В Кировской области льготных препаратов до сих пор хватает не всем?

В Кировской области реализуются все виды льгот для пациентов. Федеральная льгота, как правило, дается инвалидам: их в регионе около 160 тысяч человек. Большинство из них отказывается от таких рецептов в пользу денежной компенсации. В итоге «в работе» остается около 30 тысяч пациентов. Но все ли гладко с обеспечением этих людей жизненно важными медицинскими препаратами?

НАША, МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА

Региональная льгота распространяется лишь на некоторые категории лекарств: к примеру, на препараты от астмы, рака, глаукомы, катаракты, эпилепсии. Также область обеспечивает медикаментами 110 пациентов с редкими заболеваниями, которым требуются достаточно дорогие лекарства. Особенность этого вида льготы в том, что пациент не может сам выбрать препарат, а берет то, что удалось закупить на торгах по ФЗ № 44.

Это рождает проблемы, ведь многие пациенты годами пользуются одними и теми же лекарствами и давно привыкли к их действию.

Альтернатива была придумана к февралю 2019 года - проект по лекарственному возмещению. В проект пока вошли 22 района Кировской области с высокими показателями смертности от болезней сердца и сосудов.

В рамках проекта пациент может купить необходимое лекарство со скидкой около 45%, а остальную сумму субсидирует региональная казна. Специалисты признают: с каждым месяцем льготники все чаще выбирают более дорогие препараты.

- Это полностью наша, местная инициатива, держащаяся на региональном финансировании, - подчеркнула замминистра здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина на заседании профильной комиссии Общественной палаты Кировской области. - Право на льготу дается пациентам, состоящим под диспансерным наблюдением по гипертонической, ишемической болезни, стенокардии и их сочетаниям.

За 11 месяцев 2019 года в проекте участвовали свыше 25 тысяч кировчан: им выписали более 400 тысяч упаковок лекарств по 132 тысячам рецептов, на что ушло 42 млн рублей. Результат по районам, участвующим в проекте, - снижение смертности от болезней сердца и сосудов на 25%. Также жители этих муниципальных образований стали значительно реже вызывать скорую помощь.

БОНУС ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАЗНЫ

С этого года регион вошел и в федеральный пилотный проект по льготному лекарственному обеспечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теперь граждане, перенесшие инфаркт, инсульт или специфические операции на сердце могут целый год получать препараты по льготе. Раньше после операций такого права не было совсем, а пациентам после инфарктов льгота давалась лишь на полгода.

Отметим, что не все регионы попали в проект. С учетом того, что сумма Кировской области направлена немаленькая - 158 млн рублей - это может быть бонусом за уже проведенные мероприятия сферы здравоохранения.

По словам Екатерины Видякиной, пока проект рассчитан на три года. Его продолжение будет напрямую зависеть от результатов, которые дадут регионы-участники.

Однако, услышав доклад замминистра, многие эксперты Общественной палаты заявили, что стоит для начала разобраться с действием старых проектов.

Как рассказал 70-летний член комиссии Владимир Жуйков, в августе-ноябре он трижды побывал в поликлинике. В двух случаях он получил лишь одно лекарство из трех необходимых, а однажды вообще ушел ни с чем. Председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Ольга Колесникова подтвердила: жалоб на нехватку льготных лекарств поступает очень много, и не всегда она может подсказать заявителям, как быть.

- Нужно выпустить листовки для стендов в различных организациях со всеми справочными телефонами, - считает председатель комиссии Наталья Катаева. - В них стоит прописать алгоритмы: если вы льготник, вам нужно обратиться туда и туда. Если перенесли инсульт и нуждаетесь в льготных препаратах, нужно сделать это и это. Выпустить листовки, чтобы народ понимал, как быть, если что-то не так с выдачей лекарств. Нужно снять напряжение.