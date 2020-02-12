Как изменились цены в январе 2020 года: помидоры и картофель сильно подорожали

В январе цены в Кировской области продолжили расти. Так, стоимость продуктов повысилась в среднем на 0,1% по сравнению с декабрем 2019 года.

ЗА ВИНОГРАД И ПОМИДОРЫ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Теперь, чтобы приобрести свежие овощи и фрукты, кировчанам действительно нужно раскошелиться. Любителям винограда придется заплатить на 23,6% больше. Если же вы планируете приготовить салат из помидоров, то учтите, что цена овоща выросла на 17,2%. Дороже обойдется и покупка картофеля - на 12,2%, чеснока - на 11,7%, лука репчатого - на 11,3%, огурцов - на 9,9%. Также подросли в цене морковь, груши, свекла и капуста. Цена на продукцию изменилась на 5,2- 2,9%.

Стоимость охлажденной и живой рыбы также выросла на 2,8 %, рыбное филе - на 2,5%. Кулинарные изделия из птицы стали стоить дороже на 2,2%, сухие супы в пакетах - на 2%. Цена водки крепостью 40% стала выше на 2,2%.

АПЕЛЬСИНЫ И ЯЙЦА СТАЛО ПОКУПАТЬ ВЫГОДНЕЕ

Список продуктов, которые подешевели, гораздо меньше. К примеру, кировчане теперь могут более выгодно приобрести апельсины. Фрукты стали дешевле на 14,9%. Также изменилась цена куриных яиц - на 10,6%, охлажденных и мороженых кур - на 4,6% и пшена - на 3,3%. По более приятной цене можно приобрести кофе в организациях быстрого обслуживания. Напиток подешевел на 3,4%.

Виноград вырос в цене сразу на 23,6%Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ ВЫРОСЛИ В ЦЕНЕ

Что касается непродовольственных товаров, то цена на них выросла на 0,4%. Кировчанам, которые планировали обновить авто, придется заплатить за отечественную машину больше - на 2,7%, за иномарку - на 1,4%.

Также выросла стоимость СВЧ-печей, холодильников, стиральных машин, плит и электроутюгов - на 1,4-0,6%. Строительные материалы, а именно обрезные доски, тоже подорожали на 1,4%. Выросло в цене на 1,5% и дизельное топливо.

ХОДИТЬ В КИНО СТАЛО ДОРОЖЕ

Если говорить об услугах, то кировчане стали на 7,9% меньше платить за вывоз мусор. Также стали дешевле обходиться билеты на поезда дальнего следования - на 8,2%.

При этом за курсы иностранных языков пришлось платить на 4,4% больше, за дополнительные занятия для дошколят - на 1,4%. Отмечен рост стоимости занятий в бассейнах - на 4,9%. На покупку билетов в кино тоже придется потратить больше - на 2,1%.