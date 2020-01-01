Как будут работать больницы и коммунальные службы в Новый год 2020 в Кирове

Мы узнали, куда можно обратиться в новогодние праздники, если вам понадобилась помощь медиков или дома отключили отопление и горячую воду.

БОЛЬНИЦЫ

«Кировская городская больница № 2»

Поликлиника №1 на ул. Советской, 89:

1-8 января с 08:00 до 13:00;

3, 6 января с 08:00 до 14:00.

Будут дежурить: врач-хирург, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-отоларинголог, врач-акушер-гинеколог. Кроме того, кировчане смогут сдать анализы, пройти УЗИ-диагностику, рентген-диагностику, ЭКГ.

Поликлиника №2 на ул. Мира, 2 и поликлиника №3 по ул. Ленина, 3:

3, 6 января - с 8.00 до 14.00.

Детская поликлиника на ул. Советской, 89:

1-8 января с 08:00 до 13:00;

3, 6 января с 08:00 до 14:00.

Дети смогут сдать анализы и пройти рентген-диагностику в стационаре.

«Кировская городская больница № 5»

Взрослая поликлиника на ул. Семашко, 2:

1, 5, 7 января с 08:00 до 13:00;

2, 3, 4, 6, 8 января с 8:00 до 14:00.

Будут дежурить: с 3 января с 8:00 до 12:00 врач-офтальмолог, 3 и 6 января с 8:00 до 12:00 врач-невролог и врач-акушер-гинеколог. Также 3, 6 января с 8:00 до 12:00 горожане смогут пройти рентген-диагностику и УЗИ. В понедельник, 6 января с 8:00 до 12:00 будет работать эндоскопический кабинет. Кроме того, с 1 по 8 января кировчанам смогут круглосуточно оказывать экстренную и неотложная помощь в приемном покое стационара на ул. Семашко, д. 1.

«Кировская клиническая больница № 7 им. В.И. Юрловой»

Поликлиника №1 на ул. Грибоедова, 45, поликлиника №2 на ул. Солнечной, 31, поликлиника №3 на ул. Гражданской, 27:

1, 2, 4, 5; 7, 8 января с 8:00 до 13:00;

3, 6 января с 8:00 до 14:00.

В понедельник, 6 января с 8:00 до 12:00 в поликлинике №2 будет дежурить врач-хирург.

КОГБУЗ «Кировская городская больница № 9»

Поликлиника №1 на ул. Дерендяева, 97 и поликлиника №2 на ул. Сурикова, 26:

1, 5, 6 января с 8:00 до 13:00;

2, 3, 4, 7, 8 января с 8:00 до 14:00.

В поликлинике №1 будут дежурить 4 января с 8.00 до 14.00: врач-дерматолог, врач-хирург. Также будет работать отделение профилактики, УЗИ-диагностика.

В поликлинике №2 4 января с 8:00 до 14:00: врач-офтальмолог и врач-эндокринолог.

Также на улице Дерендяева, 97 можно будет пройти рентген-диагностику 1, 2, 5, 7 января с 8:00 до 16:00 и 3, 4, 6, 8 с 8:00 до 17:00.

Женская консультация на улице Некрасова,6а примет пациентов 4 января с 8:00 до 14:00 и 6 января с 8:00 до 13:00.

«Кировский клинико-диагностический центр»

Поликлиника №1 на ул. Циолковского, 18, поликлиника №2 на Производственной, 6, поликлиника №3 на ул. М. Гвардии, 98, поликлиника №4 на ул. Дзержинского, 38, поликлиника №5 на ул. Московская, 6, поликлиника №6 на Красноармейская, 30б, поликлиника №7 ул. Карла Маркса, 47, поликлиника №8 на ул. И. Попова, 10б, поликлиника №9 на ул. Верхосунская, 19:

1, 3, 5, 7, 8 января с 8:00 до 13:00;

2, 4, 6 января с 8:00 до 14:00.

Уточняется, что 2, 4, 6 января в поликлинике №5 будут дежурить врач-невролог, врач-хирург, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, УЗИ-диагностика.

Также 2, 4, 6 января с 8:00 до 14:00 и 1, 3, 5, 7, 8 января с 8:00 до 13:00 кировчане смогут пройти рентген-диагностику.

«Больница скорой медицинской помощи»

Поликлиники на ул. Свердлова, 4 и на Октябрьском проспекте, 47:

1, 5, 7 января с 9:00 до 13:00;

2, 3, 4, 6, 8 января с 8:00 до 14:00.

Будут дежурить со 2 января с 8:00 до 14:00 в поликлинике на Свердлова врач-офтальмолог и врач-невролог, 4 января с 8:00 до 14:00 врач-хирург. В поликлинике на Октябрьском проспекте 4 января с 8:00 до 14:00 врач-отоларинголог.

