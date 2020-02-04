Итоги работы полиции в Кировской области за 2019 год

4 февраля 2020 года состоялась пресс-конференция по итогам работы органов внутренних дел Кировской области за ушедший год. На встрече подвели результаты по всем аспектам и ответили на вопросы журналистов. Об основных результатах работы рассказали начальник областного УМВД России, генерал-майор полиции Константин Селянин и начальник ОИОС областного УМВД России Сергей Баранцев.

КРАТКИЙ ИТОГ В ЦИФРАХ

Всего в Кировской области за ушедший год:

- прошло более 2500 мероприятий, охрану которых обеспечила полиция;

- пресекли более 4500 нарушений;

- поступило более 315 тысяч заявлений и обращений от населения;

- зарегистрировали 19110 преступлений;

- раскрыли 448 преступлений с применением IT-технологий;

- разыскали 629 скрывающихся преступников;

- зарегистрировали 2937 пропавших без вести;

- выявили 477000 нарушений ПДД;

- зарегистрировали 2114 жителей региона, получивших травму, и 158 погибших в ДТП;

- возбудили 82 уголовных дела за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних;

- привлекли 4890 родителей и представителей к ответственности в этой сфере;

- пресекли 1190 административных нарушения в сфере незаконного оборота алкоголя;

- выявили 26 уголовно наказуемых дел в этой сфере;

- изъяли 10000 литров нелегальных спиртосодержащих напитков;

- выявили 577 преступлений в сфере экономики, в том числе 21 должностное;

- выявили 107 случаев коррупции, в том числе 16 взяток. Средняя сумма взятки составила 159 тысяч рублей;

- выявили 11 случаев кражи бюджетных денег и 1 случай их освоения;

- выявили 1216 преступлений, связанных с оборотом наркотиков;

- привлекли к ответственности в этой сфере 412 лиц, в том числе 101 сбытчика;

- раскрыто 7 магазинов продажи наркотиков, перекрыто 3 канала их поставки - из Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан;

- изъяли 38 кг наркотиков;

- нашли и заблокировали 470 сайтов с информацией о способах и методах изготовления наркотиков.

Эффективной и плодотворной оказалась работа с общественностью: народными дружинами, организациями и движениями, а также поисковыми отрядами «Лиза Алерт» и «Первый». Численность граждан в дружинах - более 4000 человек, всего действует 103 народных дружины. Кроме того, было тесное взаимодействие с национальными диаспорами и религиозными организациями.

Провели мероприятия по повышению качества и доступности услуг населению, оказываемых МВД России. Общий уровень удовлетворенности граждан качеством их предоставления составил 97,8%. Возросла доля кировчан, пользующихся госуслугами в электронной форме.

Одна из значимых задач, которые пришлось выполнить - совершенствование профилактической работы. Вопросы предупреждения правонарушений, реализация областных целевых программ рассматривались на межведомственных совещаниях различного уровня. Реализованы в полном объеме мероприятия госпрограммы обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области на 2013-2020 годы. В ходе совместной работы с правительством области освоено 1,7 млн рублей при реализации областной целевой программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью». Порядка 240 млн рублей - на развитие и обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Выполнены все целевые показатели федерально-целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» в 2013-2020 годах.

Стабилизировалась криминогенная обстановка, связанная с рецидивной преступностью. Вместе с тем удельный вес преступлений, совершенных данными лицами, является одним из самых высоких среди субъектов РФ - 38%. На 2,4% сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Остается высоким уровень пьяной преступности - 45%. Несмотря на то что в целом количество преступлений в состоянии опьянения сократилось на 6,4%, в 21 районе области в пьяном виде совершено более половины раскрытых преступлений.

-- Сотрудники кировской полиции проделали большой объем работы, - сказал напоследок Сергей Баранцев. - Мы поставили задачи на текущий год. Нам предстоит охрана общественного порядка на период проведения голосования по принятию поправок в Конституцию РФ. Кроме того, близится юбилей - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Продолжаются командировки личного состава на Северный Кавказ. Я уверен, что, несмотря на все эти мероприятия, личный состав УМВД по Кировской области выполнит все поставленные перед нами задачи.