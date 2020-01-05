Расписание рождественских богослужений в храмах Кирова
Приближается великий церковный праздник – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это одно из торжеств, которые особо почитаемы у верующих людей. Поэтому большинство православных стараются посетить вечерние службы в храмах накануне этого дня или ночные и утренние литургии, которые проходят в соборах и церквях 7 января. «Комсомолка» узнала, где и когда будут проходить праздничные Рождественские богослужения в Кирове.
Успенский кафедральный собор Трифонова монастыря (ул. Горбачева, 4).
6 января (Рождественский сочельник)
- 8.00 – Царские часы. Изобразительны. Литургия. Великая Вечерня
- 17.00 – Всенощное бдение
7 января – Рождество Христово
- 00.00 – Литургия
- 8.00 – Литургия (Никольский храм)
- 9.20 – Литургия
- 16.00 – Великая Вечерня с полиелеем
Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Ломоносова, 29, корп. 1).
6 января (Рождественский сочельник)
- 8.00 – Царские часы. Изобразительны. Литургия. Великая Вечерня
- 16-30 Общая исповедь
- 17.00 – Всенощное бдение
7 января – Рождество Христово
- 00.00 – Ранняя Литургия
- 9.00 – Поздняя Литургия
- 17.00 – Вечерня. Утреня с Великим Славословием
Храм Веры, Надежды, Любви. Фото: вятская-епархия.рф
Храм Великомученика и целителя Пантелеимона (ул. Воровского, д. 96).
6 января (Рождественский сочельник)
- 6.30 - Исповедь
- 7.00 - Царские часы. Изобразительны. Великая Вечерня с Литургией свт. Василия Великого
- 16.45 - Исповедь
- 17.00 - Всенощное бдение
7 января – Рождество Христово
- 0.00 - Литургия
- 6.30 - Исповедь
- 7.00 - Литургия
- 8.30 - Исповедь
- 9.00 - Литургия
- 17.00 – Великая Вечерня. Утреня со Славословием
Храм Рождества Пресвятой Богородицы (мкр. Чистые Пруды, ул. Ивана Попова, 85 перекресток с ул. Чистопрудненская).
6 января (Рождественский сочельник)
- 7.00 - Царские часы. Изобразительны
- 8.00 – Литургия. Великая Вечерня
- 16.30 – Общая исповедь
- 17.00 - Всенощное бдение (Лития)
7 января – Рождество Христово
- 8.40 - Часы. Божественная Литургия
Храм Пророка Божия Илии (ул. Лепсе, 4/1).
6 января (Рождественский сочельник)
- 7.30 - Царские часы. Изобразительны. Великая Вечерня
- 9.00 - Литургия
- 17.00 - Всенощное бдение (Лития)
7 января – Рождество Христово
- 0.00 - Ночная Литургия
Церковь в честь иконы Божией Матери Феодоровская (ул. Набережная Грина, 7)
6 января (Рождественский сочельник)
- 8.00 - Царские часы. Великая Вечерня. Литургия
- 17.00 - Всенощное бдение
7 января – Рождество Христово
- 0.00 - Литургия
- 7.00 - Молебен
Феодоровская церковь. Фото: вятская-епархия.рф
Храм Архангела Михаила (ул. Мичурина, 22)
6 января (Рождественский сочельник)
- 7.40 - Царские часы, Литургия
- 16.00 - Всенощное бдение
7 января – Рождество Христово
- 0.00 - Часы. Литургия
Спасский собор spassobor.ru (ул. Казанская, 50)
6 января (Рождественский сочельник)
- 8.00 - Царские часы. Вечерня. Литургия
- 16.30 - Общая исповедь
- 17.00 - Всенощное бдение
7 января – Рождество Христово
- 0.00 - Литургия
- 9.00 - Литургия
- 17.00 Вечерня. Утреня со Славословием
Церковь Иоанна Предтечи http://hram-predtecha.ru/ (ул. Свободы, д. 54-д)
6 января (Рождественский сочельник)
- 8.00 - Царские часы. Вечерня. Литургия
- 17.00 - Всенощное бдение
7 января – Рождество Христово
- 0.00 - Литургия
- 9.30 - Литургия
- 17.00 - Вечерня. Утреня со Славословием
Церковь Иоанна Предтечи. Фото: вятская-епархия.рф
Спасо-Преображенский женский монастырь http://monast-vyatka.cerkov.ru (Динамовский проезд, 6-12)
6 января (Рождественский сочельник)
- 7.00 – Часы. Навечерия. Вечерняя служба. Литургия свт. Василия Великого
- 16.30 - Всенощное бдение
7 января – Рождество Христово
- 0.00 - Литургия свт. Иоанна Златоустого
Спасо-Преображенский женский монастырь. Фото: вятская-епархия.рф
Свято-Серафимовский собор http://serafimovskiy.cerkov.ru (ул. Урицкого, 21)
6 января (Рождественский сочельник)
- 8.00 - Царские часы
- 09:00 – Изобразительны. Великая Вечерня с Литургией Свт. Василия Великого. СЛАВЛЕНИЕ
- 11:00 – Молебен общий
- 11:15 – Панихида
- 16:30 – Общая исповедь
- 17:00 – Великое повечерие. Лития.Утреня с полиелеем. Первый ЧАС
7 января – Рождество Христово
- 0.00 - ЧАСЫ Третий и Шестой
- 0.20 - Литургия
- 01:50 - СЛАВЛЕНИЕ
- 09:00 - ЧАСЫ Третий и Шестой
- 09:20 - Литургия
- 10:50 - СЛАВЛЕНИЕ
- 17:00 – ЧАС Девятый. Исповедь. Великая Вечерня. Утреня со славословием. ЧАС Первый
- 17.00 Вечерня. Утреня со славословием.
Свято-Серафимовский собор. Фото: вятская-епархия.рф
Церковь святой великомученицы Екатерины agios.kirov.ru (ул. Московская, 35а)
6 января (Рождественский сочельник)
- 6.30 - Царские часы. Изобразительны. Великая Вечерня. Литургия свт. Василия Великого
- 17.00 - Всенощное бдение
7 января – Рождество Христово
- 8.00 - Литургия
- 9.30 - Литургия
- 17.00 Вечерня. Утреня со славословием.
Царево-Константиновская Знаменская церковь https://vk.com/tsarevskiyhram (ул. Свободы, 70-а)
6 января (Рождественский сочельник)
- 8.00 - Царские часы, Изобразительны. Литургия свт. Василия Великого
- 17.00 - Всенощное бдение
7 января – Рождество Христово
- 0.00 - Литургия
- 9.00 - Литургия
Церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» https://vsr-vtk.ru/ (ул. Луганская, 5а)
6 января (Рождественский сочельник)
- 6.30 - Царские часы. Изобразительны. Великая Вечерня. Литургия свт. Василия Великого
- 17.00 - Всенощное бдение
7 января – Рождество Христово
- 0.00 - Литургия
- 7.00 - Литургия
- 9.30 - Литургия
- 17.00 - Великая вечерня. Утреня со славословием
Храм святителя Николая (микрорайон «Домостроитель»)
6 января (Рождественский сочельник)
- 8.00 - Царские часы. Литургия свт. Василия Великого
- 17.00 - Всенощное бдение
7 января – Рождество Христово
- 0.00 - Литургия
- 8.00 – Литургия. Молебен
Никольский храм. Фото: вятская-епархия.рф
С Рождеством Христовым! Счастья и благополучия каждому дому, мира и любви, чудес и исполнения желаний!
ИСТОЧНИК KP.RU