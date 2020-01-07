Итоги 2019 года: В какие рейтинги попал Киров

Аналитики подготовили рейтинг наиболее быстрорастущих городов России. Информация об этом появилась на сайте администрации Кирова. Из 37 городов с населением свыше 500 тысяч человек, наш город занял восьмую строчку. При этом Киров обошел Тюмень, Нижний Новгород, Екатеринбург и другие крупные города.

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Также, областной центр вошел в ТОП по следующим критериям:

Третье место – демография, образование, количество малых предпринимателей.

Пятое место - привлекательность для бизнеса.

Десятое место – строительство, занятость и зарплата людей.

Отмечено также высокое качество образования. На «четверки» и «пятерки» учится больше половины кировских школьников. В 2018-2019 учебном году 224 ученика награждены медалью «За особые успехи в учении».

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ В СФЕРЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

В этом году на участие в премии «Russian Event Awards 2019» заявки подали 683 проекта из 72 регионов страны. По итогам всех этапов ежегодно составляется рейтинг регионов. В этом году в первую десятку вошла и Кировская область. Организаторы премии отметили наш опыт развития событийного туризма как один из наиболее успешных.

Проект «Сказочный олимпийский день», впервые проведенный в этом году, стал лауреатом сразу нескольких всероссийских премий. Как и другие, уже ставшие традиционными, событийные мероприятия Кировской области: фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава», международный фестиваль шляп в Вятских Полянах, байк-рок-фестиваль «Взлетная полоса», межрегиональный фестиваль железа в Белой Холунице, ралли «Я сама» и другие.

Основатель Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Геннадий Шаталов отметил, что несколько регионов стратегически подходят к работе в сфере событийного туризма, проводят специальные обучающие семинары. И Кировская область находится в их числе.

НА 57 МЕСТЕ В РЕЙТИНГЕ ОТСУТСТВИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Эксперты агентства РИА Рейтинг выяснили, в каких регионах России меньше всего распространены вредные привычки в 2018 году. Всего в рейтинг вошли 85 регионов.

Составляя список, специалисты учитывали, сколько табака и алкоголя употребляют жители. А также количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения или связанных с наркотиками, и смертей от отравления спиртным.

В 2017 году область находился на 60 месте. Видимо жители региона все же избавляются от вредных привычек.

В ТОПЕ ДОРОГИХ НОВОГОДНИХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Сервис путешествий Туту.Ру составил рейтинг самых дорогих путешествий в новогодние праздники. При создании списка рассматривали билеты, дата выезда по которым приходится на дни с 25 декабря по 10 января. Цены указаны в одну сторону.

В рейтинг вошла поездка из Кирова в Иркутск. За купейный билет в одну сторону придется заплатить 17 793 рубля. Еще дороже кировчанам обойдется проезд в люксовом вагоне «Вятки» до Москвы - 18 864 рубля.