2020-01-10T16:32:07+03:00
Звезды

Афиша мероприятий на 11-14 января 2020 года в Кирове: воспоминания о лете, приключения бездельника и русский классический балет

О культурно-развлекательных мероприятиях, завершающих новогодние праздники
Максим ЗАВАЛКО
Поделиться:
Спектакль по сказке финской писательницы Реетты Ниемеля на экспериментальной сцене Кировского ТЮЗа. Фото: ekvus-kirov.ruСпектакль по сказке финской писательницы Реетты Ниемеля на экспериментальной сцене Кировского ТЮЗа. Фото: ekvus-kirov.ru
Изменить размер текста:

ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

Зима - это самое время для того, чтобы достать из погреба вино из одуванчиков, собранных в июне, июле и августе. Рецепт этого напитка прост и незатейлив - эмоции, немного волшебства и 92 дня тихого лета в вымышленной американской глубинке, которую мы видим глазами 12-летнего Дугласа Сполдинга и его 10-летнего брата Тома. Три месяца школьных каникул наполнены огромным количеством самых важных для мальчишек дел, открытий и откровений. Рэй Брэдбери, много писавший о далеких планетах и путешествиях к неведомым мирам, не причислял себя к фантастам. Он всегда знал, что самое главное остается на Земле. «Вино из одуванчиков», отчасти автобиографическая и весьма далекая от космической тематики хроника летних каникул, это совершенно «земная» история, удивительным образом вовлекающая в свою орбиту всех тех, кто к ней прикоснулся. «Одуванчиковое вино» урожая 1928 года вобрало в себя не только атмосферу Гринтауна, где проживает главный герой романа Брэдбери. Ведь все мы родом из детства, неважно, в какое время и в какой точке земного шара оно проходило.

Спектакль «Вино из одуванчиков» по мотивам романа Рэя Брэдбери кировчане и гости города смогут увидеть 11 января в Кировском ТЮЗе.

Где: Театр на Спасской (ТЮЗ), ул. Спасская, 17

Когда: 11 января, 18.00

Стоимость билетов: 300 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

ПОХОЖДЕНИЯ ВОВКИ В 3D ЦАРСТВЕ

Давно замечено — если хочешь что-то сделать быстро, то просто поручи это лентяю, который отыщет самый легкий путь. Герой этого новогоднего представления как раз из таких вот отпетых бездельников. А дел в сказочном мире невпроворот: ступу Бабы-Яги надо починить, царевну Горошину замуж выдать, а самое главное - Деда Мороза вызволить из царства Лени-матушки, иначе Новый год не наступит и заветные желания не исполнятся. Вовка — отчаянный лентяй и именно ему под силу отыскать дорогу в царство Лени. А помогут одолеть Лень верные друзья: Колобок-звезда эстрады, Двое-из-Ларца - Левый и Правый и маленькие бездомные домовята. Яркое и красочное музыкально-театрализованное представление «Приключения Вовки в 3D царстве» ожидает детей и их родителей в Вятской филармонии 11 и 12 января.

Где: Вятская филармония, ул. Ленина, 102Б

Когда: 11-12 января, 11.00, 14.00, 17.00

Стоимость билета: 200-250 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

СОКРОВИЩА ЛЕСНЫХ ЭЛЬФОВ

Скандинавские сказки — это особенный, завораживающий мир эльфов, троллей, бескрайних снежных просторов и загадочных зимних чудес. Такая атмосфера идеально подходит к новогодним праздникам. Произведения финской писательницы Реетты Ниемеля населяют совершенно невероятные и удивительные сказочные существа: Отважная чайка, Лунная тыква, Выпь из Мерикарвии, Тетушка Туча, Морозные тролли. Героем сказки может стать и старенький велосипед, и соседский пес, и даже тишина. Неиссякаемая фантазия наполняет любые предметы особенным смыслом, а обычная городская квартира превращается в заколдованный скандинавский лес, где самые юные актеры труппы танцуют на лыжах и извлекают звуки из самых невероятных музыкальных инструментах.

Спектакль «Сокровища лесных эльфов» будет представлен на экспериментальной сцене кировского ТЮЗа в эти выходные.

Где: Театр на Спасской (ТЮЗ), ул. Спасская, 17

Когда: 11-12 января, 11.00

Стоимость билетов: 250 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

ЩЕЛКУНЧИК

Завершить новогодний культурный марафон можно отправившись на балет «Щелкунчик», который любят и знают ценители музыки во всем мире. Это произведение вошло в золотой фонд музыкальной культуры как одна из самых ярких страниц творческого наследия Петра Ильича Чайковского. В новогодние и рождественские праздники «Щелкунчика» ставят во многих театрах России и зарубежья. Не минует это событие и Киров. Поклонники классической музыки и танца смогут погрузиться в атмосферу волшебства и сказочных приключений вместе с ведущими солистами Большого театра и Санкт-Петербургским балетом им. П. И. Чайковского. Спектакль-сказка заинтересует как взрослых, так и самых маленьких зрителей.

Где: Вятская филармония, ул. Ленина, 102Б

Когда: 13 января, 19.00

Стоимость билета: 1000-2400 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ВЯТСКИЙ БЛОГЕР

Праздники имеют свойство кончаться, но искусство вечно и бесконечно. Убедиться в этом могут те, кто посетит выставку живописи заслуженного художника России Дмитрия Николаевича Сенникова с необычным названием «Вятский блогер. Зимние истории». Эти удивительно теплые и добрые картины поведают гостям выставки о впечатлениях и переживаниях художника, здесь каждое полотно — это отдельная удивительная история, включающая в себя факты из биографии мастера. Дмитрий Николаевич работает в самых разных живописных жанрах: пейзаж, натюрморт, бытовая зарисовка. Его работы экспонировались в Японии, Испании, Франции, Финляндии, Китае, США. Выставка работ Д. Н. Сенникова проходит в Кировском театре кукол.

Где: Кировский театр кукол им. А. Н. Афанасьева, ул. Спасская, 22

Когда: 11-14 января, 09.00

Стоимость билета: 50 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сотрудникам кировского лесопромышленного комбината не выплатили почти три миллиона рублей
Группа молодых кировчан похитила человека и вымогала у него деньги
В Кирове за девять дней пострадало три юных пешехода
В Кирове росгвардейцы нашли без вести пропавшего пенсионера
С нового года в Кирове изменилась схема движения автобусов
Пункт назначения - Демьяново: в Кировской области с лесовоза на легковушку упало бревно
В Кировской области пропал мальчик-сирота
Кировские приставы выставили на торги арестованные автомобили
От заклинившей двери до попытки суицида: кировские спасатели за праздники совершили 35 выездов
Кировчанин, будучи пьяным, до смерти избил свою соседку
В Кирове парень хотел продажной любви, но потерял деньги
Пьяный ревнивец из Вятских Полян зарубил топором своего соперника
В Кирове побывали «гости из прошлого»
Кировчанка зарезала своего сожителя в первое утро нового года
Моя милиция меня бережет, даже будучи полицией: как стерегли покой кировчан в праздники
Кировчанин, не захотевший заканчивать пьянку, убил хозяина квартиры
Кировская скорая застряла в снежном плену
В Слободском пьянка едва не окончилась убийством
В Кирове пьяный водитель «Калины» столкнулся со встречной машиной
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
«Весь лед в выбоинах»: кировчане жалуются на состояние бесплатных катков
В Котельниче зажженная сигарета стала причиной двух смертей