Сплошные минусы: погода в Кирове на грядущую рабочую неделю

Аномально теплая зима, установившаяся в Кирове едва ли не с начала декабря, кажется, наконец подходит к концу. По крайней мере, так утверждает ресурс gismeteo.ru. По данным синоптиков, температурные качели на будущей неделе остановятся, и к концу ее на столбиках термометров застынет «минус». Правда, перед этим не обойдется без пары теплых дней.

В первые дни после перепада температур следует передвигаться особенно осторожно.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Понедельник станет последним таким днем: от 0 градусов днем до -2 ночью. Легкий снег пойдет бонусом.

Во вторник снегопад усилится. Все еще относительно тепло, -2 градуса днем и -4 ночью. Осторожнее на улицах - дороги снова покроются льдом! Аналогично и со средой: от -1 до -4.

В четверг в городе начнется падение температуры, -5 градусов днем и -9 ночью. Сильный перепад, учитывая последние недели две, когда кировчане шли по слякоти.

И, наконец, пятница порадует обильным снегом. На термометрах установится отметка в -7 градусах. Ночью она сползет еще ниже - до -10 градусов. Можно надеяться, что зима наконец вступает в свои права, пусть и под самый конец января. А к этому времени все улицы и дороги уже наверняка успеют почистить и обработать, так что ходить станет в разы безопаснее.

ВАЖНО

Напоминаем кировчанам передвигаться осторожнее - как на автомобилях, так и на своих двоих. В первые дни недели, когда мороз только начнет устанавливаться, лед скроет снегом, и прогулка от работы до дома станет опаснее. Пешеходам следует не торопиться, по возможности ходить аккуратно и медленно. Первый совет относится и к автомобилистам - чрезмерная скорость в плохих погодных условиях еще никого не приводила ни к чему хорошему.

Кроме того, стоит позаботиться о себе горожанам, страдающим метеозависимостью. Со вторника на среду обещается резкий скачок атмосферного давления. Метеопатам в этот день рекомендуется хороший отдых, правильное питание и, по возможности, отсутствие физических нагрузок.