«Детский клинический консультативно-диагностический центр»

Детская поликлиника №1 на ул. Карла Маркса, 42, поликлиника №2 на ул. Некрасова, 42 и Некрасова, 14, поликлиника №3 на ул. Пролетарской, 21, поликлиника №4 на ул. Монтажников, 32 и Монтажников, 36, поликлиника №5 на Дзержинского, 18 и Дзержинского, 60/1, Детская поликлиника №6 на Ленина, 150 и Ленина, 189, Детская поликлиника №7 на Волкова, 5:

1, 5, 7 января с 8:00 до 13:00;

2, 3, 4, 6, 8 января с 8:00 до 14:00.

Сообщается, что 2 января в Клинико-диагностическом отделении на проспекте Строителей, 23/1 будут дежурить ЛОР-врач, врач-офтальмолог, врач-хирург и врач-невролог. Кроме того, 4 января в детской поликлинике №5 будут работать ЛОР-врач, врач-офтальмолог, врач-хирург и УЗД-диагностика. 6 января в детской поликлинике №2 будут принимать врач-невролог, ЛОР-врач, врач-офтальмолог и врач-хирург. В детской поликлинике №1 пациентов примет невролог.

Дежурный рентген-кабинет будет работать 4 января в поликлинике №3, 6 января в поликлинике №4, 2 января в Клинико-диагностическом отделении пр-т Строителей, 23/1. Время работы с 8:00 до 14:00.

«Кировский клинический стоматологический центр»

Поликлиника на ул. Карла Либкнехта, 92:

с 1 по 8 января с 7:30 до 20:00 врач-стоматолог-терапевт и врач-стоматолог-хирург;

1 января с 14:00 до 20:00 врач-стоматолог детский;

2, 4, 5, 7 января с 10:00 до 16:00 врач-стоматолог-ортопед.

Поликлиника №1 на ул. И. Попова, 24,а:

3, 6, 8 января с 7:30 до 14:00 врач-стоматолог-терапевт;

Поликлиника №3 на ул. Производственная, 10:

со 2 по 8 января с 7:30 до 20:00 врач-стоматолог-терапевт и врач-стоматолог-хирург;

Детская поликлиника на Октябрьском проспекте, 56:

со 2 по 8 января с 7:30 до 20:00 врач-стоматолог-терапевт и врач-стоматолог-хирург.

При заболевании и травмах глаз детям будут оказывать экстренную помощь в здании стационара на улице Менделеева, 16 ежедневно и круглосуточно.

Стоматологическую помощь взрослым и детям в экстренных и неотложных случаях с 31 декабря по 8 января окажут ежедневно круглосуточно в поликлинике на Карла Либкнехта, 92.

При травмах пациентам круглосуточно окажут помощь в травматологической поликлинике Центра травматологи, ортопедии и нейрохирургии (ул. Менделеева, 17).

Офтальмологическую помощь кировчане в экстренных и неотложных случаях смогут получить круглосуточно в Кировской клинической офтальмологической больнице (Октябрьский проспект, 10а).

Центр по профилактике и борьбе со СПИД будет работать 31 декабря с 8:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:30). С 1 по 8 января 2020 - выходные дни.

В праздничные выходные будут круглосуточно работать телефоны «горячих линий»:

(8332) 45-53-70 – областной наркологический диспансер,

(8332) 40-80-22 – Кировский областной хоспис по вопросам назначения и выписки обезболивающих препаратов,

8-800-100-43-03, 8 (8332) 21-43-03 – справочный телефон по вопросам записи на прием к врачу через «электронную регистратуру».

БИБЛИОТЕКИ

Библиотека им А.И. Герцена

5, 6, 8 января с 10.00 до 18.00;

Библиотека им. А.С. Пушкина

3, 8 января - с 09.00 до 18.00;

6 января - с 10.00 до 17.00.

Библиотека им. А.С Грина

3, 4, 8 января - с 10.00 до 17.00.

ГИБДД

Граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут принимать на Химическом переулке,1а 4 января с 07.30 до 15.00 и 6 января с 08.00 до 16.30.

ПОЧТА РОССИИ

31 декабря, 6 января - рабочий день сокращен на один час;

3,4,5 и 8 января - почтовые отделения будут работать в привычном режиме

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

При отсутствии холодной воды - аварийно-диспетчерская служба МУП «Водоканал»: 699-500, 440-194.

При отсутствии горячей воды и отопления - диспетчерская служба ОАО «Кировская теплоснабжающая компания », 716-716.

При отсутствии электричества в многоквартирных домах нужно обратиться в свою управляющую компанию, в частных жилых домах по номеру АО «Горэлектросеть»: 56-40-34.

Благоустройство придомовых территорий - телефоны указаны в платежных документах.

Аварии систем водопровода, канализации, отопления, электричества (внутридомовые сети) - телефоны указаны в платежных документах.