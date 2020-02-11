КСП Кировской области выявила нарушений на 183 млн рублей в финансировании школ

В Кировской области к сфере общего образования традиционно приковано внимание общественности и СМИ. Достаточно ли средств выделяется на работу школ и их сотрудников? Всем ли детям доступны горячие обеды, компьютеры для занятий и спортивные залы? Какие траты на образование ждут регион в ближайшие годы?

Ответы на эти и другие вопросы специалисты Контрольно-счетной палаты (КСП) региона искали на расширенном заседании коллегии.

КАДРЫ, ДЕНЬГИ И ОБЕДЫ

КСП проверила, как тратились деньги на систему общего образования в 2017-2018 годах, а также за девять месяцев 2019 года. Главный вывод по отчету аудиторов - неспособность властей создать все необходимые условия работы школ.

Текущая потребность в деньгах на ремонт зданий и мероприятия по развитию сферы образования оценивается в 5,7 млрд рублей. Еще 9,7 млрд рублей нужно изыскать к 2025 году, чтобы все школьники могли учиться в первую смену. Также немалые суммы потребуются на обеспечение учеников начальных классов бесплатным питанием. Не стоит забывать и о плановых расходах. По итогу денег на образование нужно тратить достаточно много, и хорошо бы подключить к этому федеральный бюджет, средства нацпроектов и различных программ.

И ученики, и учителя находятся в неравных условиях. Зарплаты педагогов в разных районах и учреждениях варьируются от 12,5 тысяч рублей до 36,2 тысяч рублей в месяц.

Сумма всех неправомерных и завышенных расходов на выплаты работникам школ - 18,8 млн рублей. В одних школах сотрудников оказалось больше, чем по штатному расписанию, а в других, наоборот, бывали случаи незаконного занижения окладов учителей.

При этом в школах некому работать: дефицит кадров на 1 октября 2019 года оценен в 394 человека. Сильнее всего ощущается нехватка учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики и иностранных языков.

С 2013 года доля учителей пенсионного возраста выросла на 6,1%: теперь их почти треть из всего педсостава региона. Очевидно, что привлечь молодых специалистов в сферу не получается.

Достаточно ли средств выделяется на работу школ и их сотрудников?Фото: Сергей ШИСТАРЕВ

А что с организацией питания? Двухразового питания нет в 146 школах - практически в каждой третьей. В 14 школах попросту нет горячего питания, также мало где кормят учеников, остающихся на «продленку». При системе аутсорсинга рост цены на комплексный обед может доходить до 70%. Неудивительно, что в одних школах ребенок может покушать за 16 рублей, а в других за обед придется отдать целых 115 рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

Итоговая цифра - 183 млн рублей. Именно такова сумма всех финансовых нарушений в кировских школах за три неполных года. Речь идет о случаях завышения и занижения субвенций, необоснованных закупках и тратах по зарплатному фонду, проблемах с бухгалтерским учетом. Также более половины школ работают без медкабинета, не хватает спортзалов и спортивных площадок, учебников, рабочих тетрадей, современных компьютеров.

Аудиторы внесли 97 представлений об устранении нарушений. 85% из них уже устранено: речь идет о сумме свыше 145 млн рублей.

59 должностных лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

485 школ работает в Кировской области

135 тысяч детей учится в учреждениях общего образования

52 школы закрылись за три неполных года (почти 10% от общего числа)

25,3 млрд рублей потратили за указанный период на систему общего образования

3/4 этой суммы составили средства областного бюджета

94 здания были отремонтированы, в том числе капитально

56 спортивных залов также были обновлены