Раздельный сбор мусора в Кирове: это возможно!

По статистике, один кировчанин производит 1,732 кубометра в год. Для большинства из нас эта цифра ни о чем не говорит, но если пересчитать в количество стандартных 20-литровых мусорных мешков, которые чаще всего используются для сбора отходов, то получится примерно 87 мешков в год. Статистика - вещь приблизительная, но цифра впечатляющая.

Такими темпами нас точно в скором времени завалит отходами и увеличение количества свалок или полигонов не решит проблему. Начинать, наверное, лучше с себя, поэтому я решила заниматься сортировкой мусора.

КУДА МОЖНО СДАТЬ МУСОР

К сожалению, пока у нас нет возле домов специальных контейнеров, предназначенных для раздельного сбора отходов, поэтому приходится относить их в пункты приема. По городу их много - все адреса, режим работы и категория мусора, который принимают (стекло, пластик, батарейки, бумага), можно посмотреть на карте. Просто выбирайте тот, адрес, который ближе к вам, и относите мусор туда.

Я сдаю мусор волонтерам из проекта «Убежище вторсырья», они находятся по адресу Орловская, 62а. Так как проект на добровольных началах, то график работы ограничен (всего пара-тройка часов в день), поэтому необходимо предварительно посмотреть режим работы пункта приема (он указан в группе). Мне подходит суббота. Итак, каждую субботу я отношу собранный за неделю, а то и за две, мусор.

Сортировка мусора дома делится на несколько этапов. Первое, это сбор и разделение. Условно, домашние отходы делятся на пять частей: продуктовые или органические (очистки от овощей, фруктов, скорлупа от яиц и т.п.), стекло, пластик, бумага и металл.

У меня нет отдельных контейнеров под каждый вид мусора – все, кроме органики, храню в пакетах на балконе. Чтобы балкон не превратился в рай для тараканов и прочих насекомых – предварительно все моется с мылом и освобождается от этикеток. Cобственно, это и есть второй этап раздельного сбора, иначе пластиковую, металлическую тару не примут на пункте сбора. Со стеклом все немного проще – его принимают даже с этикеткой. Вообще, перед тем, как заняться раздельным сбором, необходимо внимательно изучить инструкцию по сбору мусора, которая есть в группе волонтеров «Убежище вторсырья».

Вариант сортировки отходов может быть таким. Фото: vk.com/punkt43

ЧТО МОГУТ НЕ ПРИНЯТЬ

Собранный, отсортированный, вымытый мусор я погружаю в большой пакет и отношу в пункт приема. Он представляет собой обыкновенный гараж.

Там, этот мусор досортировывается. Оказалось, что пластик делится на виды: полиэтилентерефталат (маркировки 01, 1, PETE, РЕТ, ПЭТ), полиэтилен низкого давления (маркировки 2, 02, PE-HD, HDPE, РЕ, ПНД), полипропилен (маркировки 05, 5, ПП, РР), полистирол (маркировки 6, 06, ПС, PS), ABS-пластик (маркировки: >ABS<) и это еще не все! Масса пластика, например, с маркировкой «7» (смесь различных пластиков или полимеры, например, это может быть упаковка от сыра) просто не принимается и не перерабатывается. Маркировка, как правило, указывается на донышке пластикового контейнера или на этикетке. Также есть так называемый «мягкий пластик», к нему относятся, в том числе, обычные пакеты.

Некоторые виды упаковки волонтеры не принимают - они состоят из композитных материалов, например, пластик вперемешку с картоном. Обыватель, вроде меня, несмотря на знание инструкций может что-то упустить во время сортировки, поэтому на помощь всегда придут волонтеры, которые пояснят, в какой контейнер необходимо выкинуть этикетку или упаковку. Собственно, на этом вся премудрость раздельного сбора заканчивается.

Теперь при посещении продуктового магазина внимательно изучаю этикетку - не только для определения состава продукта, но и мысленно прикидываю, куда эту упаковку можно использовать – подойдет ли она для переработки и и делаю выбор в пользу товара с перерабатываемой тарой.

Перед, как сдать контейнер, его необходимо тщательно вымыть с мылом. Фото: vk.com/punkt43

ТРИ МИФА О МУСОРЕ

Миф первый: биоразлагаемые пакеты

Те пакеты, которые выдают вам в магазине с маркировкой «биоразлагаемых», на самом деле таковыми не являются – это обычный маркетинговый ход и обычный «пластиковый» пакет. Если хотите оставлять меньше мусора – захватите пакет из дома или пользуйтесь многоразовыми сумками.

Миф второй: «бумажные» стаканчики для кофе

Большой бумажный стакан – незаменимый атрибут любителей кофе на вынос. Если с крышкой все понятно сразу – она из пластика, то вот стакан вроде сделан из вполне экологичной бумаги. Но по факту - из композитного материала – пластика и бумаги – его нельзя переработать, поэтому, если вы не мыслите свою жизнь без кофе с собой, но не хотите засорять окружающую среду, лучше запастись своим термостаканом.

Миф третий: тетрапаки – экологичная упаковка

Здесь та же история, что и с бумажным стаканом. Тетрапак – состоит из двух материалов, поэтому его нельзя отдать на переработку. Поэтому лучше брать молоко или кефир в пакетах – полиэтилен можно сдать в переработку.

ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ

Теперь при посещении продуктового магазина внимательно изучаю этикетку – не только для определения состава продукта, но и мысленно прикидываю, куда эту упаковку можно использовать – подойдет ли она для переработки и и делаю выбор в пользу товара с перерабатываемой тарой.