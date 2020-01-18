Афиша мероприятий на 18-19 января 2020 года в Кирове: «Вишневый сад» Чехова, окрыленная Цветаева, бал в филармонии и фильм о Кормильцеве
ВИШНЕВЫЙ САД
Пьеса, жанр которой сам Антон Павлович Чехов определил как комедию, сочетает в себе характерный сплав смешного и трагического. Нет особой нужды пересказывать фабулу «Вишневого сада». Это история о любви и о вечном. О том, что делает нас русскими, о том, как отживающая свой срок «уходящая натура» дворянских гнезд сочеталось с холодным ветром перемен сто лет назад, в канун грозных революционных потрясений и крушения старых устоев жизни. Нестареющая классика, по-прежнему находящая отклик в душах современных зрителей, приходящих на чеховские спектакли, будет представлена на подмостках Кировского областного драматического театра в грядущую субботу.
Где: Кировский областной драматический театр, ул. Московская, 37
Когда: 18 января, 18.00
Стоимость билетов: 250-450 рублей
Возрастной рейтинг: 16+
Я БЫ ХОТЕЛА ЖИТЬ С ВАМИ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ…
Так называется выставка, посвященная жизни и творчеству Марины Цветаевой. В экспозиции наиболее подробно представлен период жизни в Елабуге — эвакуация, поездка в Чистополь и трагическая гибель поэта. О событиях тех дней свидетельствуют записки Марины Цветаевой, дневниковые записи ее сына, отрывки из писем и воспоминания жителей Елабуги. Экспозицию дополняет выставка каллиграфии Елены Дербиловой, а также проект «Окрыления Марины Цветаевой», который демонстрирует цветаевские строки на крыльях птиц-оригами, написанные как в оригинале, так и на различных иностранных языках. Выставка проходит в Музее А. С. Грина и ожидает любителей поэзии уже в эти выходные.
Где: Музей А. С. Грина, ул. Володарского, 44
Когда: 18-19 января, 10.00
Стоимость билета: от 120 рублей
Возрастной рейтинг: 12+
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БАЛ!
А Вятская филармония приглашает кировчан и гостей города в это воскресенье принять участие в программе, посвященной бальным традициям дореволюционной России. Балы — это не только место приятных встреч, объяснений в любви, знакомств… разумеется, на балах еще и танцуют под музыку. Вятский оркестр русских народных инструментов имени Ф. И. Шаляпина вплетет в атмосферу светского раута прекрасный венок из чарующих нот и классических мелодий. Мероприятие начнется в воскресенье в 11.00 часов.
Где: Вятская филармония, ул. Ленина, 102Б
Когда: 19 января, 11.00
Стоимость билета: 100-200 рублей
Возрастной рейтинг: 6+
В ПОИСКАХ ЦЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
В Библиотеке имени Герцена в это воскресенье пройдет показ документального фильма Анны Голиковой «Илья Кормильцев. В поисках цельного человека», приуроченного к 60-летию знаменитого уральского рок-поэта, переводчика, эссеиста и музыкального критика. Илья Кормильцев известен широкой публике как основной автор текстов песен группы «Наутилус Помпилиус», но сотрудничал он со многими свердловскими рок-группами начала 80-х, в числе которых «Урфин Джюс», «Настя», «Кунсткамера», проекты гитариста Егора Белкина. В фильме Анны Голиковой участвуют друзья и коллеги Кормильцева, рок-музыканты Вячеслав Бутусов, Алексей Могилевский, Настя Полева, Александр Пантыкин и другие. Также использованы редкие кадры из личных киноархивов, а также фрагменты фильмов и телепередач о музыке. Картина будет интересна всем любителям «свердловской волны» отечественного рока 80-х и 90-х годов.
Где: Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, 50
Когда: 19 января, 15.00
Вход бесплатный по читательским билетам
Возрастной рейтинг: 12+
ИСТОЧНИК KP.RU