Афиша мероприятий на 8-9 февраля 2020 года в Кирове: «Остров сокровищ», возвращение в сказочное Рождество и восходящая звезда эстрады

15 ЧЕЛОВЕК НА СУНДУК МЕРТВЕЦА

Говорят, что не только путешествия и поиски пиратских кладов начинаются с карты. Порой такое происходит и с книгами, известными нам с детства. Подобная история вышла и с «Островом сокровищ» Стивенсона. Писатель мечтал о «пиратском» романе, но все его замыслы и попытки долгое время ни к чему не приводили. Стивенсон, увлеченный примером своего пасынка, вспомнил золотое детство и тоже принялся увлеченно рисовать. Изображенная им карта придуманного острова, на котором капитан Флинт закопал награбленные богатства (а также, в целях конспирации и для обозначения точных привязок на местности, нескольких незадачливых матросов), стала основой всемирно известного романа о приключениях юнги Джима Хокинса, одноногом пирате Джоне Сильвере и опасном путешествии на «Эспаньоле».

Историю «сундука мертвеца», в котором спрятаны несметные сокровища, неоднократно экранизировали и представляли на театральных подмостках. 8 февраля кировским зрителям представится возможность насладиться флибустьерской романтикой, погрузиться в атмосферу увлекательного приключения и вместе с героями Стивенсона отыскать сокровища капитана Флинта. Впрочем, спектакль, поставленный артистами кировского ТЮЗА, не только и не столько о пиастрах, луидорах, дублонах и прочих материальных ценностях. Он о дружбе и взаимовыручке, о тех сокровищах, которые ценнее любого золота и драгоценных камней. А еще это спектакль о мечте, которая преодолевает если не все, то многое, унося актеров и зрителей сквозь условность театральных декораций к неизведанным берегам.

Где: Театр на Спасской (ТЮЗ), ул. Спасская, 17

Когда: 8 февраля, 11.00

Стоимость билетов: 200 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

МАЛЕНЬКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОЖДЕСТВО

«Мари и Фриц как зачарованные смотрели на елку»… Так начинается рождественская история Гофмана о Щелкунчике, сыне и дочери советника медицины Штальбаума, коварном Мышином Короле и сказочной (но весьма серьезной) баталии, вдруг развернувшейся в детской комнате. И хотя Рождество уже отзвенело своими волшебными колокольчиками, но елка на Театральной площади Кирова все еще возвышается в полный рост, сияя новогодним убранством. А это значит, что даже в феврале новогодний праздник еще можно вспомнить и повторить, восторженно глядя на лесную красавицу. Герои сказки Гофмана «Щелкунчик. Сны» ждут вас в Кировском театре кукол в эту субботу.

Где: Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева, ул. Спасская, 22

Когда: 8 февраля, 12.00

Стоимость билета: 140-230 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

КОНЦЕРТ КОНСТАНТИНА ЮДИЧЕВА

Константин Юдичев — великолепный гитарист и настолько разноплановый артист, что его творческий потенциал сложно поместить в какие-либо рамки. 8 февраля в Выставочном зале музея Васнецовых Константин выступит с концертом «От русских народных песен до Любэ». Мероприятие пройдет в рамках программы «Музыкальная гостиная» в пространстве выставки работ художника Александра Самсонова. Что до очерченных в афише «от и до», то повторимся — дар Константина Юдичева это явление, которому будет тесно в любых берегах, этот талант слишком необъятен, чтобы ограничиться только пределами репертуара, заявленного в программе. А перед концертом гостей ждет обзорная экскурсия по выставке «Александр Самсонов» в сопровождении сотрудника Выставочного зала музея.

Где: Выставочный зал музея Васнецовых, ул. К. Либкнехта, 71

Когда: 8 февраля, 15.00

Стоимость билета: 100-300 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ВЫСТУПЛЕНИЕ МОЛОДОЙ ЗВЕЗДЫ

Эстрадно-джазовая певица, актриса театра и кино Люся Чеботина успела получить широкую известность далеко не в узких кругах. Эта талантливая и целеустремленная девушка уже смогла записать несколько хитов со звездами российской эстрады, обзавелась фан-клубами во многих городах нашей страны. Познакомиться с творчеством восходящей звезды, увидеть ее воочию и услышать вживую кировчане смогут на концерте, который состоится в клубе «Gaudi» в это воскресенье.

Где: Клуб «Gaudi», ул. Володарского, 103А

Когда: 9 февраля, 19.00

Стоимость билета: 800-1200 рублей

Возрастной рейтинг: 12+