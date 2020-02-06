Пожилым кировчанам с потерей памяти выдадут специальные значки

Пожилым людям, страдающим потерей памяти и иными ментальными расстройствами, выдадут специальные значки. Разработали их специалисты Кировского городского комплексного центра социального обслуживания. Созданы они для того, чтобы человек мог выйти из дома и не боялся потеряться, а его родственники знали, что их члену семьи придут на помощь. Сейчас выдали уже 180 значков.

Если вы увидели на улице растерянного пожилого человека с таким значком, не оставляйте его в одиночестве! Ведь достаточно лишь отсканировать специальный QR-код на значке - и на экране появится номер телефона кого-то из близких людей, по которому можно будет сообщить о «находке». Есть и другой вариант - позвонить на горячую линию по телефону, также указанному на значке. На каждом из них проставлен специальный номер. Если его сообщить, оператор сразу поймет, о каком человеке идет речь, и свяжется с родственниками потерявшегося человека. Контактная информация о них находится в специальной базе.

Чтобы получить такой значок человеку, который не находится на соцобслуживании в Кировском городском комплексном центре, ему или его родственнику необходимо обратиться по адресу: г. Киров, улица Комсомольская, 10. Или позвонить по единому номеру: 8-800-201-21-09. Специалист соберет необходимую информацию и выдаст значок.

Жители области для получения этой услуги могут обратиться в свои районные центры социального обслуживания.

Единый номер действует в регионе с мая 2019 года. По нему могут позвонить пожилые люди, инвалиды и одинокие граждане, которым необходимы посторонний уход и помощь. Также проконсультироваться могут родственники таких людей или любой человек, который знает о ком-то, нуждающемся в социальной помощи. На звонки отвечают квалифицированные операторы, прошедшие специальное обучение.

За прошедший период специалисты приняли уже 370 звонков. Чаще всего звонят из Кирова, а также Кирово-Чепецкого и Котельничского районов. Работники прямой линии оперативно оказывают помощь людям, не оставляя их в одиночестве лицом к лицу с трудностями. Так, 30 звонков из 370 переадресовали межрайонным комплексным центрам для их решения в индивидуальном порядке.