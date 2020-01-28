Александр Власов: «В 2019 году на дорогах области 158 человек погибли и 2114 травмированы»

28 января состоялась пресс-конференция с начальником УГИБДД УМВД России по Кировской области полковником полиции Александром Власовым.

Руководитель ведомства подвел итоги работы Госавтоинспекции за 2019 год. Он сообщил, что результат их совместной работы с правительством области и администрациями муниципалитетов - снижение всех показателей аварийности. Количество ДТП уменьшилось на 3%, число погибших - на 9%, а травмированных – на 5,6%.

В то же время Александр Николаевич отметил, что в Богородском, Верхнекамском, Кикнурском, Нолинском, Подосиновском, Свечинском районах эти показатели, к сожаленью, выросли. А на дорогах Верхошижемского, Слободского, Сунского, Уржумского и Юрьянского районов было более пяти погибших.

42 ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ И 502 ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ

Начальник ГИБДД подчеркнул, что наиболее тяжкие последствия имеют столкновения автомобилей. Треть погибших – именно в таких авариях. Для сокращения числа таких происшествий на загородных трассах дежурят дополнительные наряды ДПС. Кроме того, используются средства автоматической фиксации правонарушений, что тоже влияет на снижение их числа.

Не менее тяжелые последствия имеют и наезды на пешеходов. В таких авариях за прошлый год 42 человека погибли и 502 получили травмы. В 2019 году каждое третье ДТП было связано с пешими участниками дорожного движения. Причем в большинстве из них были виновны последние. В таких происшествиях пешеходы были либо пьяны, либо шли по обочине в темное время суток без световозвращателей.

Новые переходы полностью соответствуют национальным стандартам.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники ГИБДД постоянно проводят профилактические мероприятия для уменьшения числа аварий с пешеходами. Так, в 2019 году на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах установили 26 светофоров Т.7 в Кирове и 13 на автодорогах области. Кроме того, в рамках нацпроекта БКАД установили более 2,5 км пешеходных ограждений и улучшили уличное освещение в ряде населенных пунктов. Кроме того, оборудовали новые пешеходные переходы, которые полностью соответствуют национальным стандартам. Они расположены на региональных дорогах вблизи образовательных учреждений.

МОБИЛЬНЫЙ АВТОГОРОДОК – ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ

Уменьшить число ДТП, в которых страдают дети – одна из важнейших задач, которую также довольно успешно решают сотрудники Госавтоинспекции. В прошлом году мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах не ограничились традиционными беседами, акциями и конкурсами.

В прошлом году мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах не ограничились традиционными беседами, акциями и конкурсами. Фото: vk.com/gibdd43

По инициативе УГИБДД министерство образования Кировской области решило создать специальный центр. Он станет основной площадкой по обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге. И уже начал работу мобильный автогородок. Его уже использовали для проведения практических занятий в нескольких районах области.

В ХОДЕ СПЛОШНЫХ ПРОВЕРОК ПОЙМАЛИ 5000 ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Еще одна из наиболее серьезных причин аварийности на дорогах Кирова и области – пьяное вождение. Число таких нарушений выросло в 2019 году на 7%. Число погибших по вине нетрезвых водителей – более 30%. С целью профилактики таких ДТП Госавтоинспекция регулярно проводит «сплошные» проверки на дорогах Кирова и области.

С целью профилактики пьяного вождения ГИБДД регулярно проводит «сплошные» проверки на дорогах Кирова и области. Фото: vk.com/gibdd43

В этих мероприятиях участвуют как сотрудники ДПС, так и других служб. А также представители общественности. За 2019 год в ходе таких проверок выявили более 5000 нетрезвых водителей. При этом число погибших по вине пьяных автомобилистов сократилось на 16,4%.

Во время пресс-конференции Александр Власов также акцентировал внимание представителей СМИ на том, что мероприятия, проводимые ГИБДДД, имеют свои положительные результаты, но гораздо важнее – сознательность каждого, кто садится за руль. Водители должны осознавать, что их ответственное поведение на дороге – главная мера профилактики любых дорожно-транспортных происшествий.

Водители должны осознавать, что их ответственное поведение на дороге – главная мера профилактики любых дорожно-транспортных происшествий. Фото: vk.com/gibdd43

Начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области призвал журналистов к совместной работе для повышения сознательности автомобилистов.