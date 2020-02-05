Прокуроры помогли вернуть сотрудникам предприятий свыше 205 миллионов рублей задолженности по зарплате

О состоянии законности и мерах, принимаемых органами прокуратуры по защите прав и законных интересов граждан, рассказал прокурор Кировской области Николай Журков.

- В 2019 году прокуроры в рамках устранения нарушений закона в сфере исполнения федерального законодательства вынесли более 6,7 тысячи протестов и 11,3 тысячи представлений, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлекли 9,3 тысячи должностных лиц. – отметил Николай Васильевич. - Направлено в суды 5,8 тысячи исков. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 2,1 тысячи лиц, возбуждено 175 уголовных дел.

ВОССТАНОВИЛИ ПРАВА ЛЬГОТНИКОВ И ИНВАЛИДОВ

Работа с руководством предприятий, где задерживали заработную плату, позволила вернуть сотрудникам свыше 205 миллионов рублей.

В сфере здравоохранения прокуроры помогли 452 гражданам своевременно получить необходимые лекарства, пресекли 600 случаев отказов врачей от выписки льготных рецептов, а также восстановили права 832 инвалидов.

Прокуроры выявили почти 10 тысяч нарушений законодательства о несовершеннолетних. Они касались организации питания детей в образовательных учреждениях, пассажирских перевозок, трудоустройства, получения мер социальной поддержки. Благодаря работе сотрудников прокуратуры сократилось как число преступлений, совершенных подростками (с 538 до 461), так и количество криминальных деяний, в которых они стали жертвами. Более активно правоохранительные органы проводили работу по выявлению жестокого обращения с детьми.

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА - ПОД КОНТРОЛЕМ

Комплекс совместных мероприятий, проведенных органами прокуратуры и исполнительной власти региона, помог в защите прав дольщиков. Благодаря этому достроили 10 многоквартирных жилых домов, которые считались долгостроем. Дольщики еще двух домов получили возмещение. В результате восстановлены права 400 граждан.

Рассмотрено почти 3,5 тысячи обращений населения по вопросам качества и стоимости коммунальных услуг, работы управляющих компаний. Фото: admkirov.ru

Постоянный надзор работники прокуратуры осуществляли и в сфере исполнения законодательства в коммунальной отрасли. Они рассмотрели почти 3,5 тысячи обращений населения по вопросам качества и стоимости коммунальных услуг, работы управляющих компаний, расселения из аварийного жилья и проведения капитального ремонта. Прокуроры продолжили работу по ликвидации просроченной задолженности за топливно-энергетические ресурсы. По результатам рассмотрения внесенных ими актов прокурорского реагирования произведены расчеты по их оплате на сумму, превышающую 214 миллионов рублей.

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В сфере охраны окружающей среды и природопользования на основании актов прокурорского реагирования установлено более 2,5 тысячи нарушений законодательства, в том числе при сборе и утилизации отходов производства и потребления, лесопользовании, водоснабжении. По актам реагирования более 200 несанкционированных свалок ликвидировано.

Большое значение работники прокуратуры придавали надзору за соблюдением законов в различных отраслях экономики, где выявлено и пресечено почти 14 тысяч нарушений. Они также оказывали помощь предпринимателям в восстановлении их нарушенных прав, в том числе при проведении органами контроля проверок их деятельности. В этой сфере выявлено более 2,3 тысячи нарушений законов. Прокуроры оспорили 775 нормативных правовых актов органов власти, нарушающих права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Прокуроры помогали предпринимателям в восстановлении их нарушенных прав, в том числе при проведении органами контроля проверок их деятельности.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сфере государственных и муниципальных закупок благодаря вмешательству прокуроров пресечено более 1,6 тысячи нарушений закона, погашена задолженность перед исполнителями на сумму свыше 105 миллионов рублей.

Выявлено более 2,6 тысячи нарушений при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции. По актам прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 800 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 40 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

По итогам обсуждения участники коллегии выработали меры по активизации работы органов прокуратуры, по совершенствованию прокурорского надзора, укреплению законности и правопорядка на территории Кировской области.