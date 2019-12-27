Любую беду легче предупредить, чем ликвидировать: 27 декабря в России празднуется День спасателя

Кто, как ни люди формируют положительный образ всей нации? И о настоящем величии государства говорят не только знаменитые выдающиеся деятели науки, культуры и спорта. Характер страны формируем мы с вами. Обычный прохожий на пешеходном переходе, пассажир троллейбуса, покупатель в магазине - любой из них может оказаться героем, который вытаскивал из огня или из-под обломков здания других людей. Всегда хочется говорить о тех, кто, рискуя собственной жизнью ради других, едет на очередной вызов. Спасатели – настоящие супергерои.

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

Дата профессионального праздника спасателей выбрана не случайно. Именно 27 декабря 1990 года еще в РСФСР был образован Российский корпус спасателей. С этой датой и связано образование МЧС. А сам День спасателя учрежден 26 ноября 1995 года указом президента Российской Федерации «Об установлении дня спасателя». Сотрудники министерства по первому зову приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. За эти годы спасены сотни тысяч жизней не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

В 2019 году Кировские спасатели участвовали в многочисленных профессиональных соревнованиях. Слаженность и точность действий наших мчсников оценили как на региональном, так и на всероссийском уровне.

Команда специализированной пожарно-спасательной части стала лучшей командой МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ и устранению последствий аварий на дорогах. Команда этой же части взяла серебро на всероссийских соревнованиях по оказанию первой медицинской помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор. Лига профессионалов».

Лучшим судмедэкспертом стал старший эксперт сектора судебных экспертиз кировской пожарной лаборатории Дмитрий Чирков. И не только по Кировской области, но и среди всех регионах ПФО.

Лучшим психологом МЧС России, по итогам одноименного конкурса, стала Елена Кононова, психолог третьего отряда федеральной противопожарной службы.

Даже подрастающее поколение кировских спасателей получает достойные награды и «золотые» места. Например, Александра Малюгина, ученица кадетского класса гимназии Грина стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту. На мировом первенстве в Саратове девушка заняла первое место в подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню. «Бронзу» она заработала за преодоление 100-метровой дистанции.=

«ОГНЕСТОЙКИЕ» БОЙЦЫ

Наш регион никогда не посетит цунами, не сотрясет 12-бальное землетрясение, а деревни не унесет ужасное торнадо. Но наш край - лесной, поэтому, главной опасностью Кировской области являются пожары. Огонь здесь - частый гость, к сожалению.

Первостепенная задача спасателя - обезопасить людей. Но не менее важной миссией становится максимально быстрое тушение огня, чтобы здание и материальные ценности получили наименьший урон. Например, 12 июня, в Проснице из-за неаккуратного обращения с огнем загорелись сараи. Огонь причинил ущерб постройкам на 300 тысяч рублей. Однако огнеборцы смогли спасти имущество владельцев сараев на сумму 3 миллиона рублей. В ходе операции по тушению огня никто не пострадал.

ЦЕНА - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ

Случаи спасения всегда вдохновляют на дальнейшие подвиги. Такой случай произошел первого января 2019 года. В Сунском районе, в деревне Краснополье в одном из домов, на 3 этаже загорелась квартира. Прибывшие спасатели сразу обнаружили сильное задымление помещения. В квартире жила семья: родители и четверо детей в возрасте от одного до шести лет. Взрослые смогли самостоятельно вырваться из охваченной угарным газом квартиры. Только вот почему-то дети остались там. Одного ребенка

нашли в прихожей, трое других прятались в углу комнаты. Их спасли газодымзащитники ПЧ-55. Дети находились в сознании, ожогов не получили. Однако их пришлось госпитализировать из-за отравления продуктами горения.

Спасатели Кировской области - настоящие профессионалы, способные реагировать на различные происшествия, они постоянно на посту. Даже в свой профессиональный праздник они несут боевое дежурство. Большое внимание уделяется и профилактической работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров. Ведь любую беду легче предупредить, чем ликвидировать.