2020-01-15T14:40:31+03:00
Общество

Наши руки не для скуки: по всей Кировской области осужденные участвуют в конкурсе снежных фигур

Каждый год в колониях создают яркие и красочные скульптуры на самые разные темы
Анастасия РОМАНОВА
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Конкурс на лучшую снежную скульптуру среди исправительных учреждений проводится каждый год. Фото: УФСИН Кировской областиКонкурс на лучшую снежную скульптуру среди исправительных учреждений проводится каждый год. Фото: УФСИН Кировской области
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В народе бытует поговорка: «Дьявол знает, чем занять пустые руки». В исправительных колониях об этом тоже знают - и играют на опережение. Каждую зиму кировские осужденные по всему региону участвуют в конкурсе снежных фигур. УФСИН Кировской области рассказал и показал, как проходит творческое соревнование и насколько красивыми бывают его результаты.

Символ наступившего года красуется на территории одной из колоний. Фото: УФСИН Кировской области

Символ наступившего года красуется на территории одной из колоний. Фото: УФСИН Кировской области

Конкурс «Снежное совершенство» проводится каждый год на протяжении многих лет. Осужденные разбиваются на отряды, после чего каждый из них выбирает тему для скульптуры, рисует эскизы, готовит снег, который потом формируют в ледяные блоки. Краски каждый отряд также изготавливает сам, и рецепт у каждого из них свой. Ведь она должна быть и яркой, и насыщенной, и устойчивой к солнечным лучам - а это большая задача!

Дед Мороз - классическая скульптура на Новый год. Фото: УФСИН Кировской области

Дед Мороз - классическая скульптура на Новый год. Фото: УФСИН Кировской области

- Показать свое искусство изо льда и снега под силу далеко не каждому, - рассказал начальник отдела по воспитательной и социальной работе с осуждёнными УФСИН России по Кировской области Эдуард Аюпов. - Здесь нужна фантазия, навыки в изобразительном искусстве и упорство.

Все задумки держатся в секрете до самого конкурса. А после на территории исправительных учреждений появляются настоящие музеи под открытым небом.

Лидером в этом конкурсе, по словам Эдуарда Аюпова, является ИК-6 - колония особого режима в поселке Восточном Омутнинского района. В этом году в качестве самой большой и центральной фигуры на их территории красуется мышь - символ наступившего года. Некоторые отряды вернулись к истокам вятского народного творчества, создав дымковскую игрушку. А кто-то вернулся в детство, вспомнив героев мультфильмов.

Герои русских мультфильмов тоже нашли свое отображение. Фото: УФСИН Кировской области

Герои русских мультфильмов тоже нашли свое отображение. Фото: УФСИН Кировской области

- Несмотря на то, что здесь отбывают наказание люди, совершившие серьезные преступления (ИК-6- колония особого режима), творения, созданные руками осужденных, говорят о том, что они не потеряны для общества, - отметил начальник отдела по воспитательной и социальной работе.

В реальность воплощаются самые разнообразные и оригинальные фантазии. Был бы снег - а идеи найдутся!

Герои мультфильмов тоже не были забыты. Фото: УФСИН Кировской области

Герои мультфильмов тоже не были забыты. Фото: УФСИН Кировской области

Пингвин из "Мадагаскара" поздравляет с Новым годом. Фото: УФСИН Кировской области

Пингвин из "Мадагаскара" поздравляет с Новым годом. Фото: УФСИН Кировской области

На территории колоний появляются настоящие музеи под открытым небом. Фото: УФСИН Кировской области

На территории колоний появляются настоящие музеи под открытым небом. Фото: УФСИН Кировской области

Самый настоящий снежный городок. Фото: УФСИН Кировской области

Самый настоящий снежный городок. Фото: УФСИН Кировской области

Создавать искусство из снега и льда - настоящая задача. Фото: УФСИН Кировской области

Создавать искусство из снега и льда - настоящая задача. Фото: УФСИН Кировской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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