«Минус» на градуснике и обильные снегопады: прогноз погоды в Кирове на февраль

Кажется, нынешняя зима в свои права вступать полноценно не собирается - разве что временами. Как кот, который не решается зайти в комнату и топчется на пороге. Метеорологи-любители подготовили общий прогноз на февраль 2020 года и, согласно ему, можно сказать, что последний месяц зимы станет для кировчан таким же теплым, как два предыдущих. Но не без своих качелей. «Комсомолка» дополнила все это прогнозом gismeteo.ru для более точной картины.

Средняя температура февраля обещает быть выше нормы - как и предыдущие два месяца зимы. А вот со снегом все будет в порядке, как и полагается зимой. Количество осадков в феврале, по заверению группы «Любительская метеорология в Кирове» - 100-120 процентов.

Первые дни февраля стали очень теплыми. 3-4 февраля по области обещают от 0 до +2 градусов. А вот дальше температура стремительно пойдет на спад. Еще не забыли временное январское похолодание? Приготовьтесь к нему снова. Пик похолодания придется на 8-10 февраля: от -20 до -25 градусов. Вполне стандартная температура для нашего региона, вот только от нее кировчане уже успели отвыкнуть.

Кроме того, все первые десять дней месяца нас будет обильно заваливать снегом. Зима, холода - все по классике!

Снега в последнем месяце зимы обещает навалить немало.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Во второй декаде месяца температура вновь пойдет на повышение. Количество солнечных дней увеличится, а снегопады станут не такими сильными. Температура вновь прогнозируется на 1-2 градуса выше нормы. Эта тенденция будет сохраняться весь остаток зимы. В общем отметки на термометрах с 11 по 20 февраля будут скакать от +1 до -9 градусов с постоянными перепадами. Этакие американские горки от природы. Метеозависимым кировчанам придется запастись лекарствами и зеленым чаем.

На третьей и последней неделе февраля кировчан снова начнет заваливать снегом. Температура продолжит скакать от -5 до -9. А вот плюсовой отметки на термометре уже до марта будет не дождаться. Здесь есть и свои плюсы - никакой каши на дорогах и тротуарах.

Метеорологи-любители сообщают: есть вероятность, что зима 2019-2020 станет самой теплой за всю историю наблюдений. И они же предупреждают: прогноз на вторую и третью декаду месяца может не оправдать ожиданий из-за капризов природы. Такое уже было в 2017 и 2019 году. Так что лучше носить с собой сразу и шарф, и шапку, и зонтик, и обувь с противогололедными накладками. На всякий случай.