Все желающие могут представить свои работы в трех традиционных номинациях: «Чудо-снеговик», «Снеговик-именинник» и «Снеговик-символ года». Также каждый год у нас появляется новая номинация. В этот раз она называется «Снеговик - богатырь земли русской» и посвящена Году памяти и славы России.

Ежегодно мероприятие начинается с регистрации участников во Дворце культуры. Пока все команды собираются, участники могут посетить специальную праздничную площадку, на которой сотрудники ДК устраивают выставки поделок жителей, организовывают инсталляции, проводят мастер-классы. Там же работает кафе, в котором могут отдохнуть все желающие.

Некоторые участники решили слепить символ года. Фото: предоставлено Культурно-спортивным центром пгт. Восточный

После регистрации начинается праздничное шествие. Команды наряжаются в костюмы снеговиков и отправляются на площадь Дворца культуры, где и происходит само открытие праздника. Обычно для жителей устраивают театрализованное представление. После него начинается лепка снеговиков.

- На все про все участникам дается ровно 60 минут, - отмечает Екатерина Семина. - За это время они успевают вылепить очаровательные огромные скульптуры, а также их раскрасить. Затем работы оценивает компетентное жюри. В это время люди отдыхают, гуляют, участвуют в развлекательной программе, конкурсах и лотереях.

В празднике приняли участие 240 человек. Фото: предоставлено Культурно-спортивным центром пгт. Восточный

После того, как жюри выбирает победителей, происходит закрытие фестиваля. Во время мероприятия организаторы конкурса награждают участников.

- Команды слепили просто удивительных богатырей, отличились и мышки - символы года, - поделилась эмоциями заведующая культурно-массовым отделом. - Но гран-при фестиваля завоевали представители детского сада «Сказка». Они сделали прекрасного ярко рыжего «снеговика-именинника».

На создание фигуры дается всего лишь час. Фото: предоставлено Культурно-спортивным центром пгт. Восточный

Победителями в номинации «Снеговик-символ года» стали команды Бисеровского поселения Афанасьевского района. Лучшего «Снеговика-богатыря» сделали участники от Восточного городского поселения. «Снеговика-именинника» отметили у военно-спортивного патриотического клуба «Росгвардия», «Чудо-снеговика» - у Белореченского клуба.