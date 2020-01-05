2020-01-05T23:16:52+03:00
Общество

Расписание рождественских богослужений в храмах Кирова

Где православные могут встретить праздник
Ольга Маковеева
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Свято-Успенский Трифонов мужской монастырь. Фото: вятская-епархия.рфСвято-Успенский Трифонов мужской монастырь. Фото: вятская-епархия.рф
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Приближается великий церковный праздник – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это одно из торжеств, которые особо почитаемы у верующих людей. Поэтому большинство православных стараются посетить вечерние службы в храмах накануне этого дня или ночные и утренние литургии, которые проходят в соборах и церквях 7 января. «Комсомолка» узнала, где и когда будут проходить праздничные Рождественские богослужения в Кирове.

Успенский кафедральный собор Трифонова монастыря (ул. Горбачева, 4).

6 января (Рождественский сочельник)

- 8.00 – Царские часы. Изобразительны. Литургия. Великая Вечерня

- 17.00 – Всенощное бдение

7 января – Рождество Христово

- 00.00 – Литургия

- 8.00 – Литургия (Никольский храм)

- 9.20 – Литургия

- 16.00 – Великая Вечерня с полиелеем

Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Ломоносова, 29, корп. 1).

6 января (Рождественский сочельник)

- 8.00 – Царские часы. Изобразительны. Литургия. Великая Вечерня

- 16-30 Общая исповедь

- 17.00 – Всенощное бдение

7 января – Рождество Христово

- 00.00 – Ранняя Литургия

- 9.00 – Поздняя Литургия

- 17.00 – Вечерня. Утреня с Великим Славословием

Храм Веры, Надежды, Любви. Фото: вятская-епархия.рф

Храм Веры, Надежды, Любви. Фото: вятская-епархия.рф

Храм Великомученика и целителя Пантелеимона (ул. Воровского, д. 96).

6 января (Рождественский сочельник)

- 6.30 - Исповедь

- 7.00 - Царские часы. Изобразительны. Великая Вечерня с Литургией свт. Василия Великого

- 16.45 - Исповедь

- 17.00 - Всенощное бдение

7 января – Рождество Христово

- 0.00 - Литургия

- 6.30 - Исповедь

- 7.00 - Литургия

- 8.30 - Исповедь

- 9.00 - Литургия

- 17.00 – Великая Вечерня. Утреня со Славословием

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (мкр. Чистые Пруды, ул. Ивана Попова, 85 перекресток с ул. Чистопрудненская).

6 января (Рождественский сочельник)

- 7.00 - Царские часы. Изобразительны

- 8.00 – Литургия. Великая Вечерня

- 16.30 – Общая исповедь

- 17.00 - Всенощное бдение (Лития)

7 января – Рождество Христово

- 8.40 - Часы. Божественная Литургия

Храм Пророка Божия Илии (ул. Лепсе, 4/1).

6 января (Рождественский сочельник)

- 7.30 - Царские часы. Изобразительны. Великая Вечерня

- 9.00 - Литургия

- 17.00 - Всенощное бдение (Лития)

7 января – Рождество Христово

- 0.00 - Ночная Литургия

Церковь в честь иконы Божией Матери Феодоровская (ул. Набережная Грина, 7)

6 января (Рождественский сочельник)

- 8.00 - Царские часы. Великая Вечерня. Литургия

- 17.00 - Всенощное бдение

7 января – Рождество Христово

- 0.00 - Литургия

- 7.00 - Молебен

Феодоровская церковь. Фото: вятская-епархия.рф

Феодоровская церковь. Фото: вятская-епархия.рф

Храм Архангела Михаила (ул. Мичурина, 22)

6 января (Рождественский сочельник)

- 7.40 - Царские часы, Литургия

- 16.00 - Всенощное бдение

7 января – Рождество Христово

- 0.00 - Часы. Литургия

Спасский собор spassobor.ru (ул. Казанская, 50)

6 января (Рождественский сочельник)

- 8.00 - Царские часы. Вечерня. Литургия

- 16.30 - Общая исповедь

- 17.00 - Всенощное бдение

7 января – Рождество Христово

- 0.00 - Литургия

- 9.00 - Литургия

- 17.00 Вечерня. Утреня со Славословием

Церковь Иоанна Предтечи http://hram-predtecha.ru/ (ул. Свободы, д. 54-д)

