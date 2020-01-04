Афиша мероприятий на 4-8 января 2020 года в Кирове: праздничные приключения медвежонка, русские сказки, традиционная кухня и вятские узоры

РОЖДЕСТВО МИСТЕРА ПАДДИНГТОНА

Мистер Паддингтон – добрый и воспитанный медвежонок, который приехал в туманный Альбион из далекого Дремучего Перу. Как и все малыши, он мечтает встретиться с Дедом Морозом, прокатиться на санях по Сказочной Снежной стране, побывать в мастерской подарков и отведать мармелад с апельсиновыми корочками. Да, тот самый, который дарят всем медведям на Рождество. Однако частенько все затеи славного Паддингтона оборачиваются шалостями, проказами, а то и вовсе – газетными сенсациями. Именно так вышло и на этот раз. О том, умеют ли перуанские медведи чинить электричество, почему заведующий лондонского магазина «Баркридж» вдруг решил, что Паддингтон - «лохматая ползучка» и о чем написала британская пресса после визита непоседливого медвежонка в царство Деда Мороза юные зрители узнают 4 января в Камерном «Театре 43» на чтениях волшебных сказок у рождественской елки. Сказку Майкла Бонда «Паддингтон и Рождество» читает актриса драматического театра Елена Чугуй.

Где: Камерный «Театр 43», ул. Орловская, 14

Когда: 4 января, 18.00

Стоимость билета: 150-200 рублей

Возрастной рейтинг: 4+

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

Было у царя-батюшки три сына: Степан, Софрон, да меньшой сын Иван. Задумал отец женить сыновей, вручил им по стреле и сказал: «На чей двор падут ваши стрелы, там и ищите себе невесту». Так и получилось. Доверились братья силе боевых луков, искусству меткой стрельбы, удаче и вручили свою судьбу всем ветрам. Старшему и среднему царевичу достались генеральская и купеческая дочь, а вот младшенькому Ванюше… лягушка из болота. Впрочем, лягушка-то оказалась не простая, а красавица Василиса, заколдованная Кощеем Бессмертным и Бабой Ягой. Много препятствий и испытаний придется преодолеть Ивану-Царевичу, прежде чем он освободит свою возлюбленную от злых волшебных чар…

Спектакль по знаменитой пьесе Нины Гернет юные кировчане, а также их родители смогут увидеть 4 января в Кировском театре кукол имени А. Н. Афанасьева.

Где: Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева, ул. Спасская, 22

Когда: 4 января, 11.00, 14.00, 16.00

Стоимость билета: 250-330 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

НОВОГОДНЕЕ ЗАСТОЛЬЕ: 100 ЛЕТ НАЗАД

Если же традиционные новогодние кулинарные ухищрения в виде салата «Оливье» и селедки под шубой уже успели за эти дни набить оскомину, то краеведческий музей предложит кировчанам узнать, каковы были гастрономические предпочтения наших предков столетие назад. Мероприятие организовано в интерьерах настоящей старинной русской избы, радушная хозяйка которой поведает своим гостям секреты старинных угощений и народной кухни, вплоть до… супа из ягод.

Где: Кировский областной краеведческий музей, ул. Спасская, 6

Когда: 5 января, 16.00

Стоимость билета: 60 рублей (группа от 5 человек)

Возрастной рейтинг: 0+

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КУКОЛ

А для того, чтобы познакомиться со старинными куклам, вам не придется слишком далеко отходить от новогоднего стола, упомянутого выше. Ведь эта выставка также проходит в областном краеведческом музее. Разнообразие представленных экспонатов поражает воображение: здесь собраны куклы 19 века, с которыми играли дети самых разных сословий, игрушки из советского детства, вызывающие ностальгию по ушедшему времени, а также малотиражные фарфоровые куклы в нарядах удивительной красоты. Среди выставленных игрушек есть и уникальная кукла-великан 110 сантиметров роста, и совсем крошечная двухсантиметровая куколка. Также в экспозиции представлены уникальные авторские работы, которые существуют в единственном экземпляре.

Где: Кировский областной краеведческий музей, ул. Спасская, 6

Когда: 4-8 января, 10.00

Стоимость билета: от 60 до 200 рублей (детям до 3-х лет вход бесплатный)

Возрастной рейтинг: 0+

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Пьесы Евгения Шварца не нуждаются в особом представлении, а сюжет пронзительной и светлой истории о любви Принцессы и Медведя, наверное, знают все. Да и сам автор, долгое время проживавший в нашем городе во время войны, пожалуй, может считаться не только ленинградцем, но и почти что земляком. Вятский узор вплелся и в «житие великого сказочника» (Евгений Львович некоторое время работал завлитом Кировского областного драматического театра), и в канву многих его пьес (знаменитый «Дракон»). «Обыкновенное чудо» - одна из поздних сказок Шварца, неизменно пользующаяся огромным успехом у кировских театралов. 6 января на сцене Театра на Спасской снова прозвучит бессмертный гимн любви, прославляющий храбрецов и безумцев, сила чувств которых «доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса».

Где: Театр на Спасской (ТЮЗ), ул. Спасская, 17

Когда: 6 января, 18.00

Стоимость билетов: 350 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

МУМИ ТРОЛЛИ И РОЖДЕСТВО

Театр «Кукольный домик» подхватит праздничную эстафету 7 января и пригласит юных зрителей в путешествие по заснеженным просторам и дремучим лесам в мастерскую финского сказочника Петтери. Ребят ожидает встреча с любимыми героями сказок скандинавской писательницы Туве Янссон, а также необыкновенное угощение.

Где: Камерный «Театр 43», ул. Орловская, 14

Когда: 7 января, 17.00

Стоимость билета: 200 рублей

Возрастной рейтинг: 4+

ВЯТСКИЕ УЗОРЫ

А в Галерее Прогресса в эти дни проходит выставка «Вятская роспись», которая привлечет внимание тех, кто интересуется древней ведической культурой славян, ныне практически утраченной. В настоящее время эти древнейшие знания забыты, сохранившись лишь в элементах украшения жилища, предметах быта, рисунках. Вятская мастерица Галина Устинова по крупицам собирала элементы вятской росписи, ее работы – это попытка вернуть искусство, утраченное много веков назад. Ведь каждый элемент росписи по замыслу наших предков несет в себе не только эстетическую, но и сакральную функцию оберега, хранящего жилище от бед и несущего благо.

Где: Галерея Прогресса, ул. Горького, 5

Когда: 4-5 января, 11.00, 6-8 января, 12.00

Стоимость билета: 100-200 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

Маленькая Элли из штата Канзас удивительным образом оказалась в Волшебной стране, где все звери и птицы наделены даром речи, железный человек и соломенное чучело оживают, а дорога, вымощенная желтым кирпичом, ведет в Изумрудный город, в котором проживает великий волшебник Гудвин… Каждый из нас, даже зная эту сказку наизусть, все равно с замиранием сердца следит за необыкновенными приключениями ее героев, всякий раз находя в хорошо знакомом сюжете новые повороты и новые загадки. Ведь взрослея, мы понимаем, что любая дорога, даже если она вымощена желтым кирпичом – это путь к себе настоящему, а истинное волшебство заключено в нас самих. О чародеях истинных и мнимых, о доброте, взаимовыручке и дружбе поведают вам герои спектакля «Волшебник Изумрудного города», который будет представлен на сцене Кировского драматического театра.

Где: Кировский областной драматический театр, ул. Московская, 37

Когда: 8 января, 11.30

Стоимость билета: 150 рублей

Возрастной рейтинг: 0+