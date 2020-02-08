2020-02-08T14:52:26+03:00
Общество

«Ложечка нашлась, а осадочек остался»: Минздарв РФ опроверг историю о кировском медике-убийце

Медбрат-анестезист прошел проверку через полиграф
Олег ЛЯЛИН
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Сергей обратился за помощью к органам и СМИ.Сергей обратился за помощью к органам и СМИ.
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Новость о циничном и жестоком медицинском работнике «Кировского областного госпиталя для ветеранов войн», который якобы отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких облетела множество СМИ и различные структуры. Причем, не только региональные. Резонансная история дошла и до федеральных ведомств.

8 февраля, на заседании совета ректоров медвузов РФ, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что история с медицинским работником - «фэйк». Сергею Вольфу пришлось пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.

АНОНИМНЫЙ «ВБРОС»

А начиналась вся история с того, что на анонимном имиджборде «Двач» некий пользователь, представившийся тем самым медбратом, «вбросил» информацию о том, что он отключил от аппарата ИВЛ 10 ветеранов. При этом пользователь с особым «пристрастием» описывает наблюдение за агонией стариков…

Естественно, информация привлекла очень большое влияние. Другие посетители сайта активно включились в обсуждение. Большинство «юзеров» крайне негативно высказывались о действиях лжеработника лечебного заведения.

НАШЛИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Неравнодушные «двачеры» с активной гражданской позицией за сутки смогли «накопать» на предполагаемого убийцу все. Да и сам мошенник, видимо, не «хотел»оставаться долго в тени. На том же «Дваче» он приложил фотографии как-будто своего бейджа с именем, отчеством и должностью - медицинский брат-анестезист.

СНЕЖНЫЙ КОМ

Предполагаемый «убийца» - Сергей Вольф, работник КОГБУЗ «Кировского областного госпиталя для ветеранов войн». Именно его объявили виновным «следователи» интернет-ресурса. В качестве «доказательств» нашли и давно неактивную страницу Сергея в ВК, его родственников, его руководителей .

Делом активно занялись органы прокуратуры, подключился региональный следком. Министерство здравоохранения Кировской области оперативно представило информацию о непричастности Сергея к сообщениям на имиджборде «Двач» . Данные о том, будто работник госпиталя отключал пациентов от ИВЛ оказались ложными.

А 7 февраля в соцсетях появилось обращение Сергея, где он заявил, что стал жертвой клеветы. Медбрат попросил журналистов и СМИ не раздувать скандал. Следствие он призвал провести срочную проверку, чтобы виновные были наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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