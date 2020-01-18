Афиша мероприятий на 18-19 января 2020 года в Кирове: «Вишневый сад» Чехова, окрыленная Цветаева, бал в филармонии и фильм о Кормильцеве

ВИШНЕВЫЙ САД

Пьеса, жанр которой сам Антон Павлович Чехов определил как комедию, сочетает в себе характерный сплав смешного и трагического. Нет особой нужды пересказывать фабулу «Вишневого сада». Это история о любви и о вечном. О том, что делает нас русскими, о том, как отживающая свой срок «уходящая натура» дворянских гнезд сочеталось с холодным ветром перемен сто лет назад, в канун грозных революционных потрясений и крушения старых устоев жизни. Нестареющая классика, по-прежнему находящая отклик в душах современных зрителей, приходящих на чеховские спектакли, будет представлена на подмостках Кировского областного драматического театра в грядущую субботу.

Где: Кировский областной драматический театр, ул. Московская, 37

Когда: 18 января, 18.00

Стоимость билетов: 250-450 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

Я БЫ ХОТЕЛА ЖИТЬ С ВАМИ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ…

Так называется выставка, посвященная жизни и творчеству Марины Цветаевой. В экспозиции наиболее подробно представлен период жизни в Елабуге — эвакуация, поездка в Чистополь и трагическая гибель поэта. О событиях тех дней свидетельствуют записки Марины Цветаевой, дневниковые записи ее сына, отрывки из писем и воспоминания жителей Елабуги. Экспозицию дополняет выставка каллиграфии Елены Дербиловой, а также проект «Окрыления Марины Цветаевой», который демонстрирует цветаевские строки на крыльях птиц-оригами, написанные как в оригинале, так и на различных иностранных языках. Выставка проходит в Музее А. С. Грина и ожидает любителей поэзии уже в эти выходные.

Где: Музей А. С. Грина, ул. Володарского, 44

Когда: 18-19 января, 10.00

Стоимость билета: от 120 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БАЛ!

А Вятская филармония приглашает кировчан и гостей города в это воскресенье принять участие в программе, посвященной бальным традициям дореволюционной России. Балы — это не только место приятных встреч, объяснений в любви, знакомств… разумеется, на балах еще и танцуют под музыку. Вятский оркестр русских народных инструментов имени Ф. И. Шаляпина вплетет в атмосферу светского раута прекрасный венок из чарующих нот и классических мелодий. Мероприятие начнется в воскресенье в 11.00 часов.

Где: Вятская филармония, ул. Ленина, 102Б

Когда: 19 января, 11.00

Стоимость билета: 100-200 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

В ПОИСКАХ ЦЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

В Библиотеке имени Герцена в это воскресенье пройдет показ документального фильма Анны Голиковой «Илья Кормильцев. В поисках цельного человека», приуроченного к 60-летию знаменитого уральского рок-поэта, переводчика, эссеиста и музыкального критика. Илья Кормильцев известен широкой публике как основной автор текстов песен группы «Наутилус Помпилиус», но сотрудничал он со многими свердловскими рок-группами начала 80-х, в числе которых «Урфин Джюс», «Настя», «Кунсткамера», проекты гитариста Егора Белкина. В фильме Анны Голиковой участвуют друзья и коллеги Кормильцева, рок-музыканты Вячеслав Бутусов, Алексей Могилевский, Настя Полева, Александр Пантыкин и другие. Также использованы редкие кадры из личных киноархивов, а также фрагменты фильмов и телепередач о музыке. Картина будет интересна всем любителям «свердловской волны» отечественного рока 80-х и 90-х годов.

Где: Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, 50

Когда: 19 января, 15.00

Вход бесплатный по читательским билетам

Возрастной рейтинг: 12+