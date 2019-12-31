Новый год 2020 в Кирове: расписание автобусов, информация о салюте, афиша

ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Во вторник, 31 декабря, праздничные гуляния развернутся сразу на нескольких площадках. Главная из них - Театральная площадь. Там в 18.00 жители смогут поучаствовать в детской новогодней программе «Мышиные проделки, или В поисках волшебного пятачка». В 22.30 начнется интерактивное шоу. В 01.00 все желающие смогут полюбоваться салютом.

На улице Парковой, 1а с 21.00 до 23.00 также запланировано праздничное уличное гуляние. Будут рады жителям и в Кочуровском парке. Там с 22.00 до 02.00 горожане смогут стать участниками новогодней программы. В 01.00 запустят фейерверк.

ПОГОДА

Что касается погоды, то она будет благоприятной для прогулок. Так, в полночь ожидается -1 градус. Ближе к утру может пойти небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью 8-9 м/c.

ПЬЯНЫХ НЕ ПРОПУСТЯТ

Кировчан предупреждают, что в новогоднюю на Театральную площадь они не смогут пронести алкоголь, напитки в стеклянной таре и пиротехнику. Всех жителей будут досматривать. Для этого организуют четыре входа на площадь - по два с улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса. Кстати, все объекты ледового городка находятся под видеонаблюдением.

АВТОБУСЫ БУДУТ ЕЗДИТЬ ДО 4 УТРА

В ночь с 31 на 1 в Кирове будут работать шесть маршрутов общественного транспорта с 22.00 до 04.00. Жители города смогут уехать на троллейбусах маршрута №1 и №8, автобусах №23 и №46. Кроме того, запустят автобусное сообщение с Коминтерном и микрорайоном Чистые пруды. Горожане смогут уехать туда на автобусах №3 и №5.