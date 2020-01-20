26 рублей за поездку по Кирову и 4 рубля с километра по межгороду. Когда подорожает проезд?

В декабре 2019 года перевозчики обратились в региональную службу по тарифам (РСТ) Кировской области с предложением о поднятии тарифа на проезд. На сколько может вырасти тариф и когда планируются нововведения, выясняли на заседании региональной группы общественного контроля за формированием тарифов на ЖКХ Общественной палаты.

НАГРУЗКА НА ПАССАЖИРОВ

В 2012 году билет на автобус в Кирове стоил 15 рублей, а к 2017 году вырос до 22 рублей. За пять лет поездка подорожала на 47%, однако с тех пор тариф не пересматривали. Но за это время значительно выросли цены на бензин, электричество, тепло и воду, вырос НДС. Компании-перевозчики терпят убытки.

По словам директора АТП Сергея Волкова, себестоимость поездки по Кирову должна быть на уровне 26 рублей. И эта цифра лишь покроет все расходы перевозчика и позволит хоть как-то поднять зарплаты водителей и кондукторов. Если закладывать в тариф еще и закупку новых автобусов и троллейбусов, цифра должна быть на порядок выше.

Ничуть не легче ситуация с междугородними маршрутами. Так, недавно пригородные поездки для кировчан решили сделать по 22 рубля, как и в областной столице. Как рассказал директор КПАТ Денис Пырлог, проезд до Бахты теперь стоит в два с лишним раза меньше. Само собой, компания несет убытки: пассажиров за это время в два с лишним раза больше не стало.

По расчетам Пырлога, междугородние поездки должны оплачиваться по 4 рубля 76 копеек за каждый километр, - только тогда они будут рентабельными. При этом директор КПАТ подчеркивает: перекладывать всю финансовую нагрузку от введения нового тарифа на пассажиров нельзя.

И в АТП, и в КПАТ признают: не хватает поддержки властей. С субсидиями из бюджета дела пошли бы лучше.

МНЕНИЯ И ОЦЕНКИ

- Время для пересмотра тарифа выбрано, к сожалению, не очень удачно, - считает председатель региональной группы, эксперт Евгений Сметанин. - Слушаем выступление президента - доходы должны расти. А тут, наоборот, ожидается определенный рост по расходам граждан. Если мы действительно увидим экономические основания для поднятия тарифа - против цифры, как говорится, не пойдешь. Но главное, чтобы все это было доступно для жителей.

Глава РСТ Максим Михайлов на встрече озвучил предварительные расчеты: проезд по Кирову должен стоить 26 рублей за посадку, на междугородних маршрутах - 4 рубля с километра. Но это максимальные показатели, которые в итоге могут снизиться.

Эксперты опасаются, что такие меры вызовут волну негодования у кировчан. Денис Пырлог предполагает, что снижение пассажиропотока на пригородных и междугородних маршрутах может дойти до 10%. В таком случае эффект от роста тарифа будет «перебит» уменьшившимся количеством пассажиров.

По итогам встречи общественники решили обратиться к руководству Кирова и региона: на сегодня проблему не решить без помощи бюджета. Если поднимать тариф до уровня, предложенного РСТ, нагрузка не должна ложиться только на пассажиров: городской и областной бюджеты должны покрыть часть этой суммы дотациями, компенсациями и прочими мерами поддержки.

Кроме того, введение нового тарифа эксперты просят отложить хотя бы на полгода. А лучше - на период, пока власти не пойдут навстречу перевозчикам и пассажирам.