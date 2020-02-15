Кировчане пользуются услугой «одного окна» почти на 100 процентов

Министерство экономического развития РФ оценило доступность предоставления госуслуг по принципу «одного окна» в Кировской области. Оказалось, что эта услуга доступна жителям нашего региона на 98%.

В 2019 году дополнительные окна приема открыли в центре «Мои Документы» в Первомайском районе Кирова, на улице К. Маркса, 54, и в поселке Мурыгино Юрьянского района. Кроме того, в Октябрьском районе областного центра открыли три новых три окна. Услуга стала доступнее в офисе «Мои Документы» в ТЦ «Лепсе». Кроме того, оптимизировали количество окон в Октябрьском отделе МФЦ по ул. Захватаева, 21а.

Услуга стала доступнее в офисе «Мои Документы» в ТЦ «Лепсе».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По результатам рейтинга Минэкономразвития России, Кировская область входит в число лучших регионов по уровню эффективности организации деятельности МФЦ. Сегодня в нашем регионе работают 47 центров госуслуг и 101 структурное подразделение.

В 2018 году изменили правила открытия окон МФЦ. По новой концепции центры «Мои Документы» должны «приходить» туда, где удобно заявителям. Благодаря этому окна госуслуг МФЦ открыли в ТЦ «Время простора» и в ТЦ «Лепсе».

Тем не менее, в Кировской области работа по развитию центров «Мои Документы» в Кировской области продолжается.

По новой концепции центры «Мои Документы» должны «приходить» туда, где удобно заявителям.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы понимаем, что, к примеру, в областном центре есть точки, где для удобства граждан было бы целесообразно открытие окон МФЦ, – рассказал министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх. - Речь идет, в первую очередь, о новых микрорайонах - Чистых прудах, Солнечном береге, Озерках. Работа по подбору подходящих площадок ведется. Для удобства заявителей растет и число услуг, предоставление которых организовано на площадках центров «Мои Документы».

Напомним, что узнать, где расположен ближайший к вам офис «Мои Документы», можно на сайте моидокументы43.рф или по телефону 8-800-707-43-43.