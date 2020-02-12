2020-02-12T18:05:42+03:00
Экономика

Как изменились цены в январе 2020 года: помидоры и картофель сильно подорожали

В Кировстате рассказали, за какие товары и услуги кировчанам в прошлом месяце приходилось платить больше
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
За месяц стоимость помидоров значительно подрослаЗа месяц стоимость помидоров значительно подрослаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В январе цены в Кировской области продолжили расти. Так, стоимость продуктов повысилась в среднем на 0,1% по сравнению с декабрем 2019 года.

ЗА ВИНОГРАД И ПОМИДОРЫ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Теперь, чтобы приобрести свежие овощи и фрукты, кировчанам действительно нужно раскошелиться. Любителям винограда придется заплатить на 23,6% больше. Если же вы планируете приготовить салат из помидоров, то учтите, что цена овоща выросла на 17,2%. Дороже обойдется и покупка картофеля - на 12,2%, чеснока - на 11,7%, лука репчатого - на 11,3%, огурцов - на 9,9%. Также подросли в цене морковь, груши, свекла и капуста. Цена на продукцию изменилась на 5,2- 2,9%.

Стоимость охлажденной и живой рыбы также выросла на 2,8 %, рыбное филе - на 2,5%. Кулинарные изделия из птицы стали стоить дороже на 2,2%, сухие супы в пакетах - на 2%. Цена водки крепостью 40% стала выше на 2,2%.

АПЕЛЬСИНЫ И ЯЙЦА СТАЛО ПОКУПАТЬ ВЫГОДНЕЕ

Список продуктов, которые подешевели, гораздо меньше. К примеру, кировчане теперь могут более выгодно приобрести апельсины. Фрукты стали дешевле на 14,9%. Также изменилась цена куриных яиц - на 10,6%, охлажденных и мороженых кур - на 4,6% и пшена - на 3,3%. По более приятной цене можно приобрести кофе в организациях быстрого обслуживания. Напиток подешевел на 3,4%.

Виноград вырос в цене сразу на 23,6% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Виноград вырос в цене сразу на 23,6%Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ ВЫРОСЛИ В ЦЕНЕ

Что касается непродовольственных товаров, то цена на них выросла на 0,4%. Кировчанам, которые планировали обновить авто, придется заплатить за отечественную машину больше - на 2,7%, за иномарку - на 1,4%.

Также выросла стоимость СВЧ-печей, холодильников, стиральных машин, плит и электроутюгов - на 1,4-0,6%. Строительные материалы, а именно обрезные доски, тоже подорожали на 1,4%. Выросло в цене на 1,5% и дизельное топливо.

ХОДИТЬ В КИНО СТАЛО ДОРОЖЕ

Если говорить об услугах, то кировчане стали на 7,9% меньше платить за вывоз мусор. Также стали дешевле обходиться билеты на поезда дальнего следования - на 8,2%.

При этом за курсы иностранных языков пришлось платить на 4,4% больше, за дополнительные занятия для дошколят - на 1,4%. Отмечен рост стоимости занятий в бассейнах - на 4,9%. На покупку билетов в кино тоже придется потратить больше - на 2,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Шохин - о том, как коронавирус может повлиять на бизнес: Жутких прогнозов пока нет. Но все надо постараться предусмотреть
Об этом президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Новости 24
В Кирове два месяца разыскивают 58-летнего мужчину
С кировских улиц продолжают вывозить снег: график на 12, 13 и 14 февраля
В Омутнинске поймали пьяного полицейского за рулем
В Котельниче мужчина до смерти избил мать-пенсионерку
Родители травмированной из-за гололеда девочки пожаловались в Администрацию Президента
Осужден житель Нолинского района, бивший свою трехлетнюю падчерицу
К 85-летию Василия Михайловича Кондратова
В Кирово-Чепецке прошел восьмой этап Кубка России и чемпионат России по биатлону
Нововятские активисты запустили акцию помощи бездомным животным
За год 1800 вятских компаний подключили сервисы от «Ростелекома»
Кировчане могут подать заявления на ежемесячные выплаты при рождении ребенка через МФЦ
Игорь Маковский побывал с рабочим визитом в Кировской области
Золото чемпионата мира по зимнему триатлону – у кировчанки
23 золотые медали привезли юные кировчане с соревнований по ушу
Отличное средство для профилактики простуды
Водителю из Удмуртии помогли кировские автоинспекторы