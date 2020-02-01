Народные приметы в день Макара-весноуказчика: какой будет весна 2020 в Кирове?

В субботу, 1 февраля, православные верующие почитают память Макара Великого - отшельника, христианского святого, автора духовных бесед и молитв. Также считается, что по погоде в этот день можно узнать, какой будет весна. С помощью примет «Комсомолка» попробовала определить, какие сюрпризы погода преподнесет кировчанам в ближайшие месяцы.

О ЧЕМ ГОВОРИТ МАКАР-ВЕСНОУКАЗЧИК

1. Если день ясный и теплый, то и весна нас ждет ранняя.

В субботу утром в Кирове ожидается пасмурная и снежная погода. Однако к вечеру в городе похолодает. Так что, судя по всему, ожидать плюсовых температур в начале марта не стоит.

2. Какова погода первого числа, таким будет и весь февраль.

Учитывая прогноз на 1 февраля, можно сделать вывод о том, что в последний зимний месяц кировчанам стоит подготовиться к метелям, похолоданию и резким перепадам температуры.

3. Небо в звездах означает затяжную и суровую зиму.

Первая ночь февраля будет пасмурной. Поэтому можно предположить, что зима не собирается «свирепствовать» и надолго задерживаться в Кирове.

4. Холодная погода - к благоприятному лету.

Учитывая, что 1 февраля температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, то субботний день сложно назвать холодным. Исходя из этого, есть вероятность, что долгожданное лето в очередной раз может оказаться не слишком-то солнечным и теплым.

5. Снегопад с метелью на Макария - такая же погода и на Масленицу.

Так как 1 февраля снег прекратится рано утром, то, вероятно, в масленичную неделю выпадет лишь небольшое количество осадков.

ЧТО НАСЧЕТ ТРАДИЦИЙ?

Наши предки считали, что 1 февраля нельзя работать, иначе предстоит «пахать» весь год. Также не стоит носить темную одежду и сквернословить. Чтобы не провести весь год в гордом одиночестве, нежелательно одному пить чай. Нельзя в этот день приглашать в дом незнакомцев. Не советуют также шить или вышивать, иначе в будущем работа может не заладиться.