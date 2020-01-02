ТОП-5 самых посещаемых фильмов в Кировской области в 2019 году

В уходящем году наиболее популярными стали как отечественные, так и зарубежные фильмы. Кировчане отдавали предпочтение таким жанрам, как драма, боевик, фантастика и приключения. С удовольствием жители нашего города смотрели и мультфильмы.

1. «Т-34»

Больше всего в 2019 году по душе жителям области пришелся российский военно-приключенческий боевик режиссера Алексея Сидорова «Т-34». Суммарно билеты на этот фильм купили более 80 тысяч зрителей! Кассовые сборы составили 16,2 млн рублей.

Людей вдохновила история младшего лейтенанта Николая Ивушкина, которому пришлось принять командование единственным уцелевшим танком в деревне Нефедовка. Парень вступил в неравное противостояние с немецкой танковой ротой, приближавшейся к Москве. И это лишь часть захватывающего сюжета.

Также кинолюбителей привлек и тот факт, что картину сняли в формате IMAX. Благодаря этому зрителям был обеспечен максимальный эффект «погружения» в картину, а границы изображения были малозаметными.

Самым посещаемым фильмом стал «Т-34». Фото: скриншот кадра из фильма

«КОРОЛЬ ЛЕВ»

На втором месте оказалась добрая и всем известная история о юном львенке Симбе. На мультфильме побывали более 66 тысяч зрителей. За просмотр долгожданной картины люди отдали 11,5 млн рублей.

На трогательный мультфильм о приключениях величественного Короля-Льва Муфасы, его очаровательного наследника и завистливого Шрама, мечтающего о власти, с удовольствием приходили как дети, так и взрослые. Кировчане вспоминали детство, сопереживали героям, размышляли о добре и зле.

Добрая история о Короле-Льве многим знакома с детства. Фото: скриншот кадра из фильма

3. «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3»

На третьем месте по количеству зрителей оказалась заключительная часть трилогии «Как приручить дракона 3». Этот полнометражный анимационный фильм посмотрели более 49 700 зрителей, а сборы достигли - 8,6 млн рублей.

Кировчане в очередной раз погрузились в мир викингов и драконов, которые когда-то жили в гармонии, но появление загадочной Дневной Фурии полностью изменило жизнь острова. Теперь героям картины Иккингу и Беззубику придется столкнуться с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

Кировский зритель тепло встретил продолжение трилогии о викингах и драконах. Фото: скриншот кадра из фильма

4. «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»

Несмотря на то, что картина «Мстители: Финал» 21 июля установила мировой рекорд и стала самой кассовой в истории, в Кировской области она заняла только четвертое место. Здесь американский супергеройский фильм посмотрели 49 188 зрителей. В нашей области картина смогла заработать 10,6 млн рублей.

Напомним, что по сюжету оставшимся в живых Мстителям и их союзникам предстоит противостоять разрушительной силе могущественного титана Таноса. После предыдущей трагической битвы допустить ошибку они уже не могут.

Жители Кировской области смогли увидеть любимых персонажей Вселенной Marvel. Фото: скриншот кадра из фильма

5. «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»

Завершающим фильмом в списке стала картина в жанре фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы». Критики отозвались о фильме неоднозначно. Некоторые похвалили игру актеров, однако остались недовольны посредственным сюжетом.

Действие картины происходят спустя несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм раскрывает сложную цепочку взаимосвязей между темной феей и будущей королевой, новыми союзниками, противниками и магическими существами, которые обитают в волшебном лесу.

В Кировской области фильм оценили 46 тысяч зрителей. Кассовые сборы составили 8,5 миллиона рублей.

В уходящем году на экраны кинотеатров вышло продолжение «Малефисенты». Фото: скриншот кадра из фильма

*По информации Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.