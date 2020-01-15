Кировские следователи рассказали, как нашли преступника по отпечатку уха

15 января - День образования Следственного комитета Российской Федерации. «Комсомолка» решила выяснить, какие дела приходится расследовать сотрудникам Следственного комитета Кировской области и что помогает им раскрывать даже самые запутанные преступления.

Сотрудники СУ СК России по Кировской области на осмотре места преступления. Фото: Предоставлено Следственным комитетом Кировской области.

О работе следователей-криминалистов рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Кировской области Павел Розуван.

- Очень сложно раскрывать преступления, совершенные в отсутствие свидетелей, - говорит Павел Алексеевич. - Но учитывая, что значительная их часть все же относятся к таковым, нам и сотрудникам органов внутренних дел к таким сложностям не привыкать. Естественно, в век технологического прогресса и развивающихся экспертных возможностей мы находим множество способов раскрыть преступление и доказать вину конкретных лиц с помощью техники. Так, например, я называю «немыми» свидетелями камеры наблюдения.

Руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Кировской области Павел Розуван. Фото: Предоставлено Следственным комитетом Кировской области.

Руководитель отдела криминалистики также отметил технические возможности операторов мобильной связи. Они дают большой объем информации, грамотный анализ которой позволяет устанавливать значимые обстоятельства преступлений. Развитие технологий позволяет расширить возможности технико-криминалистических средств и гораздо раньше выявлять, фиксировать и изымать следы преступления. Это отпечатки пальцев и ладоней рук, потожировые, запаховые следы и многие другие. Существует также целый ряд технических и экспертных возможностей, которые Павел Розуван решил оставить без огласки, чтобы не совершенствовать механизмы сокрытия следов преступников.

УБИЙЦЕЙ ОКАЗАЛАСЬ РАБОТНИЦА ЦВЕТОЧНОГО САЛОНА

Рассказывая об эффективном применении новейших экспертных технологий и передовой криминалистической техники при раскрытии сложных дел, Павел Алексеевич привел в пример жестокое убийство студентки Кировской медакадемии в жилом комплексе «Малахит». Преступление было совершено в конце 2017 года и имело большой общественный резонанс.

- Оно оставалось неочевидным более двух месяцев, - поясняет руководитель отдела криминалистики. - Но вместе с органами внутренних дел мы сумели добыть важные улики - потожировые следы. Убийцей студентки оказалась ее безобидная с виду соседка – работница цветочного салона, о которой даже близкие знакомые говорили как о законопослушном, не склонном к агрессии человеке. Никто даже не мог предположить, что она способна убить человека лишь из-за уровня громкости звука, доносящегося из соседней квартиры.

Павел Розуван рассказал еще об одном случае, когда виновного нашли благодаря оставленному на месте преступления окурку. Еще в 2011 году было заведено дело по факту насильственных действий сексуального характера. Тогда же, семь лет назад, была проведена молекулярно-генетическая экспертиза брошенного преступником окурка, установлен генотип лица, ДНК-профиль поставлен на учет. В 2018 году в ходе скрупулезной работы следователей-криминалистов удалось установить совпадение генотипа с ДНК-профилем ранее судимого Мирасова. Под влиянием неопровержимых доказательств он признал вину и вскоре предстанет перед судом.

- Расскажу еще одну достаточно давнюю историю, - продолжает руководитель отдела криминалистики Следственного комитета Кировской области. - Отыскивая на внутренней стороне двери квартиры отпечатки пальцев рук, эксперт выявил потожировой след, внешне похожий на улитку. Впервые встретившись с такой формой следа, члены следственно-оперативной группы его изъяли и назначили экспертное трасологическое исследование. В результате эксперт сделан вывод о том, что это отпечаток человеческого уха. Учитывая, что подобные отпечатки, как и следы папиллярных узоров пальцев рук и ног являются уникальными, следствие получило неопровержимое доказательство пребывания конкретного человека внутри квартиры, где было совершено преступление. Выяснилось, что преступник, за неимением «глазка» в двери потерпевшего, решил убедиться в отсутствии случайных свидетелей на лестничной площадке, прислонив ухо к двери и прислушавшись к происходящему вне квартиры.

= САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ДЕЛА – ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, очень сложно расследовать по двум причинам.

Во-первых, невозможно привыкнуть к созерцанию последствий жестоких преступлений в отношении детей. В этой связи всем сотрудникам, участвующим в расследовании, важно сохранять «трезвость ума» и «холод» в проявлении эмоций. Порой негатив в отношении лица, совершившего преступление в отношении ребенка, сдержать крайне трудно, но профессионализм должен преобладать, а отношение к преступнику не должно выходить за рамки закона. Следователи сохраняют внешнее спокойствие, но в душе при этом все «разрывается»!

Трудность представляет и сбор доказательств в виде показаний потерпевшего, когда ребенку не хочется доставлять психологический дискомфорт, заставляя его вспоминать и повторно переживать произошедшее, в то же время необходимо выяснить все мелочи, важные для следствия. Проблемой является также необходимость проведения очных ставок между несовершеннолетним потерпевшим и обвиняемым, а также опознание обвиняемого потерпевшим – ребенком. Психологические тонкости данных следственных действий и сложность в их организации, разумеется, всем понятны.

= КАК ВЫЯВЛЯЮТ ФАКТЫ КОРРУПЦИИ

Руководитель Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кировской области Александр Воеводин рассказал о том, как выявляются коррупционные преступления.

Руководитель Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кировской области Александр Воеводин. Фото: Предоставлено Следственным комитетом Кировской области.

- Такие факты, как правило, являются латентными (скрытыми), так как в их совершении заинтересованы обе договаривающиеся стороны, - сообщил Александр Владимирович. - Факты совершения данных преступлений устанавливаются главным образом в результате оперативно-разыскной деятельности сотрудниками ФСБ России, МВД России, проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

Но часто сведения о совершении коррупционных действий поступают и от самих взяткодателей. Такое происходит, если у них есть основания полагать, что о преступлении может стать известно правоохранительным органам. Ведь в случае, когда эти лица добровольно сообщают о факте взятки и способствуют расследованию уголовного дела, то они освобождаются от уголовной ответственности. Например, по уголовному делу по факту хищения денежных средств АО «АТП» в результате поставки низкокачественного топлива, не соответствующего условиям договоров, в мае 2019 года Октябрьский районный суд г. Кирова осудил директора ООО «Промбытсервис» С. А. Бушуева и заместителя директора АО «АТП» А. Б. Криволапова. А в отношении третьего соучастника - заместителя директора ООО «Типография Вятка» В. А. Нелюбина уголовное дело было выделено в отдельное производство, так как он находился в международном розыске. В конце ноября 2019 года он добровольно явился в СУ СК России по Кировской области, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.

= ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Предоставлено Следственным комитетом Кировской области.

В 2019 году СУ СКР по Кировской области было возбуждено 2130 уголовных дел

Преступления против личности:

Убийство - 91

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 22

Изнасилование - 22

Коррупция:

Получение взятки - 22

Дача взятки - 8

Посредничество во взяточничестве - 2

Мелкое взяточничество - 25

Мошенничество - 66

Присвоение или растрата - 49

Коммерческий подкуп - 29

Налоги:

Уклонение от уплаты налогов - 9

Сокрытие денежных средств либо имущества - 7

Преступления, совершенные несовершеннолетними - около 120

Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних - более 300