6 января (Рождественский сочельник)

- 8.00 - Царские часы. Вечерня. Литургия

- 17.00 - Всенощное бдение

7 января – Рождество Христово

- 0.00 - Литургия

- 9.30 - Литургия

- 17.00 - Вечерня. Утреня со Славословием

Церковь Иоанна Предтечи. Фото: вятская-епархия.рф

Церковь Иоанна Предтечи. Фото: вятская-епархия.рф

Спасо-Преображенский женский монастырь http://monast-vyatka.cerkov.ru (Динамовский проезд, 6-12)

6 января (Рождественский сочельник)

- 7.00 – Часы. Навечерия. Вечерняя служба. Литургия свт. Василия Великого

- 16.30 - Всенощное бдение

7 января – Рождество Христово

- 0.00 - Литургия свт. Иоанна Златоустого

Спасо-Преображенский женский монастырь. Фото: вятская-епархия.рф

Спасо-Преображенский женский монастырь. Фото: вятская-епархия.рф

Свято-Серафимовский собор http://serafimovskiy.cerkov.ru (ул. Урицкого, 21)

6 января (Рождественский сочельник)

- 8.00 - Царские часы

- 09:00 – Изобразительны. Великая Вечерня с Литургией Свт. Василия Великого. СЛАВЛЕНИЕ

- 11:00 – Молебен общий

- 11:15 – Панихида

- 16:30 – Общая исповедь

- 17:00 – Великое повечерие. Лития.Утреня с полиелеем. Первый ЧАС

7 января – Рождество Христово

- 0.00 - ЧАСЫ Третий и Шестой

- 0.20 - Литургия

- 01:50 - СЛАВЛЕНИЕ

- 09:00 - ЧАСЫ Третий и Шестой

- 09:20 - Литургия

- 10:50 - СЛАВЛЕНИЕ

- 17:00 – ЧАС Девятый. Исповедь. Великая Вечерня. Утреня со славословием. ЧАС Первый

- 17.00 Вечерня. Утреня со славословием.

Свято-Серафимовский собор. Фото: вятская-епархия.рф

Свято-Серафимовский собор. Фото: вятская-епархия.рф

Церковь святой великомученицы Екатерины agios.kirov.ru (ул. Московская, 35а)

6 января (Рождественский сочельник)

- 6.30 - Царские часы. Изобразительны. Великая Вечерня. Литургия свт. Василия Великого

- 17.00 - Всенощное бдение

7 января – Рождество Христово

- 8.00 - Литургия

- 9.30 - Литургия

- 17.00 Вечерня. Утреня со славословием.

Царево-Константиновская Знаменская церковь https://vk.com/tsarevskiyhram (ул. Свободы, 70-а)

6 января (Рождественский сочельник)

- 8.00 - Царские часы, Изобразительны. Литургия свт. Василия Великого

- 17.00 - Всенощное бдение

7 января – Рождество Христово

- 0.00 - Литургия

- 9.00 - Литургия

Церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» https://vsr-vtk.ru/ (ул. Луганская, 5а)

6 января (Рождественский сочельник)

- 6.30 - Царские часы. Изобразительны. Великая Вечерня. Литургия свт. Василия Великого

- 17.00 - Всенощное бдение

7 января – Рождество Христово

- 0.00 - Литургия

- 7.00 - Литургия

- 9.30 - Литургия

- 17.00 - Великая вечерня. Утреня со славословием

Храм святителя Николая (микрорайон «Домостроитель»)

6 января (Рождественский сочельник)

- 8.00 - Царские часы. Литургия свт. Василия Великого

- 17.00 - Всенощное бдение

7 января – Рождество Христово

- 0.00 - Литургия

- 8.00 – Литургия. Молебен

Никольский храм. Фото: вятская-епархия.рф

Никольский храм. Фото: вятская-епархия.рф

С Рождеством Христовым! Счастья и благополучия каждому дому, мира и любви, чудес и исполнения желаний!

ИСТОЧНИК KP.RU

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