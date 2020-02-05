Регистрируем авто через портал госуслуг – платим почти на 1000 рублей меньше

С 1 января 2020 года, в соответствии с ФЗ от 03.08.2018 № 283-ФЗ (в ред. от 30.07.2019) «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступили в законную силу постановление Правительства РФ, утверждающие Правила государственной регистрации транспортных средств и новый Административный регламент МВД России по предоставлению этой услуги.

О том, какие нововведения ожидают в связи с этим владельцев транспортных средств, рассказал заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД России по Кировской области подполковник полиции Сергей Лобанов.

Замначальника отдела надзора УГИБДД УМВД России по Кировской области подполковник полиции Сергей Лобанов.Фото: предоставлено ГИБДД по Кировской области

РЕГИСТРИРУЕМ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

В порядке регистрации ТС появился ряд существенных изменений.

1. Госавтоинспекция Кировской области сейчас регистрирует транспортное средство только на юридическое лицо либо на гражданина от 16 лет и старше. Если владельцу авто или мототехники еще не исполнилось 16, можно оформить регистрацию на одного из родителей. Но только временную – до той даты, когда собственнику исполнится 16 лет.

2. С начала этого года появилась возможность регистрировать не только технику, имеющую ПТС, обычный или электронный, а также испытательные образцы. Человеку, документально подтвердившему право собственности на такое ТС, выдают государственный номерной знак. Как пояснил, Сергей Лобанов, в Кировской области сегодня нет предприятий-изготовителей такой техники. Но в нашем регионе может быть их официальный представитель, который будет испытывать новую модель.

3. Снятие с регистрации ТС при его продаже перестало быть обязанностью для прежнего владельца, теперь это его право.

4. Еще одно нововведение касается тех, кто не может лично прийти в регистрационное подразделение. Это может сделать любой другой человек с доверенностью от собственника ТС. Причем, как с заверенной у нотариуса, так и с написанной от руки. Но в последнем случае нужно еще представить оригинал документа, удостоверяющего личность владельца регистрируемой техники.

5. Кроме того, теперь зарегистрировать автомобиль может и специализированная организация. В нашем регионе это, например, автосалоны, официальные представители заводов-изготовителей.

- Для этого, им необходимо обратиться в региональное подразделение Госавтоинспекции (УГИБДД УМВД России по Кировской области) с заявлением, - говорит Сергей Вячеславович, - предоставив необходимые документы. А именно: свидетельство о том, что эта организация действительно является официальным представителем завода и документы на помещение, где они продают автомобили.

Но в организации обязательно должен быть специалист по осмотру ТС. К нему, кстати, предъявляются особые требования: наличие диплома о высшем или среднем профессиональном образовании в сфере «Инженерное дело, технологии и технические науки», и удостоверения или диплома о повышении квалификации, дающего этому сотруднику право на проведение осмотра транспортных средств. В Кировской области пять организаций уже подали заявления на включение в такой реестр.

ПОЛУЧАЕМ ГОСНОМЕР

Здесь тоже произошли существенные изменения. Как подчеркнул Сергей Лобанов, выдавать государственные регистрационные знаки (ГРЗ) будут как специальные подразделения ГИБДД, так и изготовители госномеров. Закон определяет требования к ним и их ответственность. На территории Кировской области работают несколько подобных организаций. Их перечень размещен на официальном сайте Госавтоинспекции России (гибдд.рф). Для того, чтобы зарегистрироваться в этом реестре нужно получить Свидетельство на изготовление регистрационных знаков в Центре специального назначения ГИБДД в Москве. Причем на каждый тип ГРЗ – отдельный документ. Представить его в региональный отдел Госавтоинспекции вместе с документами на помещение, в котором размещается производство. И уже УГИБДД по Кировской области направляет информацию для занесения в реестр. Кстати, стоимость изготовления ГРЗ не должна превышать 2000 рублей.

И еще одно существенное нововведение: присвоение кода региона. Если владелец авто прописан в Кировской области, он получит ГРЗ с цифровым кодом 43. Независимо от того, в каком регионе он действительно проживает и где ездит на авто.

ЕСЛИ УНИЧТОЖЕН VIN

Собственники транспортных средств с начала этого года смогут использовать их даже при утрате идентификационного номера. Например, если он был уничтожен из-за коррозии, при ремонте или просто был перебит при угоне авто. С 1 января в случае, когда эксперт установил первичный VIN, сотрудники Госавтоинспекции могут разрешить нанесение дополнительной маркировки. Правда, это может сделать только завод-изготовитель, либо орган по сертификации. И исключительно на основании заключения региональной Госавтоинспекции. Владельцу авто выдают свидетельство о нанесении дополнительной маркировки, а также фототаблицу. И лишь при наличии указанных документов регистрируют машину, у которой уничтожен (поврежден) идентификационный номер. В нашем регионе этим уже воспользовался житель Кирово-Чепецка и перерегистрировал свое авто.

С начала этого года разрешено регистрировать ТС с цветографическими схемами, опознавательными знаками и надписями, а также оборудованные специальными световыми и звуковыми сигналами. Для этого нужно представить в Госавтоинспекцию документы на право юридического лица использовать такие автомобили.

КАК МОЖНО СЭКОНОМИТЬ

Подразделения ГИБДД Кировской области оказывают услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, в том числе и в электронном виде. Это можно сделать через Единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом кировчане получают:

1. Возможность выбрать не только подразделение, но также дату и время посещения.

2. Скидку 30% при оплате госпошлины. Так, при регистрации ТС при личном обращении в подразделение ГИБДД гражданин оплачивает госпошлину в размере 2850 рублей, через портал госуслуг – 1995 рублей.

Электронное обращение в подразделения ГИБДД становится все более популярным.

По итогам 2019 года сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции приняли около 110 тысяч заявлений. Из них почти 70% - в электронном виде.

Регистрацию автомобиля, купленного в автосалоне, может за вас оформить его сотрудник. Стоимость услуги – до 500 рублей.Фото: предоставлено ГИБДД по Кировской области

НАША СПРАВКА

Кировские автоинспекторы провели анализ пиковой нагрузки по оказанию госуслуг в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области в 2019 году.

В течение рабочего это время с 9.00 до 14.00.

Менее загруженные часы с 8.00 до 9.00 и с 14.00 до 19.00.

Самые свободные часы с 8.00 до 9.00 и с 15.00 до 17.00.

Из дней недели пик приходится на вторник.

Воскресенье – выходной день.

Наибольшая нагрузка приходится на первые пять дней каждого месяца (постановка на учет новых транспортных средств).

Кроме того, граждане активно начали обращаться в ГИБДД для замены водительского удостоверения в случае утраты или окончания срока действия через многофункциональные центры.