2020-01-29T18:21:09+03:00
Общество

Пост сдал, пост принял: место Ильи Шульгина временно занял его первый зам Геннадий Плехов

«Комсомолка» разбиралась, чем запомнился бывший сити-менеджер и чем может отметиться его нынешний врио
Анастасия РОМАНОВА
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Отставку Ильи Шульгина подтвердили на сегодняшнем собрании Кировской гордумы. Фото: http://duma.mo-kirov.ruОтставку Ильи Шульгина подтвердили на сегодняшнем собрании Кировской гордумы. Фото: http://duma.mo-kirov.ru
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Сегодня, 29 января, кировчане официально и окончательно попрощались с главой городской администрации. На нынешнем собрании гордумы депутаты постановили отправить Илью Шульгина в отставку. Причем без него же - на заседание он не явился. Основанием стало собственное желание теперь уже бывшего сити-менеджера покинуть свой пост. И сегодня же обнародовали имя нового кандидата на освободившееся место. Им вполне ожидаемо стал первый зам экс-главы горадминистрации - Геннадий Плехов. 30 января на него временно возложат обязанности его бывшего начальника. «Комсомолка» разбиралась в заслугах экс-главы администрации и биографии нового кандидата на это место.

НЕ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ, А ЗАВХОЗ

Илья Шульгин приехал из Казани в Киров в 2016 году по приглашению Игоря Васильева, бывшего тогда еще врио губернатора нашей области. В сентябре того же года он стал и.о. министра строительства и ЖКХ региона. С апреля 2017 принял пост министра промышленности и энергетики области и вошел в состав регионального правительства. А в октябре того же года был назначен главой городской администрации. Здесь заканчивается лирическое отступление и начинается пересчет заслуг теперь уже бывшего сити-менеджера перед кировчанами.

Еще во время назначения Илья Шульгин признался, что ему «ближе хозяйственная деятельность». Именно на нее он и обратил внимание в первую очередь. И, вступив на должность главы горадминистрации, «казанский варяг» регулярно перетряхивал все подвластные ему ведомства, пытаясь всячески улучшить жизнь населения. Больше всех, конечно, доставалось коммунальщикам. И за нерегулярный и некачественный вывоз мусора, и за неверно установленные ограждения, и за жалобы на управляющие компании от жильцов. Вообще со внешним обликом города Шульгин возился больше, чем с его населением. Не сити-менеджер, одним словом, а завхоз.

Бывший сити-менеджер Кирова ушел в отставку по собственному желанию. Фото: admkirov.ru

Бывший сити-менеджер Кирова ушел в отставку по собственному желанию. Фото: admkirov.ru

По мнению и общественности, и чиновников, экс-глава горадминистрации умудрился развалить все. И строительство дорог, и мусорную реформу, и работу с коммунальным хозяйством… К примеру, именно он расторг контракт горадминистрации с кировским отделением ОАО «Российские коммунальные системы», не стал продлевать контракт с «Кировскими коммунальными системами» и передал муниципальные теплосети во владение ОАО «КТК». Ответ не заставил себя ждать: осенью 2019 года проверка нашла в действиях администрации нарушения, постановив устранить их в течение месяца. Кировчане же вознегодовали, испугавшись роста цен на отопление и горячую воду. Не зря, кстати.

Возмутило жителей города и внедрение новых тарифов за вывоз мусора. А последней каплей стал тот самый разбор полетов в правительстве области несколькими днями ранее. Взгрели сити-менеджера за всех и сразу - за невыполненные вовремя работы по нацпроектам. На вопрос губернатора Кировской области, почему администрация не смогла в срок установить светофоры, нанести разметку и построить дороги, Шульгин не дал внятного ответа. Возмущенный глава региона открыто назвал работу сити-менеджера «неудовлетворительной» в этом плане, заявив, что такими действиями администрация подрывает доверие горожан. Шульгин промолчал. И подал в отставку.

«У НАС ГОРОД КАК СТАРТАП»

Мнения общественности разделились после объявления об этом решении. Кто-то из горожан посчитал, что именно при Шульгине стали чистить дороги, да и открытость при нем была, по крайней мере, информационная… Им возражает масса недовольных, коих большинство: какие, мол, там дороги, каждую зиму он ругает подрядчиков за неготовность к зиме, а ничего не меняется, машины при нем с моста летают, город превратился в помойку… В общем, каких только «заслуг» ему не приписали.

- У нас город как стартап: нужную сумму набрал и идёшь дальше, пока не закрыли. И так каждый вновь пришедший поступает, а дырку в бюджете потом нам затыкать... И жить в этом городе тоже нам... Скоро и правда будет дефицит вил и факелов… - прокомментировал один из кировчан новость об отставке в комментариях под постом в группе губернатора области.

Словом, очень многим горожанам есть что предъявить экс-главе администрации. А пока вокруг его ухода кипят страсти, копнем чуть глубже в биографию кандидата на его место.

ПОСТ СДАЛ, ПОСТ ПРИНЯЛ

Геннадий Плехов родился 16 мая 1955 года. Окончил Кировский государственный педагогический институт имени В.И.Ленина по специальности «Общетехнические дисциплины и труд» и Кировский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Управленцем Плехов стал уже в возрасте 23 лет и еще при СССР. Начав с должности первого секретаря Богородского райкома комсомола, быстро дорос до директора «Богородского» совхоза. Затем, в 1989 году - до председателя исполкома Богородского районного Совета народных депутатов.

С 1991 по 1996 годы руководил администрацией Богородского района. Затем возглавил службу населения Кировской области. И с 2001 года обратил взор на мэрию Кирова.

По нынешний, 2020 год, Геннадий Плехов успел побывать главой администрации и начальником территориального управления Нововятского района, дважды - замглавы Кировской горадминистрации, а один раз уже занимал пост сити-менеджера. Так что кресло главы администрации новоиспеченному врио придется впору.

Врио главы горадминистрации стал первый зам Ильи Шульгина - Геннадий Плехов. Фото: admkirov.ru

Врио главы горадминистрации стал первый зам Ильи Шульгина - Геннадий Плехов. Фото: admkirov.ru

До всей этой заварушки Плехов был первым замглавы, и назначили его в очередной раз в июле 2019 года. Вступая на пост, он заметил, что никаких критических проблем и провалов в городском хозяйстве нет. Точнее, проблемы-то есть, но они решаемы. А Шульгин отметил, что его зам обладает необходимым уровнем компетенций в вопросах городского хозяйства и управления территориями. В общем, подметать улицы и чистить дороги от снега должны были исправно. Но воз и ныне там.

Хотя, быть может, вышестоящее начальство мешало развернуться как следует? А теперь-то точно заживем? Время покажет.

В течение двух недель объявят конкурс на вакантное место главы горадминистрации. Нового сити-менеджера назначат 26 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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