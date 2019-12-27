Афиша мероприятий на 28-29 декабря 2019 года в Кирове: царство Снежной королевы, Дед Мороз и три богатыря, выставка авторских кукол

В ЦАРСТВЕ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

Новый год - время сказок и чудес, а еще это семейный праздник, поэтому волшебная сказка о Снежной королеве придется как нельзя кстати и детям, и их родителям. История маленькой Герды, отважно отправившейся на поиски пропавшего Кая, будет представлена на сцене кировского ТЮЗа. Малыши и взрослые зрители отправятся вместе с Гердой по следам пропавшего мальчика, в сердце которого попал ледяной осколок кривого зеркала, изготовленного злыми троллями. По дороге в царство Снежной королевы произойдет множество приключений и удивительных встреч. На своем пути маленькая Герда познакомится с волшебницей, принцем и принцессой, разбойниками и их маленькой предводительницей, а еще встретит удивительного лапландского оленя. Преданность и беззаветная любовь обязательно помогут Герде преодолеть невзгоды, холод и тяготы пути. Она растопит заледеневшее сердце околдованного Кая. И даже Снежная королева не сможет помешать этому.

Создатели спектакля приготовили множество невероятных спецэффектов, которые сопровождают сценическое действо. Зрители увидят, как с помощью современных технических средств на сцене будут оживать сказочные картины и происходить новогодние чудеса.

Где: Театр на Спасской, ул. Спасская, 17

Когда: 28 декабря, 11.00, 14.00

Стоимость билета: 250 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ДЕД МОРОЗ И КОМПАНИЯ

Это история о том, как под Новый год русские богатыри отправились вызволять из беды самого Деда Мороза. Без препятствий и разного рода опасных приключений не обходится ни одно новогоднее действо, и компании богатырей, отыскавшей пропавшего волшебника, придется приложить немало сил, удали и смекалки, для того чтобы спасти его от злых и могущественных чар. Впрочем, на былинных богатырях, способных преодолеть все трудности и усмирить любого врага, испокон веков стояла и стоит русская земля, со всеми ее сказками, легендами и древними традициями. Поэтому все в новогодней музыкальной эпопее окончится хорошо, а праздник непременно состоится. Иначе и быть не может.

Новогодний мюзикл «Дед Мороз и три богатыря» будет представлен в Вятской филармонии в последние дни уходящего года. В спектакле примут участие солисты филармонии, учащиеся детских музыкальных школ города Кирова, детский музыкальный театр «Открытие», а также Вятский симфонический оркестр имени В. А. Раевского.

Где: Вятская филармония, ул. Ленина, 102Б

Когда: 28-30 декабря, 11.00, 14.00

Стоимость билета: 150-300 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

РЕГГЕЙ, БЛЮЗ И РОК-Н-РОЛЛ

А тех, кто любит живую музыку в эти выходные ожидает концерт группы «Gregor's Band», которая неизменно радует своих поклонников лихими каверами зарубежных хитов в оригинальной обработке. Вы услышите блюзы Эрика Клэптона, Джо Кокера, Хоулина Вульфа и других классиков традиционного жанра, а также теплую ямайскую волну и зажигательные рок-н-роллы. Вход на этот концерт, к радости всех любителей хорошей музыки, будет свободным.

Где: Глобус, ул. Воровского, 135,1

Когда: 28 декабря, 19.00

Вход свободный

Возрастной рейтинг: 16+

АВТОРСКИЕ КУКЛЫ ЕЛЕНЫ СТАРЫГИНОЙ

Эти живые и трогательные персонажи - настоящие шедевры мастерства и фантазии художника. На создание одной такой куклы уходит не один месяц кропотливого ручного труда. Елена Старыгина работает над созданием авторских кукол более 8 лет, ее творения стали украшением не только областных выставок, но и экспозиций вятских музеев. Все куклы отличаются ярко выраженным характером и индивидуальностью, автор стремится не только раскрыть историческую составляющую того или иного образа посредством искусно сшитого костюма и аксессуаров, но и показать свое отношение к персонажу. С 2011 года мастером воплощено более ста проектов кукол. Выставка авторских кукол Елены Старыгиной ожидает всех любителей прекрасного в Доме-музее М. Е. Салтыкова-Щедрина в эти предновогодние выходные.

Где: Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина, ул. Ленина, 93

Когда: 28-29 декабря, 10.00

Стоимость билета: от 60 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

ТАЙНА СЕРЕБРЯНЫХ БАШМАЧКОВ

А завершит наш предпраздничный обзор новогодняя интермедия для маленьких и взрослых. Сказочные представления «Волшебный праздник у елки» с участием Деда Мороза и Снегурочки в эти выходные, а затем и в январские дни, будут проходить в Кировском драматическом театре. Напоминаем, что на утренники приобретаются два билета на каждого человека: билет на новогоднюю интермедию и билет на следующую прямо за ней волшебную сказку.

Где: Кировский областной драматический театр, ул. Московская, 37

Когда: 28-30 декабря, 11.00

Стоимость билетов: 100 рублей (плюс билет на сказку -150 рублей)

Возрастной рейтинг: 6+