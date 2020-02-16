Более 250 млн рублей потратят на развитие спорта в Кировской области

На проект «Спорт - норма жизни» в Кировской области потратят в 2020 году около 256 млн рублей. Важно увеличить число кировчан, которые постоянно занимаются физкультурой и спортом. Планируется, что к 2024 году в нашей области не менее 55% жителей будут вести здоровый образ жизни.

В 2019 на эти цели потратили более 86 млн рублей. На эти средства построили 16 площадок для сдачи нормативов «Готов к труду и обороне». Новые спортивные объекты появились в Арбажском, Афанасьевском, Белохолуницком, Богородском, Зуевском, Кикнурском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Нагорском, Опаринском, Орловском, Пижанском, Подосиновском, Тужинском, Уржумском и Юрьянском районах.

Условия для физической активности должны быть в каждом парке.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- На территории спортивной школы новая многофункциональная площадка появилась в сентябре 2019 года, - рассказала директор учреждения в Орлове Валентина Вахитова. - Жители города на ней занимаются регулярно. Радует, что она стала центром притяжения не только школьников и молодежи, но и людей старшего поколения, которые выполняют на ней различные упражнения практически каждый день. Уверена, что с началом летнего сезона посетителей станет еще больше, так как это доступная людям любого возраста, современная и, что немаловажно, бесплатная площадка.

Кроме этого, 3,3 млн рублей направили организациям, которые готовят спортивный резерв для сборных команд России. Еще 3,8 млн рублей поступили в спортивную школу Омутнинского района на покупку оборудования и инвентаря.

Детей нужно приучать к здоровому образу жизни как можно раньше.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2020 году построят еще девять многофункциональных спортивных площадок комплекса «Готов к труду и обороне». Новые объекты появятся в Верхнекамском, Кильмезском, Куменском, Малмыжском, Мурашинском, Нолинском, Омутнинском, Яранском районах и в Санчурском городском округе. На их создание потратят около 26 млн рублей.

В городе Сосновке Вятскополянского района достроят физкультурно-оздоровительный комплекс, который начали возводить в 2019 году. Уже в марте текущего года здесь должны начать строительно-отделочные работы. На это выделено порядка 66 млн рублей.

Не остается без внимания и обновление материальной базы спортивных школ. Так, спортивная школа «Дымка» в Кирове получит субсидию в размере 25,2 млн рублей. Свыше 40 млн рублей потратят на обновление футбольного поля с искусственным покрытием в спортшколе «Юность». Которая также находится в Кирове. А спортивная школа олимпийского резерва «Олимпия» в Кирово-Чепецке на приобретение оборудования и инвентаря сможет потратить 3,8 млн рублей.