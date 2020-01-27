«Нас обманывают, как вы считаете?»: мнения и страхи на митинге против перепрофилирования «Марадыковского»

25 января в Кирове состоялся митинг против строительства ПТК «Марадыковский». По сообщению интернет-портала «7х7», на акции протеста собралось 400 человек. Все, кому была небезразлична дальнейшая собственная судьба, пришли к памятнику Степана Халтурина с плакатами в руках и лозунгами на устах. А звучало их много, как и пламенных речей с призывами бороться за чистоту родной земли.

«БУДЕМ МЕДЛЕННО УМИРАТЬ»

Первой слово взяла экоактивистка и многодетная мать Марина Сунцова. В руках женщины красовался небольшой плакат: солнце, облака, зеленая трава и счастливая семья. Решительная подпись, сделанная детской рукой: «Мы имеем право на чистую землю! И чистую Вятку!». По словам активистки, плакат рисовала ее дочь.

Марина Сунцова уверена: без людей невозможно решать такие огромные экологические задачи. И именно от неравнодушных сейчас многое зависит. Конечно, протестующие понимают, что переработка отходов необходима, однако осознают и то, какими они будут и сколько их привезут. Да и то, что процесс вряд ли продемонстрируют широкой общественности, доверия не прибавляет.

- Если постучать в дверь и попросить показать, как они что делают, то нам ничего не покажут! - горячо высказалась активистка. - Будем медленно умирать. Это страшно и вызывает тревогу у любого здравомыслящего человека.

Среди выступающих был и бывший гендиректор ОАО «Куприт», экс-заместитель главы Кировской администрации Александр Семакин. Вышел он с призывом ко всем собравшимся проскандировать «Стоп ПТК «Марадыковский!». После того, как митингующие поддержали его, Александр Семакин заявил, что каждый, кто пришел на акцию протеста - свободный гражданин, любящий Россию и родную область, готовый бороться за чистоту окружающей среды.

«ЗНАЧИТ, ЕСТЬ ЧТО СКРЫВАТЬ»

Многие люди пришли на экомитинг впервые, ощутив желание выразить свою протестную позицию. Один из кировчан заметил, что от жителей области скрывают технологию производства. Быть может, какая-то надежда на лучший исход теплилась бы, будь вокруг завода больше прозрачности.

- Страшно потому, что рядом с заводом Вятка, и все отходы будут сливать в реку, - поделился он своими сомнениями. - Не бывает безотходного производства, я как химик-технолог знаю.

Другая активистка, уже не впервые приходящая на митинг, высказалась: очень опасно располагать завод в болотистой местности. Любая поломка или человеческий фактор могут привести к экологической катастрофе. Конечно, такие заводы необходимы, но вдали от населенных пунктов.

Посетила акцию протеста Татьяна Столбова - активистка из Слободского района, боровшаяся против строительства полигона возле деревни Осинцы. «Марадыковский», по ее словам - самый настоящий химический Чернобыль. Женщина призвала неравнодушных искать независимых экспертов для оценки ситуации и в судебном порядке требовать проектную документацию для проведения экспертизы.

- Если вы услышите от сотрудников «РосРАО», что документация не может быть предложена для общественной экологической экспертизы, является коммерческой тайной и интеллектуальным трудом, то это все противозаконно и нарушает наши с вами права. Значит, есть, что скрывать! - заявила активистка.

Митинг собрал, по подсчетам, 400 неравнодушных. Фото: vk.com/stopmaradykovsky

ВТОРОЙ ЧЕРНОБЫЛЬ

На митинге присутствовали и «сильные мира сего». Депутат Гордумы Михаил Ковязин также выступил с речью, в которой звучали опасения: а действительно ли к нам не повезут радиоактивные отходы?

- Мы можем получить второй Чернобыль, - высказался депутат. - Потому что «РосРАО» занимается сбором, утилизацией и хранением радиоактивных отходов. И эта организация хочет открыть у нас производство, которое по официальным данным будет заниматься только отходами I и II класса опасности?

Его вопрос поддержал в закрывающей речи организатор митинга Валерий Семенищев. По словам одного из лидеров активистов, в ноябре ушедшего года на сайте «РосТендер» искали исполнителя на опрос граждан по предмету захоронения радиоактивных отходов. Спрашивается, зачем собирать мнения в таком вопросе, если нас всячески уверяют: никакой радиации на заводе не будет?

- Нас обманывают, как вы считаете? - поинтересовался у митингующих Валерий Семенищев. Толпа в ответ одобрительно скандировала: «Да!».

Также организатор протеста отметил, что постановление о перепрофилировании было принято без общественных суждений. Кроме того, по его мнению, строительство ПТК «абсурдно с точки зрения экономики». Практически все отходы образуются где-то в Сибири, но там ни одного подобного завода строить не планируют. А значит, все это повезут к нам и, по словам Валерия Семенищева, «за наши деньги».

Итогом митинга стала резолюция: отменить решение правительства о перепрофилировании «Марадыковского», запретить ввоз в область опасных отходов и найти альтернативную площадку для строительства ПТК подальше от жилой местности - на расстоянии 300 км. В резолюцию также вошло предложение к региональному Заксобранию о принятии закона, запрещающего ввоз радиоактивных и промышленных отходов I и II класса опасности. Масштабная акция протеста стала закрывающей в «марафоне» экоактивистов: 90 одиночных пикетов, 41 день борьбы.

Несколько сотен разных людей объединились ради одной общей цели. Фото: vk.com/stopmaradykovsky

А тем временем на сайте администрации поселка Мирный, эпицентра экологического скандала, появилось уведомление. Стартовала процедура оценки воздействия на окружающую среду. В течение 30 дней «РосРАО» будет собирать замечания и предложения по техзаданию, после чего пройдет общественное обсуждение.

Напомним, организация утверждает: радиацию в Кировскую область завозить не будут ни в коем случае - хотя бы потому, что у завода нет оборудования для уничтожения таких отходов. Все отходы будут проходить строгий радиационный контроль.